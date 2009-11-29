Kingston 1.8-inç boyutundaki SSD sürücülerini 2010'da lanse edecek

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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, yeni yıl ile birlikte SSD ürün gamında ciddi güncellemeler yapmayı planlıyor. Son olarak maliyat odaklı yapısı ile dikkat çeken 40GB kapasiteli yeni SSD çözümünü pazara suınan firma, SSD sürücüleri için şu an Intel ile çalışıyor ve yarıiletken firması tarafından hazırlanan SSD çözümlerini kendi markası altında pazara sunuyor. USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni yeni teknolojilerle uyumlu depolama sürücüleri için sessizliğini koruyan Kingston, yeni yıl ile birlikte hem depolama kapasitesini arttırmayı hem de daha küçük SSD çözümlerini pazara sunmaya hazırlanıyor.

SSD üretiminde ağırlıklı olarak Intel ile çalışan ancak NAND flash tabanlı depolama sürücüleri için Toshiba ve Samsung ile de yakın temas halinde olan firma, 1.8-inç boyutundaki SSD sürücülerini pazara sunmayı planlıyor. Güncel ürün gamı 2.5-inç boyutundaki SSD modellerinden oluşan Kingston, 1.8-inç boyutundaki sürücüler ile taşınabilir medya oynatıcılarını ve Smartbook gibi netbook'lara kıyasla bir miktar daha kompakt ultra-taşınabilir bilgisayarları hedef alacak gibi görünüyor. 1.8-inç boyutundaki yeni sürücülerle birlikte Kingston, 512GB kapasiteli SSD modellerini de 2010'da duyurmayı planlıyor.