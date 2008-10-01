Kingston 2000MHz'de çalışan yeni DDR3 bellek kitini duyurdu

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Bellek sektörünün baş aktörlerinden Kingston, yüksek performans meraklıları için yeni bir bellek kiti duyurdu. HyperX serisi dahilinde hazırlanan KHX16000D3K2/2GN kod adlı DDR3 kiti, 2000MHz'lik saat hızıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 1GB'lık iki adet bellek modülünden oluşan Kingston'ın yeni çözümü 1.9v geriliminde çalışıyor ve 9-9-9-27 zamanlamalarıyla görev yapıyor.

HyperX çatısı altında kullanıma sunulan bellek kitlerinden görmeye alıştığımız ısı emici blok ile donatılan 2GHz'lik DDR3 bellek kiti, Nvidia'nın güncel yonga setlerinde var olan ve daha agresif zamanlamalara ulaşılmasına olanak tanıyan Enhanced Performance Profile (EPP) teknolojisini de destekliyor.

Ömür boyu garanti ile kullanıma sunulan bellek kiti için tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 227$.