Kingston, yeni CAMM2 RAM modüllerini tanıttı

Kingston, FURY Impact DDR5 CAMM2 modüllerini Project Zero ekosisteminin bir parçası olarak bu standardı oyun bilgisayarı alanına getirmek için MSI ile işbirliği yapıyor. Kingston, yeni belleklerini 32GB ve 64GB DDR5-5600 formlarında piyasaya sürecek. 128GB ve 256GB kapasitelerinin gelmesi de bekleniyor. Firma kesin bir çıkış tarihi vermese de yıl sonundan önce belleklerin raflara girmesi hedefleniyor. Dolayısıyla şimdilik fiyatlar da belirsiz ancak takdir edersiniz ki, yeni teknolojilerin pahalı olma gibi bir huyu bulunuyor.
Her ne kadar CAMM2 RAM’leri destekleyen masaüstü anakartlar Computex’te sergilenmiş olsa da bu belleklerin esas amacı dizüstü bilgisayarlara girmek. Dizüstünde alan, enerji ve hız avantajları ile bu belleklerin en azından masaüstüne göre daha hızlı yaygınlaşması bekleniyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.