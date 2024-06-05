Kingston, yeni CAMM2 RAM modüllerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Kingston’un CAMM2 RAM modülleri, ince ve hızlı RAM standardını ilk kez masaüstü bilgisayarlara getirdi Computex 2024’ün çeşitli köşelerinde sergilendi. Etkinlik kapsamında bu modülleri kullanan ve destekleyen MSI, Asus ve ASRock gibi üreticilerin modelleri de gösterildi. Bu bağlamda Kingston, FURY Impact DDR5 CAMM2 modüllerini tanıttı.

CAMM2 bellekler geldi

Kingston, FURY Impact DDR5 CAMM2 modüllerini Project Zero ekosisteminin bir parçası olarak bu standardı oyun bilgisayarı alanına getirmek için MSI ile işbirliği yapıyor. Kingston, yeni belleklerini 32GB ve 64GB DDR5-5600 formlarında piyasaya sürecek. 128GB ve 256GB kapasitelerinin gelmesi de bekleniyor. Firma kesin bir çıkış tarihi vermese de yıl sonundan önce belleklerin raflara girmesi hedefleniyor. Dolayısıyla şimdilik fiyatlar da belirsiz ancak takdir edersiniz ki, yeni teknolojilerin pahalı olma gibi bir huyu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör CAMM2 RAM’ler geleneksel anakartlarla uyumlu değil, dolayısıyla bu bellek formunu destekleyen anakartların olması gerekiyor. Bu anakartlarda geleneksel RAM yuvaları yerine CAMM2 belleklerin vidalanabileceği bir alan olacak. Bu bellekler ayrıca tek modül ile çift kanal performansı da sağlayabiliyor. CAMM2 standardı, bariz alan avantajının yanında SO-DIMM modüllerine göre daha yüksek hızlara da olanak tanıyor. Ek olarak CAMM2 sadece DDR5’i değil, aynı zamanda LPDDR5X yongalarını da destekliyor.

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Her ne kadar CAMM2 RAM’leri destekleyen masaüstü anakartlar Computex’te sergilenmiş olsa da bu belleklerin esas amacı dizüstü bilgisayarlara girmek. Dizüstünde alan, enerji ve hız avantajları ile bu belleklerin en azından masaüstüne göre daha hızlı yaygınlaşması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Kingston fuar kapsamında aynı zamanda bol aydınlatmalı FURY Renegade RGB DDR5 serisini de gösterdi. 16 GB (1x 16 GB) ile 96 GB (2x 48 GB) arasında değişen seri 2x 16 GB ve 2x 24 GB gibi kapasitelerde de olacak. Hızlar DDR5-6000 ile DDR5-8000 (XMP 3.0 ile) arasında değişecek. Firma ayrıca FURY Beast ile daha orta sınıfa da modüller sunuyor. Bunlar 1x 16 GB ile 4x 32 GB (iş istasyonları için) arasında kapasitelere sahip ve DDR5-4800 ile DDR5-6800 arasında hızlar sunuyor. Bu modelin hem Intel XMP 3.0 hem de AMD EXPO'yu desteklediğini de belirtelim.

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Kingston, yeni CAMM2 RAM modüllerini tanıttı