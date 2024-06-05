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    Kingston, yeni CAMM2 RAM modüllerini tanıttı

    Kingston, Computex 2024 kapsamında CAMM2 DDR5 masaüstü RAM'lerini tanıttı. Bu yeni RAM standardının 2024 yılı içerisinde bazı anakartlarda boy göstermesi bekleniyor.
    Kingston, yeni CAMM2 RAM modüllerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kingston’un CAMM2 RAM modülleri, ince ve hızlı RAM standardını ilk kez masaüstü bilgisayarlara getirdi Computex 2024’ün çeşitli köşelerinde sergilendi. Etkinlik kapsamında bu modülleri kullanan ve destekleyen MSI, Asus ve ASRock gibi üreticilerin modelleri de gösterildi. Bu bağlamda Kingston, FURY Impact DDR5 CAMM2 modüllerini tanıttı.

    CAMM2 bellekler geldi

    Kingston, FURY Impact DDR5 CAMM2 modüllerini Project Zero ekosisteminin bir parçası olarak bu standardı oyun bilgisayarı alanına getirmek için MSI ile işbirliği yapıyor. Kingston, yeni belleklerini 32GB ve 64GB DDR5-5600 formlarında piyasaya sürecek. 128GB ve 256GB kapasitelerinin gelmesi de bekleniyor. Firma kesin bir çıkış tarihi vermese de yıl sonundan önce belleklerin raflara girmesi hedefleniyor. Dolayısıyla şimdilik fiyatlar da belirsiz ancak takdir edersiniz ki, yeni teknolojilerin pahalı olma gibi bir huyu bulunuyor.

    Kingston, yeni CAMM2 RAM modüllerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    CAMM2 RAM’ler geleneksel anakartlarla uyumlu değil, dolayısıyla bu bellek formunu destekleyen anakartların olması gerekiyor. Bu anakartlarda geleneksel RAM yuvaları yerine CAMM2 belleklerin vidalanabileceği bir alan olacak. Bu bellekler ayrıca tek modül ile çift kanal performansı da sağlayabiliyor. CAMM2 standardı, bariz alan avantajının yanında SO-DIMM modüllerine göre daha yüksek hızlara da olanak tanıyor. Ek olarak CAMM2 sadece DDR5’i değil, aynı zamanda LPDDR5X yongalarını da destekliyor.

    Her ne kadar CAMM2 RAM’leri destekleyen masaüstü anakartlar Computex’te sergilenmiş olsa da bu belleklerin esas amacı dizüstü bilgisayarlara girmek. Dizüstünde alan, enerji ve hız avantajları ile bu belleklerin en azından masaüstüne göre daha hızlı yaygınlaşması bekleniyor.

    Kingston, yeni CAMM2 RAM modüllerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kingston fuar kapsamında aynı zamanda bol aydınlatmalı FURY Renegade RGB DDR5 serisini de gösterdi. 16 GB (1x 16 GB) ile 96 GB (2x 48 GB) arasında değişen seri 2x 16 GB ve 2x 24 GB gibi kapasitelerde de olacak. Hızlar DDR5-6000 ile DDR5-8000 (XMP 3.0 ile) arasında değişecek. Firma ayrıca FURY Beast ile daha orta sınıfa da modüller sunuyor. Bunlar 1x 16 GB ile 4x 32 GB (iş istasyonları için) arasında kapasitelere sahip ve DDR5-4800 ile DDR5-6800 arasında hızlar sunuyor. Bu modelin hem Intel XMP 3.0 hem de AMD EXPO'yu desteklediğini de belirtelim.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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