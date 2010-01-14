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Kingston bellek yongaları ve NAND flash çipler için Hynix'e 100 milyon dolarlık çek yazdı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston bellek yongaları ve NAND flash çipler için Hynix'e 100 milyon dolarlık çek yazdı
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, belleklerinde kullanacağı DRAM yongaları ve depolama çözümlerinde yer vereceği NAND flash çipler için Hynix'e 100 milyon dolarlık çek yazdı. Önümüzdeki aylarda DRAM pazarında kıtlık yaşanacağı söylenedursun, pozisyonunu garantiye almak isteyen Kingston, Hynix ile yüksek adetli yeni bir anlaşma yoluna gitti.

2010 için planladığı bellek modüllerinde, kitlerinde ve USB depolama çözümlerinde Hynix'in ürettiği yongaları kullanacak olan Kigston, bu sayede pazarda oluşacak DRAM kıtlığı veya radikal fiyat dalgalanmalarından etkilenmemeyi umuyor. Öte taraftan A-Data'nın da 2010 için DRAM sağlayacak firmaları gözden geçirdiği ve Hynix ile çalışabileceği söyleniyor.

NAND flash bellek yongalarını 32nm fabrikasyon süreciyle üretmeye başlayan Hynix, bu yıl içerisinde müşteri portföyünü yeni isimlerle genişletebilir. Zira pazarın en güçlü oyuncularından biri olan Samsung'un önceliği sistem sistem üreticilerine vermesi ve bir süredir en büyük müşterisinin Apple olmasından ötürü Hynix'in DRAM pazarında daha fazla oyuncuya ulaşabileceği konuşuluyor.


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talh4wk 9 yıl
kingston sadece bllek kitleri üretior tabi yazcak kendi işi
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memanet 9 yıl
@carloska
evet hynix firması hyundai firmasının adamlar gemi üretimi inşaat iş makinaları gibi konularda faaliyet gösteriyor çok büyük firma samsung ve hyundai bende yazın exa dan 109 liraya almıştım 2x2 gb lık kingston ları ama şimdi 210 lira neyseki erken almanın mutluluğunu yaşıyorum
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ender123 9 yıl
Ram üretiminde zaman zaman sıkıntılar oluyor. Son 10 yıl içinde depremden tutun da yangına kadar problem yaşadılar. Bazı durumda ise çok fazla bellek çipi ihtiyacı olan veya üretim sınıntısı olan dönemle yaşanıyor. Klasik arz-talep dengesi içerisinde fiyatlar artıyor. Ama genel prensip olarak hem fiyatları ucuzluyor , hem kapasite ve hız değerleri artıyor.
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carloska 9 yıl
hynix aslında hyundai dil mi... bu bellek fiyatları neden sürekli artar anlamadım.. yazın 109 liraya aldığım hyperx 2*2 1066 şimdi 200 liranın üstünde... ram üreticileri bir olup fiyat mı yükseltiyor anlamadım gitti
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