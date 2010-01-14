Kingston bellek yongaları ve NAND flash çipler için Hynix'e 100 milyon dolarlık çek yazdı

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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, belleklerinde kullanacağı DRAM yongaları ve depolama çözümlerinde yer vereceği NAND flash çipler için Hynix'e 100 milyon dolarlık çek yazdı. Önümüzdeki aylarda DRAM pazarında kıtlık yaşanacağı söylenedursun, pozisyonunu garantiye almak isteyen Kingston, Hynix ile yüksek adetli yeni bir anlaşma yoluna gitti.

2010 için planladığı bellek modüllerinde, kitlerinde ve USB depolama çözümlerinde Hynix'in ürettiği yongaları kullanacak olan Kigston, bu sayede pazarda oluşacak DRAM kıtlığı veya radikal fiyat dalgalanmalarından etkilenmemeyi umuyor. Öte taraftan A-Data'nın da 2010 için DRAM sağlayacak firmaları gözden geçirdiği ve Hynix ile çalışabileceği söyleniyor.

NAND flash bellek yongalarını 32nm fabrikasyon süreciyle üretmeye başlayan Hynix, bu yıl içerisinde müşteri portföyünü yeni isimlerle genişletebilir. Zira pazarın en güçlü oyuncularından biri olan Samsung'un önceliği sistem sistem üreticilerine vermesi ve bir süredir en büyük müşterisinin Apple olmasından ötürü Hynix'in DRAM pazarında daha fazla oyuncuya ulaşabileceği konuşuluyor.