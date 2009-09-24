Kingston HyperX serisi 8GB kapasiteli iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

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Bellek üretiminde sektörün lider isimlerinden Kingston, yüksek performans odaklı modellerini konumlandırdığı HyperX serisini 8GB kapasiteli iki yeni bellek kitiyle güncelledi. Firmanın çift kanal bellek desteği sunan Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7-800 serisi için hazırlanan bellek kitleri, HyperX serisine özel soğutucular ile donatılıyor ve ömür boyu garanti ile satışa sunuluyorlar.

Kingston tarafından hazırlanan 8GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerinin detayları ise şu şekilde;



- KHX1333C7D3K4/8GX - 8GB (2GB x 4) | 1333 MHz | 7-7-7-21 | 1.65V | 240$ / 202 Avro

- KHX1600C8D3K4/8GX - 8GB (2GB x 4) | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.65V | 255$ / 215 Avro