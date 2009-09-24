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Kingston HyperX serisi 8GB kapasiteli iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston HyperX serisi 8GB kapasiteli iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı
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Bellek üretiminde sektörün lider isimlerinden Kingston, yüksek performans odaklı modellerini konumlandırdığı HyperX serisini 8GB kapasiteli iki yeni bellek kitiyle güncelledi. Firmanın çift kanal bellek desteği sunan Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7-800 serisi için hazırlanan bellek kitleri, HyperX serisine özel soğutucular ile donatılıyor ve ömür boyu garanti ile satışa sunuluyorlar.

Kingston tarafından hazırlanan 8GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerinin detayları ise şu şekilde;

- KHX1333C7D3K4/8GX - 8GB (2GB x 4) | 1333 MHz | 7-7-7-21 | 1.65V | 240$ / 202 Avro
- KHX1600C8D3K4/8GX - 8GB (2GB x 4) | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.65V | 255$ / 215 Avro


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al-ozaria 10 yıl
Allah'a şükür ben daha zararını görmedim ddr2'de hyperx serisinin ancak ddr3 hakkında fikir belirtemiyeceğim, olumsuz yorumları okuyunca fikrimi belirtmek istedim. Bu arada o soğutucular ne öyle yakında işlemci soğutucusunu geçecekler, resimden göründüğü kadarı ile diablo tarzı kasa kullananlar için belki bunlar değil ama bunların biraz daha aşmış modelleri sıkıntı yaratacaktır.
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toonjai 10 yıl
ocz ve corsair varken kingston ram değil hayal üretir:D
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Quad_core2 10 yıl
en iyisi ocz dominatör kingston da iyi ama eskisi gibi degil
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MrPerFormance 10 yıl
Notebooklar içinde 4x2 kitler çıkartsalar ve yaygınlaştırsalar iyi olacak.
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ensaronline 10 yıl
Kingston kaliteyi yükselteceğine gittikçe adileşiyor
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max975 10 yıl
vay fiyatlara bak
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ensaronline 10 yıl
HyperX bidaha asla almam önermem önermeyeceğim...
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Tatar* 10 yıl
Türkiye'de sanalmarketimde OCZ 4GB 1600Mhz CL7 ram 289$

Tabi bu yurtdışı fiyatı ama yinede gülmemek elde değil..
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-dehşet- 10 yıl

protective.6

Türkiye'de sanalmarketimde OCZ 4GB 1600Mhz CL7 ram 289$

Tabi bu yurtdışı fiyatı ama yinede gülmemek elde değil..


Geçen Vatan Bilgisayar Adana Şubesinden son OCZ DDR3 1600mhz 2x2gb 8-8-8-24 ü aldım 245 TL.
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