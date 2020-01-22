Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kingston KC600 SSD’sini 2 TB ile güncelledi

    Hafıza çözümleri üreticisi Kingston 2 TB kapasitesi ile ön plana çıkan SSD’sini satışa sundu. 2.5’’ for faktöründeki model fiyatıyla da iddialı.
    23 sa.
    904
    3
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kingston KC600 SSD’sini 2 TB ile güncelledi
    Tam Boyutta Gör
    Kingston KC600 SSD’sini 2 TB ile güncelledi
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde SSD pazarı bir çok oyuncunun rekabetçi çözümüyle oldukça zengin bir seçenek listesine sahip. Düşen fiyatlarla birlikte yüksek kapasite seçeneklerinin de belirmeye başladığı katı hal sürücüsü dünyasında Kingston da KC600 ailesini güncelledi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Silicon Motion PCIe 4.0 destekleyen ilk kontrolcüsünü duyurdu

    2 TB kapasite seçeneği eklendi

    2 TB kapasiteye sahip KC 600 TBW başlığı altında iyileştirme ile geliyor. 1200 TBW değerine sahip sürücü böylelikle 1 TB’lık modelin 2 katı dayanıklılık sunuyor. İncelemelerde paylaşılan PCB görsellerine bakacak olursak KC600 ailesinin daha düşük kapasitelere sahip üyeleri Micron imzasını taşıyan 3D TLC NAND Flash yongalarına ev sahipliği sayapıyor.

     Silicon Motion’ın SM2259 kontrolcüsüne yer verilen ı modelin diğer kapasite seçeneklerinde 1:1000’lik oranda DRAM önbelleğe yer verildiğini göz önünde bulunduracak olursak yeni çözümde 2 GB’lık DRAM yer aldığını söyleyebiliriz.

    Kingston KC600 SSD’sini 2 TB ile güncelledi
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Plextor 3400 MB/s’e ulaşabilen M.2 sürücülerini duyurdu"

    Sırasıyla 550-520 MB/s’lik sıralı okuma ve yazma performansı gösteren depolama biriminin 4K değerleri ise 90K-80K olarak belirtilmiş. Yazma operasyonları esnasında 3.2 watt’a kadar güç tüketebilen model boşta 0.06 watt tüketim değerine düşüyor. Son olarak 256-bit AES şifreleme desteğine yer verilen KC 600 5 yıllık garanti altında 300 Euro’dan satışa sunulmuş durumda.



    https://www.guru3d.com/news-story/kingston-releases-2tb-version-of-kc600-ssd.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. Albayraklar savunma sektöründen çekiliyor 5 sa. Realme X50 Pro, AnTuTu testinde rekor kırdı 5 sa. Kanser araştırması yapan Türk bilim insanına ABD'den ödül 6 sa. Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti 6 sa. Google, Apple'ın Safari tarayıcısında 5 güvenlik açığı buldu 7 sa. Horizon Zero Dawn’ın geliştiricisi, çok oyunculu mod deneyimi olan programcı arıyor 7 sa. Hindistan, ilk insansı robotunu bu yıl uzaya gönderiyor 8 sa. 250 milyon Microsoft kullanıcısının verilerine yetkisiz erişim sağlandı 8 sa. Gigabyte AORUS RAID SSD 2TB rekor veri transfer hızlarına ulaşıyor 9 sa. 3DXPoint teknolojisinin de başı dertte 9 sa. Rafadan Tayfa: Göbeklitepe animasyon filmi kırılması zor bir rekora imza attı 10 sa. JDI kağıt kadar ince parmak izi ve nabız ölçer geliştirdi 10 sa. Çift diyafram aralığı yöntemi Galaxy S20 ile sona eriyor 20 sa. Netflix duyurdu: The Witcher anime filmi geliyor 21 sa. Bütçe dostu iPhone 9 için geri sayım başladı: Şubat'ta seri üretime giriyor 21 sa. Windows 7’nin son güncellemesi duvar kağıdı özelliğini bozdu 22 sa. Cyberpunk 2077’nin gecikmesi konsollar yüzünden olabilir 22 sa. Intel’in Comet Lake’te PCIe 4.0 desteği vermeme sebebi ortaya çıktı 23 sa. Intel Rocket Lake-S platformuna yönelik H510 yongaseti ortaya çıktı 23 sa. Yarıyıl Tatili için Sistem Tavsiyeleri 23 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kingston KC600 SSD’sini 2 TB ile güncelledi Sonraki Huawei P40 Pro bu kez "Nane Yeşili" rengiyle karşımızda 1 gün Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı 1 gün Coronavirüs nedir ? 1 gün Boeing'den 737 MAX'ların yeniden uçuşuyla ilgili bir erteleme daha 1 gün Sony Xperia 5 Plus, 4K ekrana sahip ilk 5G destekli telefon olacak 1 gün Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X canlı olarak sızdı 1 gün Makyajlı Mercedes-Benz E Serisi'nden yeni detaylar geldi 1 gün Eski ehliyetleri yenilemek için verilen süre uzatıldı 1 gün SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi en iyi performansı en uygun fiyata sunuyor 1 gün Tüm Half-Life serisi bir süreliğine ücretsiz 1 gün Karşınızda mobil oyun bilgisayarı | Nintendo Switch görmesin 1 gün Noctua siyah temaya sahip NH-L9A-AM4’ü duyurdu 1 gün Fortnite ve TikTok etkinlik yapıyor 1 gün WhatsApp sonunda Koyu Tema özelliğine kavuştu 1 gün Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsü açıklaması 1 gün The Guardian: Suudi Prens bin Selman, Jeff Bezos'un telefonunu hackletti 1 gün Toyota, dünya genelinde 3.4 milyon aracını geri çağırıyor 1 gün G.I. Joe: War on Cobra indirmeye sunuldu 1 gün Intel işlemcilerinde indirime gidebilir 1 gün SteelSeries Apex 3 ve 5 oyuncu klavyeleri duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ...
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim