Kingston KC600 SSD’sini 2 TB ile güncelledi

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Son dönemde SSD pazarı bir çok oyuncunun rekabetçi çözümüyle oldukça zengin bir seçenek listesine sahip. Düşen fiyatlarla birlikte yüksek kapasite seçeneklerinin de belirmeye başladığı katı hal sürücüsü dünyasında Kingston da KC600 ailesini güncelledi.

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2 TB kapasite seçeneği eklendi

2 TB kapasiteye sahip KC 600 TBW başlığı altında iyileştirme ile geliyor. 1200 TBW değerine sahip sürücü böylelikle 1 TB’lık modelin 2 katı dayanıklılık sunuyor. İncelemelerde paylaşılan PCB görsellerine bakacak olursak KC600 ailesinin daha düşük kapasitelere sahip üyeleri Micron imzasını taşıyan 3D TLC NAND Flash yongalarına ev sahipliği sayapıyor.

Silicon Motion’ın SM2259 kontrolcüsüne yer verilen ı modelin diğer kapasite seçeneklerinde 1:1000’lik oranda DRAM önbelleğe yer verildiğini göz önünde bulunduracak olursak yeni çözümde 2 GB’lık DRAM yer aldığını söyleyebiliriz.

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Sırasıyla 550-520 MB/s’lik sıralı okuma ve yazma performansı gösteren depolama biriminin 4K değerleri ise 90K-80K olarak belirtilmiş. Yazma operasyonları esnasında 3.2 watt’a kadar güç tüketebilen model boşta 0.06 watt tüketim değerine düşüyor. Son olarak 256-bit AES şifreleme desteğine yer verilen KC 600 5 yıllık garanti altında 300 Euro’dan satışa sunulmuş durumda.

https://www.guru3d.com/news-story/kingston-releases-2tb-version-of-kc600-ssd.html

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