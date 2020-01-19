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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Plextor 3400 MB/s’e ulaşabilen M.2 sürücülerini duyurdu

    Flash tabanlı depolama birimleri üreticisi Plextor CEs 2020’de yeni depolama birimleriyle tüketicilerin karşısına çıktı.
    2 gün
    1,5b
    2
    3
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Plextor 3400 MB/s’e ulaşabilen M.2 sürücülerini duyurdu
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    Tayvanlı Flash tabanlı depolama çözümleri üreticisi Plextor CES 2020’de AIC ve M.2 formatına sahip SSD sürücülerini görücüye çıkardı. Modeller fiyatı ve performansıyla dikkat çekiyor.

    PCIe 3.0 x4 arayüzü tercih edilmiş

    M9P Plus, hem AIC hem de M.2 form faktöründe 2 farklı seçenek olarak tanıtıldı. PCIe 3.0 x4 arayüzü üzerinden sistemle iletişimini sağlayan katı hal sürücüleri NVMe 1.3 protokolünü destekliyor. Model temel olarak Marvell’in 8 kanallı 88SS1092 kontrolcüsünün denetiminde yer alan Kioxia’nın 96 katmanlı 3D TLC belleklerinden ve DDR4 DRAM önbellekten oluşuyor.

    256 GB’tan 1 TB’a kadar ölçeklenen seçenekler halinde satışa sunulan M9P Plus, 3400 MB/s’e kadar sıralı okuma ve 2200 MB/s’e kadar sıralı yazma performansına erişebiliyor. 256 GB kapasitede 160 TBW değeri vadeden model 1 TB kapasitede 640 TBW değerine ulaşıyor.

    Plextor 3400 MB/s’e ulaşabilen M.2 sürücülerini duyurdu
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    M.2 form faktöründeki sürücüler için 256 GB’ı 51$, 512 GB kapasitede 81$ ve 1 TB kapasite seviyesinde 135 dolarlık fiyat etiketine sahip model AIC formatında yaklaşık 15 dolar daha yüksek fiyatlandırma ile raflardaki yerini alacak.



    https://www.techpowerup.com/262999/plextor-at-ces-2020-m9p-plus-aic-ssd-and-its-m-2-twin Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 8 sa.
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    OverClocK1ng 2 gün
    PCI Express 4 çıkmış. 6500MB/Sn lerden bahsediliyorken CES 2020 de 3500MB/Sn. olanını duyursan ne yazar.
    Geçen hafta 3500MB/sn. okuyan Adata 512 GB XPG 8200Pro yu 509 liraya aldım. Zaten olmayan bir şey değildi ki sevgili Plextor. Çok geriden geliyorsun.

    @GabrielPhoenix

    512 GB olanı 81 Dolar olacakmış. 6 liradan hesaplasan zaten 485 lira yapıyor. Ben de 509 a aldım.
    Normalde epey fark eder ama belki Plextor daha yüksek fiyata satar. O zaman da insanlar ya benim gibi
    AData XPG alır ya da Corsair MP510 falan alır. Paşa gönülleri bilir...
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    GabrielPhoenix 2 gün
    Hangi rafta o fiyatlarla yerini alacakmış bizim raflar o raflara benzemez :)
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