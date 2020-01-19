Plextor 3400 MB/s’e ulaşabilen M.2 sürücülerini duyurdu

Tayvanlı Flash tabanlı depolama çözümleri üreticisi Plextor CES 2020’de AIC ve M.2 formatına sahip SSD sürücülerini görücüye çıkardı. Modeller fiyatı ve performansıyla dikkat çekiyor.
PCIe 3.0 x4 arayüzü tercih edilmiş
M9P Plus, hem AIC hem de M.2 form faktöründe 2 farklı seçenek olarak tanıtıldı. PCIe 3.0 x4 arayüzü üzerinden sistemle iletişimini sağlayan katı hal sürücüleri NVMe 1.3 protokolünü destekliyor. Model temel olarak Marvell’in 8 kanallı 88SS1092 kontrolcüsünün denetiminde yer alan Kioxia’nın 96 katmanlı 3D TLC belleklerinden ve DDR4 DRAM önbellekten oluşuyor.
256 GB’tan 1 TB’a kadar ölçeklenen seçenekler halinde satışa sunulan M9P Plus, 3400 MB/s’e kadar sıralı okuma ve 2200 MB/s’e kadar sıralı yazma performansına erişebiliyor. 256 GB kapasitede 160 TBW değeri vadeden model 1 TB kapasitede 640 TBW değerine ulaşıyor.
M.2 form faktöründeki sürücüler için 256 GB’ı 51$, 512 GB kapasitede 81$ ve 1 TB kapasite seviyesinde 135 dolarlık fiyat etiketine sahip model AIC formatında yaklaşık 15 dolar daha yüksek fiyatlandırma ile raflardaki yerini alacak.
https://www.techpowerup.com/262999/plextor-at-ces-2020-m9p-plus-aic-ssd-and-its-m-2-twin Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Geçen hafta 3500MB/sn. okuyan Adata 512 GB XPG 8200Pro yu 509 liraya aldım. Zaten olmayan bir şey değildi ki sevgili Plextor. Çok geriden geliyorsun.
@GabrielPhoenix
512 GB olanı 81 Dolar olacakmış. 6 liradan hesaplasan zaten 485 lira yapıyor. Ben de 509 a aldım.
Normalde epey fark eder ama belki Plextor daha yüksek fiyata satar. O zaman da insanlar ya benim gibi
AData XPG alır ya da Corsair MP510 falan alır. Paşa gönülleri bilir...