Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston SSDNow V serisi ikinci nesil SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,7b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kingston SSDNow V serisi ikinci nesil SSD sürücülerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, ikinci nesil SSDNow V sürücülerini duyurdu. Firmanın maliyet odaklı SSD depolama çözümlerini içeren serinin yeni jenerasyonu, 30GB, 64GB ve 128GB olmak üzere kapasitelerine göre üç farklı model içeriyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimiyle uyumlu olan yeni SSD'ler ayrıca TRIM desteğiyle de dikkat çekiyorlar. Hata öncesi kullanım süreleri 30GB'lık mode için 500,000, diğer modeller içinse 1 milyon saat olarak açıklanan yeni sürücülerin performans değerleri ise modeline göre önemli farklılıklar gösteriyor;

- 200 MB/sn okuma / 160 MB/sn yazma - 128GB
- 200 MB/sn okuma / 110 MB/sn yazma - 64GB
- 180 MB/sn okuma / 50 MB/sn yazma - 30GB

Kingston'dan yapılan açıklamada ikinci jenerasyon SSDNow V serisi ile performansın arttığı ayrıca TRIM desteği ile kullanım süresi boyunca optimal performans değerlerinin korunacağı belirtildi. Kingston yeni sürücüleriyle birlikte SSD güncelleme alternatifi de sunuyor. Bu opsiyon çerçevesinde firma, Acronis True Image klonlama yazılımı, 3.5-inç montaj aparatı ve dizüstü bilgisayarlarla kullanım için 2.5-inç harici USB kutusu gibi aparatlara yer veriliyor.

- 110$ - 30GB SNV125-S2/30GB SSDNow V (1 Mart'ta satışa sunulacak)
- 208$ - 64GB SNV425-S2/64GB SSDNow V
- 362$ - 128GB SNV425-S2/128GB SSDNow V

- 216$ - 64GB SNV425-S2BN/64GB SSDNow V dizüstü bilgisayar bundle
- 377$- 128GB SNV425-S2BN/128GB SSDNow V dizüstü bilgisayar bundle

- 125$ - 30GB SNV125-S2BD/30GB SSDNow V (1 Mart'ta satışa sunulacak)
- 216$ - 64GB SNV425-S2BD/64GB SSDNow V masaüstü bundle
- 377$ - 128GB SNV425-S2BD/128GB SSDNow V masaüstü bundle


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
ssd de tepkime süresi 1,0 1,5 sn arasında normal 7200 rpm dısklerde ıse 13,0sn den soz edıyoz ısterse okuma yazma hızları aynı olsun fark ortada sdd her zaman daha ıyı bunu tartısmaya gerek yok sonuc ta 30 gb olsa bıle wındows 7 ıcın yeterlı olcaktır once bır okuyun sonra yorum yapın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1mpossible 9 yıl
ne olursa olsun önümüzdeki 5 yıl kullanmama niyetindeyim bu fiyatla giderse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 9 yıl
cok pahali hala
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
benim için, kullanıcı fiyatı değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 9 yıl
Bazı arkadaşlar SSD'den tek beklenti hızmış gibi algılamakta, oysa getirdiği hafiflik ve düşük enerji tüketimi gibi notebooklar için önemli başka artılar da var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerem 9 yıl

Public_Enemy

Bazı arkadaşlar SSD'den tek beklenti hızmış gibi algılamakta, oysa getirdiği hafiflik ve düşük enerji tüketimi gibi notebooklar için önemli başka artılar da var.


Ek olarak darbelere karşı dayanıklılık. 0 db ses
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trulli 9 yıl
Public_Enemy

Bazı arkadaşlar SSD'den tek beklenti hızmış gibi algılamakta, oysa getirdiği hafiflik ve düşük enerji tüketimi gibi notebooklar için önemli başka artılar da var.


evet doğru tek beklenti hız olmamalı ama yani 30gb kapasite ve 50mb/s yazma hızı da komik ötesi.

mekanik hdd ler ile fiyat farkı bu kadar fazal olunca insan sadece düşük enerji tüketimi ve 0 db ses den öte farklılıklar istiyo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rx7enes 9 yıl
@omkkio
Oradaki harici disk kutusunun amacı eski hddyi taşınabilir şekilde kullanman için veriliyor.ssdyi sitemine takıyosun yanında verilen yazılımla da sistemini direk kopyalıyorsun ki hiç formatla yeni sistem kurulumu programların kurulumu gibi şeylerle uğraşmaman için.Sistemini ssdye aktarıp performansın keyfini çıkartman için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omkkio 9 yıl
Yukarıda yazmayı unuttum. Biz (yani benim gibi eski laptopunu çok seven ve değiştirmek istemeyenler) IDE destekli SSD istiyoruz. Benim bildiğim bir tek Team grubun var onunda hem yazma okuma performansı düşük hem de ülkemizi bir kenara bırakın dışarıda bile bulunmuyor :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omkkio 9 yıl
dizüstü bilgisayarlarla kullanım için 2.5-inç harici USB kutusu gibi aparatlara yer veriliyor.

Yahu harici disk kutusuyla USB 2.0 üzerinden ürünleri 30mb/s yazma okuma hızına mahkum ettikten sonra süper hızlı disk çıkarsan noolur? biri bana mantığını anlatabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 9 yıl
pahalı ve yavaş ürünler kingston ii ce çin malı gibi ürünler sürüyor yüksek yazma okuma hızlı bi ssd si bile yok çok kötü
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11711 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ssd, depolama ve kingston
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TT DuOrb Extreme Ekran Kartı Soğutucu 9 yıl HTC ile akıllı cep telefonu pazarı üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim