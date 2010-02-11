Kingston SSDNow V serisi ikinci nesil SSD sürücülerini duyurdu

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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, ikinci nesil SSDNow V sürücülerini duyurdu. Firmanın maliyet odaklı SSD depolama çözümlerini içeren serinin yeni jenerasyonu, 30GB, 64GB ve 128GB olmak üzere kapasitelerine göre üç farklı model içeriyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimiyle uyumlu olan yeni SSD'ler ayrıca TRIM desteğiyle de dikkat çekiyorlar. Hata öncesi kullanım süreleri 30GB'lık mode için 500,000, diğer modeller içinse 1 milyon saat olarak açıklanan yeni sürücülerin performans değerleri ise modeline göre önemli farklılıklar gösteriyor;



- 200 MB/sn okuma / 160 MB/sn yazma - 128GB

- 200 MB/sn okuma / 110 MB/sn yazma - 64GB

- 180 MB/sn okuma / 50 MB/sn yazma - 30GB



Kingston'dan yapılan açıklamada ikinci jenerasyon SSDNow V serisi ile performansın arttığı ayrıca TRIM desteği ile kullanım süresi boyunca optimal performans değerlerinin korunacağı belirtildi. Kingston yeni sürücüleriyle birlikte SSD güncelleme alternatifi de sunuyor. Bu opsiyon çerçevesinde firma, Acronis True Image klonlama yazılımı, 3.5-inç montaj aparatı ve dizüstü bilgisayarlarla kullanım için 2.5-inç harici USB kutusu gibi aparatlara yer veriliyor.



- 110$ - 30GB SNV125-S2/30GB SSDNow V (1 Mart'ta satışa sunulacak)

- 208$ - 64GB SNV425-S2/64GB SSDNow V

- 362$ - 128GB SNV425-S2/128GB SSDNow V



- 216$ - 64GB SNV425-S2BN/64GB SSDNow V dizüstü bilgisayar bundle

- 377$- 128GB SNV425-S2BN/128GB SSDNow V dizüstü bilgisayar bundle



- 125$ - 30GB SNV125-S2BD/30GB SSDNow V (1 Mart'ta satışa sunulacak)

- 216$ - 64GB SNV425-S2BD/64GB SSDNow V masaüstü bundle

- 377$ - 128GB SNV425-S2BD/128GB SSDNow V masaüstü bundle