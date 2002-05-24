Kingston ve Transcend'den PC-1066'lık RDRAM Modülleri

Yarı iletken hafıza üreticisi Kingston firması 1066 mhz'lik RDRAM modüllerini tanıtmasına an kaldı. Diğer yandan Transcend firması bu ürününü duyurdu bile. İlginç bir husus ise bu ürünlerin daha sertifikasyon aşamaları tamamlanmamış olması.

Kingston ayrıca ilk aşamada 256Mb'lık modüllerin piyasada olacağını belirtmiş. İki firmada şuanda en büyük RDRam üreticisi ve en hızlı Ram'leri üreten Samsung'un modüllerini kullanıyorlar. Zaten son zamanlarda Samsung modülü içeren parçalar rahatça PC1066'ya overclock edilebiliyordu.Fiyatın ise 263$ olması bekleniyor. RDRam'lerin çifter takıldığını düşünürsek 500+$ oldukça pahalı bir seçim olacak.

http://www.xbitlabs.com/news/