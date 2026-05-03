Kingston uygun fiyatlı yeni flash disklerini duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji sektöründeki RAM ve NAND üretim krizinin gölgesinde yeni ürün lansmanları devam ediyor. Kingston markası bütçesini düşünenler için ortalamaperformansa odaklanan yeni flash disk modelini tanıttı.

DataTraveler Exodia DTXG2 özellikleri ve fiyatı

DataTraveler Exodia DTXG2 adıyla tanıtılan yeni flash disk modeli USB 3.2 Gen 1 ara yüzü sayesinde 50MB/s okuma ve 5MB/s yazma hızlarına erişebiliyor. USB 2.0 uyumu ve Tip-A girişi sayesinde geniş bir cihaz desteği sunuyor.

Yüksek hızdan ziyade günlük kullanımı hedefleyen DataTraveler Exodia DTXG2 modeli farklı renkler ve koruma kapağı ile geliyor. 5 yıl garanti sunan flash diskin 64GB kapasiteli versiyonu 9$, 128GB kapasiteli versiyonu 13$, 256GB kapasiteli versiyonu 30$ ve 512GB kapasiteli tepe versiyonu ise 61$ olarak satılıyor.

