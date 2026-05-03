Kingston uygun fiyatlı yeni flash disklerini duyurdu

DataTraveler Exodia DTXG2 özellikleri ve fiyatı
DataTraveler Exodia DTXG2 adıyla tanıtılan yeni flash disk modeli USB 3.2 Gen 1 ara yüzü sayesinde 50MB/s okuma ve 5MB/s yazma hızlarına erişebiliyor. USB 2.0 uyumu ve Tip-A girişi sayesinde geniş bir cihaz desteği sunuyor.
Yüksek hızdan ziyade günlük kullanımı hedefleyen DataTraveler Exodia DTXG2 modeli farklı renkler ve koruma kapağı ile geliyor. 5 yıl garanti sunan flash diskin 64GB kapasiteli versiyonu 9$, 128GB kapasiteli versiyonu 13$, 256GB kapasiteli versiyonu 30$ ve 512GB kapasiteli tepe versiyonu ise 61$ olarak satılıyor.