DRAM fiyatları yüzde 172 arttı ve yavaşlama işareti görülmüyor

Tam Boyutta Gör Küresel bellek pazarında son aylarda yaşanan dalgalanma, şimdiye kadarki en sert fiyat artışlarından birine dönüştü. CTEE’nin son raporuna göre DRAM fiyatları bir yılda tam yüzde 171,8 oranında yükseldi. Bu artış, hem veri merkezi altyapılarında hem de kişisel bilgisayar pazarında ciddi maliyet baskısı yaratıyor.

Geçtiğimiz ayın sonunda bellek tedarik zincirinde dikkat çekici bir kırılma yaşanmıştı. Üreticiler, hiper ölçekli bulut sağlayıcılarla daha düşük fiyatlardan anlaşma yapmalarına rağmen yalnızca ağustos ayında RDIMM modül fiyatlarını geriye dönük olarak yüzde 40–50 artırdı. Bu adım, kısa sürede nihai tüketicilere yansıdı ve bellek fiyatlarının adeta fırlamasına neden oldu.

Fiyatların yükselmeye devam etmesi bekleniyor

Fiyat artışının temel nedeni yapay zeka uygulamaları için hızla genişleyen veri merkezlerinin mevcut DRAM ve NAND stoklarını neredeyse tamamen tüketmesi. Samsung ve SK Hynix gibi Güney Koreli devlerin dahi siparişlerin yalnızca yüzde 70’ini karşılayabildiği belirtiliyor. Bu durum, özellikle ABD ve Çin merkezli bulut hizmeti sağlayıcılarının stok güvenliğini ortadan kaldırmış durumda.

Tam Boyutta Gör Bellek modülü üreticileri Kingston ve ADATA, 16 GB DDR5 yongaları için yalnızca altı hafta önce 7 dolar öderken, şimdi 13 dolar ödemek zorunda kalıyor. Bu fark, üreticilerin brüt kâr marjlarını tamamen silip süpürüyor. Küçük ölçekli OEM’ler ve kanal dağıtıcıları ise 2026’nın ilk çeyreğine kadar siparişlerinin sadece yüzde 35-40’ının teslim edileceği bilgisini aldı. Bu da hem yeni ürün lansmanlarını geciktiriyor hem de gelir beklentilerini ciddi biçimde tehlikeye sokuyor.

Fiyat artışları son kullanıcı tarafında da açıkça hissediliyor. PCPartPicker gibi fiyat takip sitelerinde görüldüğü üzere G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32 GB (2x16 GB) DDR5-6000 CL30 bellek kiti birkaç ay önce 106 dolardan satılırken Newegg üzerinde 239 dolara yükselmiş durumda.

ADATA CEO’su Chen Libai, bu yılın son çeyreğinin bellek sektöründe “yükseliş trendinin başlangıcı” olacağını ve arz kısıtlarının artık kalıcı hale geldiğini vurguluyor. Benzer şekilde Phison Electronics CEO’su Pua Khein-Seng, NAND flash kıtlığının önümüzdeki on yıla kadar sürebileceği uyarısında bulunuyor.

