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Kingston yeni bir bellek üretim fabrikası planlıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston yeni bir bellek üretim fabrikası planlıyor
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Lider bellek üreticilerinden Kingston üretim kapasitesini arttırmaya yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Kapasite ihitiyacına ek olarak gelecekte oluşacak talebi karşılamak için yeni bir yatırım planlayan firma önümüzdeki yıl Tayvan'da yeni bir üretim tesisi planlıyor.

Gelen bilgilere göre firmanın Çin'in Şangay ve Shenzhen bölgelerindeki üretim tesisleri bu yıl tam kapasiteyle çalışırken firma Çin'deki üretim bantlarını da büyütülmesi, planlanan yeni fabrikanın ise Tayvan'ın Kuzeyindeki Hsinchu bölgesine kurulması bekleniyor.

Kingston'ın hali hazırda Kalifroniya, Hsinchu, Şangay, Shenzhen ve Malezya'da üretim tesisleri bulunuyor. Bahsi geçen tesisler arasında en büyüğünün ise 18 üretim bandıyla Şangay fabrikası olduğu belirtiliyor.


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IhtiyarDelikanli 11 yıl
Başbuğ66 haklı hiç iyi oc olmuyor ramleri
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K0rkunc 11 yıl
stqandart ramlerde en iyis ama acilen extreme aletler yapmalı
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Pandemic 11 yıl
ramde lider kingston, tabi açar fabrikaları :)))
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Kénan 11 yıl
Gelişmesi için açması gerekir
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Applejack 11 yıl

Orjinalden alıntı: safakhan

ramde lider kingston, tabi açar fabrikaları :)))


Hee tabii.
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gordon01 11 yıl

Orjinalden alıntı: safakhan

ramde lider kingston, tabi açar fabrikaları :)))

Kingston
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