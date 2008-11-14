Kingston yeni bir bellek üretim fabrikası planlıyor

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Lider bellek üreticilerinden Kingston üretim kapasitesini arttırmaya yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Kapasite ihitiyacına ek olarak gelecekte oluşacak talebi karşılamak için yeni bir yatırım planlayan firma önümüzdeki yıl Tayvan'da yeni bir üretim tesisi planlıyor.

Gelen bilgilere göre firmanın Çin'in Şangay ve Shenzhen bölgelerindeki üretim tesisleri bu yıl tam kapasiteyle çalışırken firma Çin'deki üretim bantlarını da büyütülmesi, planlanan yeni fabrikanın ise Tayvan'ın Kuzeyindeki Hsinchu bölgesine kurulması bekleniyor.

Kingston'ın hali hazırda Kalifroniya, Hsinchu, Şangay, Shenzhen ve Malezya'da üretim tesisleri bulunuyor. Bahsi geçen tesisler arasında en büyüğünün ise 18 üretim bandıyla Şangay fabrikası olduğu belirtiliyor.