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    Kingston dokunmatik ekranlı SSD sürücüsünü duyurdu

    Kingston IronKey VP80ES taşınabilir SSD sürücüsü barındırdığı dokunmatik ekran sayesinde güçlü güvenlik çözümlerini doğrudan sürücü üzerinden yönetebilmenizi sağlıyor. 
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    Kingston IronKey VP80ES
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    Yıllardır taşınabilir depolama ürünleri belirli bir tasarım çizgisinin dışına çıkmadı. Görsellik anlamında yenilikler gelse de yardımcı bileşen konusunda gelişme yaşanmadı. Zaman zaman parmak izi okuyucu veya ekran gibi nadir eklentiler görebiliyorusz.

    Kingston IronKey VP80ES neler sunuyor?

    Kingston IronKey Vault Privacy 80 External SSD ya da kısaca IronKey VP80ES olarak adlandırılan taşınabilir sürücü oldukça büyük bir dokunmatik ekran barındırıyor. Böylece bir bilgisayara ihtiyaç duymadan donanım tabanlı güvenliği yönetmenizi sağlıyor.

    XTS-AES 256-bit şifreleme sunan sürücü Brute Force ve BadUSB saldırılarına karşı dayanıklı. Çoklu giriş desteği, PIN, şifre politikalarını değiştirebilme, 64 karaktere kadar şifreleme, otomatik kapanma, şifreler zorlanırsa güvenli silme gibi işlemler dokunmatik ekran üzerinden yapılabiliyor.

    Uygulama sayesinde akıllı telefonların kilidini açma ve kolay dosya aktarımı da yapılabilen sürücü USB 3.2 Tip-C girişi ile 250MB/s veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. 2TB seviyesine kadar kapasite sunacak Kingston IronKey VP80ES için henüz fiyat bilinmiyor.

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    AirSupport 2 gün önce

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    TheEndBeqins 2 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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