Tam Boyutta Gör Uzun bir süre boyunca masaüstü bilgisayarlar için desteklenen maksimum bellek kapasitesi 128 GB idi ve modül başına maksimum kapasite 32 GB (16 Gb DRAM) ile sınırlıydı. Bu durum, DRAM üreticilerinin 24 Gb DRAM tabanlı yepyeni 24 GB ve 48 GB kitleri piyasaya sürmesiyle değişti ve 192 GB kapasiteler mümkün oldu. Şimdi ise 256 GB RAM sınırına gözler dikilmiş durumda.

Modül başına 64 GB kapasite

Micron'un 32 Gb DRAM modüllerinden oluşan 1-beta DRAM’leri Kingston'ın Fury Renegade DDR5 bellek kitleri gibi ürünlerle çok yakında piyasaya çıkıyor. Bu kitte dört DDR5 modülü bulunuyor ve her biri 64 GB kapasiteye sahip. Dolayısıyla bu, ana akım masaüstü bilgisayar platformları için hala büyük bir miktar olan 192 GB kapasiteye göre %33'lük kapasite artışı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Toplam 128 GB kapasiteye ulaşmak için artık 4 bellek modülü almanıza gerek kalmayacağı için özellikle profesyoneller için bu büyük bir fırsat. Öte yandan MSI, bu kadar yüksek kapasiteler için destek sunan ilk anakart üreticileri arasındaydı ve şimdi şirket, masaüstü PC platformlarında 256 GB'a kadar kapasiteler için destek sunan ilk şirket olacak gibi görünüyor.

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Firma, AMD Ryzen 9 7900X CPU ile donatılmış PRO X670-P WIFI anakartında 256 GB kapasiteli bir kurulumu gözler önüne seriyor. Şimdilik 256 GB kapasite ve 64 GB DDR5 modülleri için optimum desteği etkinleştirmek için BIOS güncellemesi gerekecek. Bu aygıt yazılımının da yakında yayınlanması bekleniyor.

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PC’ler için 256 GB RAM dönemi: 64 GB DDR5 modülleri geliyor