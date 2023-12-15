PC’ler için 256 GB RAM dönemi: 64 GB DDR5 modülleri geliyor

Modül başına 64 GB kapasite
Micron'un 32 Gb DRAM modüllerinden oluşan 1-beta DRAM’leri Kingston'ın Fury Renegade DDR5 bellek kitleri gibi ürünlerle çok yakında piyasaya çıkıyor. Bu kitte dört DDR5 modülü bulunuyor ve her biri 64 GB kapasiteye sahip. Dolayısıyla bu, ana akım masaüstü bilgisayar platformları için hala büyük bir miktar olan 192 GB kapasiteye göre %33'lük kapasite artışı anlamına geliyor.
Firma, AMD Ryzen 9 7900X CPU ile donatılmış PRO X670-P WIFI anakartında 256 GB kapasiteli bir kurulumu gözler önüne seriyor. Şimdilik 256 GB kapasite ve 64 GB DDR5 modülleri için optimum desteği etkinleştirmek için BIOS güncellemesi gerekecek. Bu aygıt yazılımının da yakında yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.