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    PC’ler için 256 GB RAM dönemi: 64 GB DDR5 modülleri geliyor

    Masaüstü bilgisayarlar için çok yakında 256 GB RAM kapasitesi erişilebilir olacak. Üreticiler modül başına 64 GB kapasite sunan DDR5 bellekler ile büyük bir yükselişe hazırlanıyor.
    PC’ler için 256 GB RAM dönemi: 64 GB DDR5 modülleri geliyor Tam Boyutta Gör
    Uzun bir süre boyunca masaüstü bilgisayarlar için desteklenen maksimum bellek kapasitesi 128 GB idi ve modül başına maksimum kapasite 32 GB (16 Gb DRAM) ile sınırlıydı. Bu durum, DRAM üreticilerinin 24 Gb DRAM tabanlı yepyeni 24 GB ve 48 GB kitleri piyasaya sürmesiyle değişti ve 192 GB kapasiteler mümkün oldu. Şimdi ise 256 GB RAM sınırına gözler dikilmiş durumda.

    Modül başına 64 GB kapasite

    Micron'un 32 Gb DRAM modüllerinden oluşan 1-beta DRAM’leri Kingston'ın Fury Renegade DDR5 bellek kitleri gibi ürünlerle çok yakında piyasaya çıkıyor. Bu kitte dört DDR5 modülü bulunuyor ve her biri 64 GB kapasiteye sahip. Dolayısıyla bu, ana akım masaüstü bilgisayar platformları için hala büyük bir miktar olan 192 GB kapasiteye göre %33'lük kapasite artışı anlamına geliyor.

    PC’ler için 256 GB RAM dönemi: 64 GB DDR5 modülleri geliyor Tam Boyutta Gör
    Toplam 128 GB kapasiteye ulaşmak için artık 4 bellek modülü almanıza gerek kalmayacağı için özellikle profesyoneller için bu büyük bir fırsat. Öte yandan MSI, bu kadar yüksek kapasiteler için destek sunan ilk anakart üreticileri arasındaydı ve şimdi şirket, masaüstü PC platformlarında 256 GB'a kadar kapasiteler için destek sunan ilk şirket olacak gibi görünüyor.

    Firma, AMD Ryzen 9 7900X CPU ile donatılmış PRO X670-P WIFI anakartında 256 GB kapasiteli bir kurulumu gözler önüne seriyor. Şimdilik 256 GB kapasite ve 64 GB DDR5 modülleri için optimum desteği etkinleştirmek için BIOS güncellemesi gerekecek. Bu aygıt yazılımının da yakında yayınlanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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