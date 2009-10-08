Kingston'dan çok formatlı yeni kart okuyucusu: MobileLiteG2

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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı çok formatlı bellek kartı okuyucusunu duyurdu. Firmanın MobileLiteG2 adını verdiği kart okuyucusunun 62.15 x 29.40 x 16.40 mm boyutlarında ve 19 gram ağırlığında olduğu açıklanırken, güncel Windows sürümlerinin tamamı, Mac OS X 10.3.x ve üstü ile Linux v.2.6.x ve üstü işletim sistemlerinde sorunsuzca kullanılabileceği belirtildi. USB 1.1 ve USB 2.0 ara birimleriyle uyumlu olan çok formatlı kart okuyucusu ile SD, SDHC, microSD, microSDHC, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo ve Memory Stick Micro gibi farklı cihazlarla kullanılabilen çok sayıda bellek kartının okunabildiği açıklandı.

Kingston MobileLiteG2, USB uzatma kablosu ile birlikte iki yıllık garanti kapsamında satışa sunulurken son kullanıcılar için belirlenen yurt dışı satış fiyatının 11$ olduğu açıklandı. Ayrıca dileyen kullanıcılar yeni kart okuycusunu 4GB ya da 8GB Class 4 SDHC bellek kartı ile birlikte 28.50$ veya 46$'lık etiket fiyatı üzerinden satın alabilecek.