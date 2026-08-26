Flash bellek tavsiyesi arayanlara en iyi USB bellekler (2026)

Bir zamanlar her yerde bulunan USB flash bellekler, bulut teknolojisinin yükselişiyle popülaritesini kaybetmiş olsa da, bu taşınabilir depolama aygıtları hâlâ birçok avantaj sunuyor. USB bellek olarak da bilinen flash diskler, değerli fotoğraflarınızı yedeklemek, büyük ekranda film izlemek veya dosyaları bir cihazdan diğerine kopyalamak için depolama alanı sağlıyor. Flaş bellekler, hassas verileri internetten tamamen uzak tutarak, bu verilerin ele geçirilme olasılığını büyük ölçüde azaltıyor. Uygun fiyatlı olmaları, anahtarlığa takılabilecek kadar küçük olmaları ve yüksek kapasiteli ve hızlı veri aktarımı sağlamalarıyla da günümüzde hâlâ köşede bulunması gereken bir depolama aygıtı. Peki, hangi USB flash bellek en kaliteli? En iyi flash bellek markası Kingston mu Sandisk mi? Flash bellek önerileri listesinde 8GB’dan 1TB’a kadar farklı bütçelere uygun en iyi USB flash bellek modellerine yer verdik. Bu rehber, güncel flaş bellek fiyatları hakkında da fikir vermektedir.
|Marka/Model 📂
|Fiyat 🏷️
|Kingston Exodia USB 3.2 Gen1 DTX/128GB
|575 TL
|SanDisk Ultra Dual Drive GO SDDDC3-128G-G46
|1.215 TL
|Kioxia TransMemory U366 LU366S128GG4
|597 TL
|Lexar JumpDrive Dual Drive D35c USB 3.0 Type-C
|999 TL
|SanDisk Ultra SDCZ48-064G-U46
|699 TL
|Kioxia TransMemory U301 LU301W064GG4
|449 TL
|Lexar Jumpdrive M400
|359 TL
|SanDisk Cruzer Glide SDCZ600-032G-G35
|369 TL
|Intenso USB Stick Basic Line
|299 TL
|Lexar Jumpdrive V40
|329 TL
|Kingston Kingston DataTraveler Exodia M DTXM/256
|1.399 TL
|SanDisk Ultra Dual Drive GO SDDDC3-256G-G46
|2.439 TL
|SanDisk Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-512G-G46GD
|6.499 TL
|Kingston DataTraveler USB 3.2 DTSE9G3/512GB
|4.207 TL
|SanDisk Ultra Fit SDCZ530-1T00-G46
|11.499 TL
|Dahua U156-20-8GB
|239 TL
USB bellek yorumları dikkate alındığında; en iyi flash bellek markaları sıralamasında Kingston, SanDisk, Lexar ve KIOXIA geliyor. 2026'da satın alınabilecek flaş bellek tavsiyesi olarak ise Kingston DataTraveler, SanDisk Ultra ve Lexar Jumpdrive modelleri hızlı, dayanıklı ve kaliteli olmalarıyla öneriliyor.
1️⃣ Kingston DataTraveler Exodia USB Flash Bellek
- Kapasite seçeneği: 64GB, 128GB, 256GB
- Standart/Hız: USB 3.2 Gen 1 uyumlu
- Uyumluluk: Windows 11/10, macOS 12.7.6 ve üzeri, Linux 4.4.x ve üzeri, ChromeOS
- Boyut ve ağırlık: 67.3 x 21.04 x 10.14 mm, 11g
Kingston DataTraveler Exodia USB Flash Bellek Yorumları 💬
✍🏻 Ofis belgeleri, büyük sıkıştırılmış klasörler ve multimedya dosyaları dahil olmak üzere çeşitli dosyalarla sürekli çalışıyorum ve cebimde kolayca taşıyabileceğim büyük, sağlam bir USB belleğe ihtiyacım vardı. Exodia serisinden bu 128 GB'lık modeli satın aldım ve harika çıktı. Gücü, işlevsel tasarımında yatıyor. Büyük, renkli halka, USB belleği anahtarlığınıza veya sırt çantanıza takmak için inanılmaz derecede kullanışlı ve kaybetme veya unutma riskini ortadan kaldırıyor. Koruyucu kapak da dahiyane; USB bellek bilgisayara takıldığında, kapak arka yuvaya güvenli bir şekilde takılıyor ve kapağın alışılmış ve can sıkıcı bir şekilde çıkarılması önleniyor. Tak ve çalıştır teknolojisi sayesinde Windows 11 PC, macOS, Linux ve hatta evdeki akıllı TV'ler anında algılıyor. USB 3.2 Gen 1 standardı, hızlı ve optimum okuma hızlarını garanti ederek yüksek çözünürlüklü videoları izlemenizi veya fotoğraf galerilerinde sorunsuz bir şekilde gezinmenizi sağlıyor. Yazma hızı rekor seviyede değil, çok büyük dosyalar için standart değerlerde kalıyor ancak günlük iş dosyalarını taşımak için kusursuz ve hatasız. Yeterli depolama alanı sunuyor (biçimlendirme sonrası yaklaşık 115 GB kalıyor). Darbelere dayanıklı tasarımı ve Kingston güvenilirliği ile bu flaş belleği kesinlikle öneririm.
✍🏻 Dışındaki metal yüzey sayesinde soğutabiliyor. Veri aktarım hızına denilecek söz yok, gerçekten muazzam. Windows kurmak için almıştım. Eski USB belleklerle saatlerce beklerken bununla 5 dakikada kurulumu yaptım.
2️⃣ SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C Flash Disk
- Kapasite seçeneği: 32GB, 64GB, 128GB, 256 GB, 1 TB, 2 TB
- Bağlantı: USB-C, USB-A
- Arayüz: USB 3.2 Gen1
- Ardışık okuma performansı: 400MB/s
- Uyumluluk: USB Type-C cihazlar (telefonlar, laptoplar, tabletler), Android 10+, macOS 12+, Windows 10+
- Boyut ve ağırlık: 44.41 x 12.1 x 8.6mm, 6.5g
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C Flash Disk Yorumları 💬
✍🏻 Kopyalama hızı çok iyi. MacBook kullanıyorsanız dual girişi olması avantaj. Tüm MacBook kullanıcılarının alması gereken bir ürün.
✍🏻 Çok iyi. Telefonumda yer açıldı, telefona takıyorum istediğim herşeye ulaşıyorum. Ufak olduğundan ceplerimde şişkinlik yapmıyor. İhtiyacı olan gönül rahatlığıyla alabilir. Zaten marka olarak dünyada tanınan ve güçlü bir marka.
3️⃣ Lexar JumpDrive Dual Drive D35c USB Bellek
- Kapasite seçeneği: 32GB, 64GB, 128GB
- Arayüz: USB 3.0
- Hız: 100MB/s’ye kadar okuma hızı
- Uyumluluk: PC ve Mac bilgisayarlar
- Boyut ve ağırlık: 28.6 x 14.5 x 8.6mm, 4.25g
Lexar JumpDrive Dual Drive D35c USB Bellek Yorumları 💬
✍🏻 Hem USB-C hem de USB-A seçeneğiyle çok kullanışlı bir flash bellek. Ayrıca çok sağlam bir yapıya sahip, yıllarca dayanacak gibi görünüyor. Telefonunuzun depolama alanını genişletmek ve takıp dizüstü bilgisayarınıza dosyaları aktarmak için harika bir seçenek; OTG (on-the-go) adaptörüne gerek yok. Şiddetle tavsiye edilir.
✍🏻 Type-C ve USB girişi sayesinde MacBook’lar için oldukça kullanışlı. Malzeme kalitesi, rengi, dokusu oldukça tatmin edici.
4️⃣ SanDisk Cruzer Glide 3.0 USB Flash Drive
- Kapasite seçeneği: 32GB, 64GB, 128GB, 256GB
- Arayüz: USB 3.0
- Uyumluluk: Windows 10+, macOS 10.9+
- Boyut ve ağırlık: 59.44 x 21.84 x 8.38mm, 9.07g
SanDisk Cruzer Glide 3.0 USB Flash Drive Yorumları 💬
✍🏻 160mb/s okuma, 40mb/s yazma değeri aldım. Açıkçası memnunum. Daha önce yakın bir arkadaşımın çok uzun yıllardır kullandığı bir flash bellek olduğu için kalitesini biliyordum. Minicik elde kaybolan bir şey yerine bunu almayı tercih ettim. Hem görüntüsü iyi hem de sağlamlığını bildiğim bir ürün. Alacak arkadaşlara da 3-5 fazla verip 256GB modeli almalarını tavsiye ederim. Yarın bir gün bir oyunu taşımak istersiniz şu an bile 150GB oyunlar varken ileride 256GB aşağısı kurtarmaz diye düşünüyorum. Okuma yazmasına müthiş diyemem işini yapıyor ancak ben zaten bu hızları bilerek ürünün sağlamlığından dolayı tercih ettim. Benimle aynı kafada olan varsa tavsiye ederim. İsterse dosyamı 10dk daha yavaş yazsın ama daha uzun ömürlü olsun.
✍🏻 DJ olarak sahnede sürekli kullandığım bir model. Neredeyse 6 - 7 adet oldu. Bu modelden vazgeçmiyorum. Hızlı transfer, diğer sürgülü modellere göre dayanıklı mekanizmaya sahip bir ürün. Bu modeldedeki tüm kapasitedekileri tavsiye ederim.
5️⃣ KIOXIA TransMemory U301 USB Flash Sürücü
- Kapasite seçeneği: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB
- Arayüz: USB 3.2 Gen 1 süper hız uyumlu / USB 2.0 yüksek hız uyumlu
- Uyumluluk: Windows 11, macOS Ventura 13 ve üzeri
- Boyut ve ağırlık: 51.4 x 21.4 x 8.4mm, 8g
KIOXIA TransMemory U301 USB Bellek Yorumları 💬
✍🏻 Ürünün daha önce 32 GB'lık modelini kullanıyordum. O zaman Toshiba idi, sonradan satıldı bu marka oldu. Yine de kalite aynı. 8GB'lık bilgisayardaki dosyayı 40MB ortalama hız ile aktarım yapıyor. Bilgisayarımın USB girişi 2.0 eski tip olmasına rahmen aktarım hızı hoşuma gitti. İlerde başka bilgisayara geçersem diye ileriye dönük olması açısından 3.1 olan modelini aldım. Tavsiye ederim, alabilirsiniz.
✍🏻 Ürün fiyatına göre oldukça iyi. USB 3.2 Gen1 portu üzerinden yazma hızı düşük; 6GB civarında bir klasörü aktardığımda 15Mb ile 25Mb arasında dalgalanıyor, ortalamasına 20Mb diyebiliriz fakat okuma hızı oldukça iyi; 200Mb civarında kararlı bir şekilde okuyor. Bu seviyede tanınmış başka bir markanın ürününü almıştım KB seviyelerine hatta 0'a kadar düşüyordu. Bu üründen memnun kaldım.
6️⃣ Intenso USB Stick Basic Line
- Kapasite seçeneği: 8 GB, 16 GB, 32GB, 64 GB
- Arayüz: USB 2.0 yüksek hız uyumlu
- Maksimum okuma hızı: 28.00 MB/s
- Maksimum yazma hızı: 6.50 MB/s
- Uyumluluk: Windows 8 ve üzeri, macOS 10 ve üzeri
- Boyut ve ağırlık: 56 x 19 x 10mm, 16g
Intenso USB Stick Basic Line Yorumları 💬
✍🏻 Intenso Basic Line 8 GB USB flash bellek, güvenilir performansı ve sağlam yapısıyla etkileyici. Gümüş/siyah tasarımıyla şık ve günlük kullanım için ideal. Sürücü anında algılanıyor. Belgeleri, resimleri veya küçük dosyaları depolamak ve aktarmak için mükemmel.
✍🏻 Kullanımı kolay ve klasik bir USB flash sürücüden bekleyeceğiniz her şeyi sunuyor. 8 GB depolama kapasitesi, basit uygulamalar ve günlük kullanım için oldukça yeterli. Genel olarak, cazip fiyat-performans oranına sahip çok iyi bir ürün. Şiddetle tavsiye edilir.
7️⃣ SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Disk
- Kapasite seçeneği: 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
- Arayüz: USB 3.2 Gen1
- Veri aktarım hızı: 400MB/s’ye kadar okuma hızı
- Uyumluluk: Windows 10+, macOS 12+, iPadOS 15+
- Boyut ve ağırlık: 18.54 x 13.72 x 16mm, 3g
SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Disk Yorumları 💬
✍🏻 Cihazınıza takılı kalabilen ve yer kaplamayan, kompakt ve yüksek kapasiteli bir USB-C flash bellek arıyorsanız, SanDisk Extreme Fit USB-C 1 TB mükemmel bir seçim. Taşınabilirliği, hızı ve devasa depolama alanını küçük formda bir araya getiriyor. Dosyalar, fotoğraflar ve videolar için ekstra alana ihtiyaç duyan herkes için bu flaş belleği tavsiye ederim.
✍🏻 MacBook Air için kompakt 1 TB USB-C flash bellek. MacBook'unuzla sürekli kullanım için ideal. Diğer USB-C flash belleklerin aksine bu model bitişik portları engellemiyor ve kompakt tasarımı sayesinde MacBook'un estetiğine kusursuz bir şekilde dahil oluyor. Güvenli bir şekilde takılıyor, minimum düzeyde çıkıntı yapıyor. USB bellek takılıyken MacBook'a ağırlık katmaması ve koruyucu bir kılıfa kolayca sığması harika. Performans günlük kullanım için mükemmel derecede yeterli, güvenilir ve kararlı. Neticede, MacBook'a doğrudan bağlı, göze batmayan, hızlı ve sürekli kullanılabilir bir USB-C depolama aygıtı arayan herkes için çok başarılı bir çözüm. MacBook ve ve diğer kullanıcılar için şiddetle öneririm.
8️⃣ Kingston DataTraveler SE9 G3 USB Flash Bellek
- Kapasite seçeneği: 64GB, 128GB, 256GB, 512GB
- Arabirim: USB Type-A
- Standart/Hız: USB 3.2 Gen1 hızları
- Veri aktarım hızı: 220MB/s okuma, 100MB/s yazma
- Uyumluluk: Windows 11, macOS 13.7.6+, Linux 4.4x+, Chrome OS
- Boyut ve ağırlık: 39 x 12.2 x 4.6mm, 5g
Kingston DataTraveler SE9 G3 USB Flash Bellek Yorumları 💬
✍🏻 Okuma-yazma hızı son derece hızlı. Metal kasası sayesinde oldukça da dayanıklı. Kesinlikle tavsiye ederim.
✍🏻 Büyük dosyalarda yazma hızı başta 200mb ile başlayıp keş dolunca 30 ile 40 arasına düşüyor diğer flaş belleklerde olduğu gibi fakat USB 3.2 portunda 980mb/sn okuma hızını sürekli olarak gördüm. 5GB'lık bir dosyayı 5 saniyede aktardı. Yazma her zaman kullanmadığım için okuma hızı beni şaşırttı.
USB flash bellek alırken nelere dikkat etmeliyiz 🧐
- Kapasite seçenekleri
- Veri aktarım hızı
- USB arayüzü
- Uyumluluk
- Dayanıklılık
- Güvenilirlik
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Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.
daha korkutucu bişey görmedim