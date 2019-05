Kingston'dan krala saygı duruşu: Michael Jackson özel belleği geliyor

Tam Boyutta Gör

Yaptığı müzik, dansları ve sahne şovlarıyla Michael Jackson pek çokları için bir sanatçıdan öte bir sembol, bir ikondu. Geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yuman Michael Jackson kısa bir süre önce THIS IS IT isimli daha önce hiç bir yerde yayımlanmamış sahne ve sahne arkası görüntülerinden oluşan çok özel bir yapımla beyaz perdeye gelmiş ve ona neden popun müziğin kralı dendiği bir kez daha gözler önüne serilmişti.

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston yaptığı açıklamayla Sony Pictures Home Entertainment ile anlaştığını ve Michael Jackson anısına özel bir USB bellek hazırladığını duyurdu. Sınırlı sayıda hazırlanacağı ve DataTraveler serisi altında sunulacağı belirtilen yeni bellek, "Michael Jackson's THIS IS IT" yapımını içerecek ve 26 Ocak'tan itibaren ilk olarak Amerika'daki MJ fanlarının beğenisine sunulacak.