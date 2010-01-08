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Kingston'dan krala saygı duruşu: Michael Jackson özel belleği geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,2b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston'dan krala saygı duruşu: Michael Jackson özel belleği geliyor
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Yaptığı müzik, dansları ve sahne şovlarıyla Michael Jackson pek çokları için bir sanatçıdan öte bir sembol, bir ikondu. Geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yuman Michael Jackson kısa bir süre önce THIS IS IT isimli daha önce hiç bir yerde yayımlanmamış sahne ve sahne arkası görüntülerinden oluşan çok özel bir yapımla beyaz perdeye gelmiş ve ona neden popun müziğin kralı dendiği bir kez daha gözler önüne serilmişti.

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston yaptığı açıklamayla Sony Pictures Home Entertainment ile anlaştığını ve Michael Jackson anısına özel bir USB bellek hazırladığını duyurdu. Sınırlı sayıda hazırlanacağı ve DataTraveler serisi altında sunulacağı belirtilen yeni bellek, "Michael Jackson's THIS IS IT" yapımını içerecek ve 26 Ocak'tan itibaren ilk olarak Amerika'daki MJ fanlarının beğenisine sunulacak.


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sotoxs 9 yıl
arkadaşım hayranı ona hediye alabilirim
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TELESCOPE 9 yıl
arşivdeki yeri hazır
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sendemail 9 yıl
oprah'a mektup yazdım ,MJ 300 mılyon dollar hayır ıslerıne harcadı hıbe vs.re
adam hakkında guzel bır program yap,ınsanlıgını one cıkar dıye...kıngston super ıs yapmıs alıcam kesın ..
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Salvador_Limones 9 yıl
boyutları ne ola ki
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John Voxville 9 yıl
Başlığı görünce ram sandım bir an için
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sertacaygun 9 yıl
"Belleğimizde yer edindir Maykıl!"
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koxp94 9 yıl
koleksiyonluk
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Wassermann 9 yıl
ram değil usb bellek bunlar, içerisinde This is it olacak diyor, ram'in içinde filmin olma imkanı var mı?
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HOWTEK 9 yıl
ramlerimiz daha hızlı olucak desenize jackson ram kasada zor tutarız :D
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goxhell 9 yıl
arşive katılır...
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fahdlan 9 yıl
O herşeyi hakkediyor ...
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