Kingston'dan profesyoneller için 256-bit şifreleme yapan yeni USB bellekler

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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, profesyoneller için hazırladığı yüksek veri güvenliğine sahip yeni sürücülerini duyurdu. DataTraveler Locker+ serisi altında hazırlanan ve 256-bit donanımsal AES şifreleme yeteneğine sahip olan USB bellekler, aynı zamanda su geçirmez yapıda olmalarıyla da dikkat çekiyorlar. Bilgisayar bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerindne gerçekleştiren yeni sürücüler için Kingston'dan Secure USB serisi ürünleri yöneten Mark Akoubian açıklamasında %100 veri veri güvenliği sunan yeni belleklerin düşük satın alma maliyetleriyle şirketler için dikkat çekici çözümler olduğunu belirtti.

4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı depolama kapasitesi ve beş yıllık garanti ile gelen Kingston DataTraveler Locker+ serisi USB s ürücüler, 24$ - 155$ arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyorlar.