Kıyamet Günü Saati: Medeniyetin sonuna sadece 89 saniye kaldı

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Tam Boyutta Gör 1947 yılında Albert Einstein’ın da katkılarıyla kurulan Bulletin of the Atomic Scientists tarafından oluşturulan Kıyamet Günü Saati, dünyanın geleceği için büyük bir tehdit oluşturan olayları simgeleyen sembolik bir saati kadranı. Bu saatte gece yarısı, dünya çapında bir felaketi, yani medeniyetin sona ermesini simgeliyor. Ne kadar gece yarısına yaklaşılırsa, nükleer silahlar, iklim değişikliği, yapay zeka gibi yıkıcı teknolojiler ve diğer mevcut tehditlerin ciddiyeti o kadar artar. Ve son güncelleme ile gece yarısına sadece 89 saniye kalmış durumda.

Yok oluşa son 89 saniye

28 Ocak’ta bilim insanları Kıyamet Saatini 90 saniyeden 89 saniyeye çekerek, dünyanın felakete sürüklenme tehlikesinin giderek daha hızlı bir şekilde arttığını açıkladı. Bilim insanları, saatin güncellenmesinin sebepleri arasında bir dizi önemli durumu sıraladı.

Ukrayna'daki savaşın, nükleer bir çatışmaya dönüşme riski taşıdığı belirtiliyor. ABD, Çin ve Rusya gibi nükleer güçler, felaketi önleyecek müzakereler yapmaktansa, felakete yol açabilecek nükleer cephaneliklerini modernize etmek ve güçlendirmek için büyük kaynaklar harcıyor. Çoğu ülkenin iklim değişikliği konusunda yeterince çaba göstermemesi nedeniyle sera gazı emisyonları da geçen yıl yeniden tırmanışa geçti.

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Biyolojik silah araştırmalarındaki artış ve denetim eksikliğinin insan yapımı pandemiler için tehdit oluşturduğu da vurgulandı. Bu arada yapay zekanın hızlı gelişimi, düzenlemelerle kontrol altına alınmaya çalışılsa da uzmanlar, kontrolsüz yapay zeka büyümesinin yanlış bilgilerin hızla yayılmasını, demokrasiyi zayıflatmasını ve hatta otonom makinelerin düşman haline getireceğinden endişeleniyorlar.

Bulletin of the Atomic Scientists, yaptığı açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya uygarlığı yok edecek kolektif güce sahip... Derin görüş ayrılıklarına rağmen, bu ilk adımı derhal atmalılar. Dünya, acil bir eyleme bağımlıdır."

Kıyamet Günü Saati nedir?

Kıyamet Günü Saati fikri, 1947'de insanlığı nükleer savaşın tehlikelerine karşı uyarmak için ortaya çıktı. Kıyamet Saati, 1945'te ABD tarafından Japonya'ya atılan nükleer bombalardan sonra oluşturuldu ve o yılda yok oluşa 7 dakika kaldığını gösteriyordu. Saat 1947'den 2007 yılına kadar 18 kez hareket ettirildi. Kıyamet Saati, 2020, 2021 ve 2022’de gece yarısına 100 saniye kalaya ayarlı bir şekilde sabit kalmıştı. Saatin akreplerinin şimdiye kadarki en uzak noktası ise, Soğuk Savaş'ın bitiminden hemen sonrasındaydı ve gece yarısına 17 dakika vardı.

Saatin ibreleri, bilim insanlarının belirli bir zamanda varoluşsal tehditleri okumalarına bağlı olarak gece yarısına yakın veya gece yarısından uzağa hareket ettiriliyor. Gece yarısı ise yok oluşun teorik noktasını işaret ediyor.

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