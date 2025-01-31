Yapay zeka, 500 milyon yıl sürecek evrimi saatler içinde tamamladı

ESM3: Evrimi hızlandıran yapay zeka
Çalışma, ünlü bilim dergisi Science’da yayımlandı. Araştırmacılar, protein evrimini hızlandırmak için ESM3 adlı gelişmiş bir yapay zeka modelinden yararlandı. Doğal evrimde, proteinler rastgele mutasyonlar ve doğal seçilim yoluyla şekilleniyor olsa da ESM3, 2,78 milyar bilinen proteinin verileriyle eğitilerek, sıfırdan tamamen yeni amino asit dizilimleri oluşturabiliyor.
Bu yöntemle geliştirilen esmGFP proteini, doğada bulunan en yakın yeşil floresan proteine (GFP) sadece yüzde 58 oranında benziyor. Yapay zeka, bu proteini oluştururken 96 farklı mutasyonu belirledi ve bilim insanlarına göre bu mutasyonların doğada rastlantısal olarak birikmesi yarım milyar yıl sürecekti.
Çalışmanın başında yer alan Alex Rives, geliştirdikleri yapay zeka modelinin doğal evrimin kısıtlamalarına bağlı kalmadan işlevsel proteinler yaratabildiğini belirtiyor. Rives ve ekibi daha önce Meta şirketinde çalışırken ESM3’ün öncül modellerini geliştirmiş, ardından EvolutionaryScale adlı şirketi kurarak araştırmalarını ilerletmişti.
Biyolojide devrim yaratabilir
Bu gelişme, kanser tedavisinden karbon yakalama teknolojilerine kadar geniş bir alanda potansiyel kullanım imkanı sunuyor. Ancak bazı bilim insanları, yapay zeka tarafından tasarlanan proteinlerin gerçek biyolojik ortamda nasıl çalışacağını tam olarak öngörmenin zor olduğunu belirtiyor. Zira proteinin tasarımı üretilmiş olsa da esmGFP, şimdilik sadece bir bilgisayar kodu olarak mevcut.
Bath Üniversitesi’nden evrimsel biyolog Tiffany Taylor, yapay zekanın proteinleri sentezleme yeteneğini heyecan verici bulsa da, bu proteinlerin canlı organizmalar içindeki etkileşimlerinin karmaşıklığını hesaba katmanın zor olduğunu ifade ediyor.
Yine de, bu çalışma yapay zekanın biyoteknolojiyi dönüştürebilecek güce sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Gelecekte, yapay zeka destekli protein mühendisliği sayesinde yeni ilaçlar, çevreci biyoteknolojiler ve tamamen sentetik biyolojik sistemler geliştirmek mümkün olabilir.Kaynakça https://www.techspot.com/news/106555-ai-creates-glowing-protein-wouldve-taken-nature-500.html https://www.science.org/doi/10.1126/science.ads0018 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P