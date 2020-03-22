Koronavirüs karantinasında TV+ kullanımı yüzde 60 arttı

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Turkcell’in dijital TV hizmeti TV+, firma tarafından açıklanan verilere göre 14-22 Mart arasında yüzde 60’lık bir kullanıcı artışı yaşadı. TV+ ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim için kullanacağı EBA TV’ye de ev sahipliği yapacak. TV+'ın popülaritesindeki artışta koronavirüs önlemleri süresince tüm kanalların kilidini açması da büyük bir paya sahip.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital eğitim sunacağı kanalları TRT EBA TV İLKOKUL 106 numaralı kanalda, TRT EBA TV ORTAOKUL 107, TRT EBA TV LİSE ise 108 nolu kanalda TV+ üzerinden izlenebilecek.

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Turkcell basın bülteninde yaptığı açıklamalar arasında Türk halkına evde kaldığı için teşekkür ederken 23 Mart itibariyle tüm Turkcell kullanıcılarına TV+’ta geçerli 10GB internet de tanımlayacağını belirtti.

Yayınlanan verilere göre TV+’ta en çok izlenenler haber kanalları oldu. Haber kanallarının arkasından, popüler dizilerin yeni bölümleri de en çok izlenen içerikler hâline geldi. Televizyon hizmetinin yanında film, dizi ve belgeseller de sunan platformdaki film “Salgın”, diğerlerine kıyasla üç kat fazla izlendi. Salgın’ı takip eden filmler sırasıyla "Görevimiz Tehlike", "Başlat: Ready Player One" ve "5. Dalga" oldu.

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Turkcell’in TV+ yanında BiP konusunda da istatistikler paylaştığı bültenine göre 10 kişiye kadar görüntülü grup sohbetlerinde 3 kat artış gözlendi. Bilgisayar ve tablet üzerinden erişilebilen BiP Web kullanımı ise yüzde 55 arttı.

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