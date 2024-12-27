Turkcell TV+'ta 2024'ün enleri açıklandı

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Tam Boyutta Gör Turkcell’in TV ve dijital içerik platformu TV+, 2024’ün en çok izlenenlerini açıkladı. İzleyicilerinin 2024 yılında öne çıkan tercihleri, yılın en’leri ve en çok tercih edilen türleri belli oldu.

TV+ platformunda 2024’te en çok izlenen dizi Tulsa King oldu. Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı bu dizi ülkemizde sadece TV+ platformunda yayınlanıyor.

2024’te en çok seyredilen film ise The Holdovers (Geriye Kalanlar) filmi oldu. The Holdovers, geçtiğimiz sene Oscar’da 5 dalda aday gösterilmiş ve “Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı” ödülünü kazanmıştı.

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TV+ kullanıcılarının 2024’te en çok tercih ettiği türler dram, aksiyon ve animasyon türleri oldu. Türlere göre en çok izlenen filmlere baktığımızda dram türünde The Holdovers, animasyon türünde Kirpi Sonic 2, komedi türünde Aykut Enişte 2, bilim kurguda Interstellar, gerilim türünde The Menu, aksiyonda ise Top Gun: Maverick filmleri öne çıktı.

Türkiye genelinde en çok TV+ izleyen şehirler arasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Kayseri, Adana ve Gaziantep takip etti. Şirketten yapılan açıklamada TV+’ın 2025’te geniş içerik yelpazesi ve ödüllü filmleri seyircilerle buluşturacağı ifade edildi.

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