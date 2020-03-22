Çin tamamı robotlardan oluşan hastanenin açılışını yaptı

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Dünyayı etkisi altına alan ve uluslararası pandemi ilan edilen coronavirüs salgını neticesinde Çin tüm personeli robotlardan oluşan yeni bir hastane açtı. ''Smart Field Hospital'' olarak adlandırılan akıllı hastane tesisinde CloudMinds adlı firmanın robotlarından yararlanılarak robotlar tarafından hastaların vücut sıcaklığı, kalp atış hızı ve satürasyon takibi yapılabiliyor.

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Hastanenin açılış amaçlarının başında coronavirüs salgınının yayılmasını önleme ve salgının yayılmasını en aza indirme hedefi oluşturuyor. Yetkililerin açıklamalarına göre robotlar kolayca dezenfekte ediliyor ve dezenfekte edilen robotlar hastalık bulaştırmıyor.

Hastaların yaşamsal bulguları kollarına taktıkları akıllı bileklikler ile monitörize edilirken personel robotlar hastalara yiyecek su ve ilaç ulaştırıyor.

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Akıllı saha hastanesi şu anda yeni bir salgına karşı hazır bekliyor. CloudMinds adlı firmanın şu anda Çin'de bulunan hastanelere, okullara ve otellere 100'den fazla robot temini sağladığı belirtiliyor.





https://futurism.com/the-byte/china-opens-entire-hospital-staffed-robots

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