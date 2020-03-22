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    Çin tamamı robotlardan oluşan hastanenin açılışını yaptı

    Çin tüm personeli robotlardan oluşan yeni bir hastane açtı. Hastanenin açılış amaçlarının başında coronavirüs salgınının yayılmasını önleme ve salgının yayılmasını en aza indirme hedefi oluşturuyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Çin tamamı robotlardan oluşan hastanenin açılışını yaptı
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    Dünyayı etkisi altına alan ve uluslararası pandemi ilan edilen coronavirüs salgını neticesinde Çin tüm personeli robotlardan oluşan yeni bir hastane açtı. ''Smart Field Hospital'' olarak adlandırılan akıllı hastane tesisinde CloudMinds adlı firmanın robotlarından yararlanılarak robotlar tarafından hastaların vücut sıcaklığı, kalp atış hızı ve satürasyon takibi yapılabiliyor.

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    Çin tamamı robotlardan oluşan hastanenin açılışını yaptı
    Tam Boyutta Gör

    Hastanenin açılış amaçlarının başında coronavirüs salgınının yayılmasını önleme ve salgının yayılmasını en aza indirme hedefi oluşturuyor. Yetkililerin açıklamalarına göre robotlar kolayca dezenfekte ediliyor ve dezenfekte edilen robotlar hastalık bulaştırmıyor.

    Hastaların yaşamsal bulguları kollarına taktıkları akıllı bileklikler ile monitörize edilirken personel robotlar hastalara yiyecek su ve ilaç ulaştırıyor.

    Ayrıca Bkz. "Tip 1 diyabet hastaları için pankreas uygulaması geliştirildi"

    Akıllı saha hastanesi şu anda yeni bir salgına karşı hazır bekliyor. CloudMinds adlı firmanın şu anda Çin'de bulunan hastanelere, okullara ve otellere 100'den fazla robot temini sağladığı belirtiliyor.


     



    https://futurism.com/the-byte/china-opens-entire-hospital-staffed-robots Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    formgonder2055 (regaip duman) 8 sa. en beğenilen
    Gitsinler önce aç karınlarını doyursunlar yarasa yılan yiyeceklerine, işleri güçleri show yapmak prim yapmak.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 3 sa.
    Bıraksın robotu felan dünyaya özür borçları var
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    formgonder2055 (regaip duman) 8 sa. en beğenilen
    Gitsinler önce aç karınlarını doyursunlar yarasa yılan yiyeceklerine, işleri güçleri show yapmak prim yapmak.
    3 Yanıt Yanıtla +5
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