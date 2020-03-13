Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs salgını kapsamında ABD’de acil durum ilan edildi

    50 eyaletin 46’sında görülen vakalar sonucunda koronavirüs salgınına daha fazla kayıtsız kalamayan ABD de acil durum ilan etti. Acil durum kapsamında 50 milyar dolar ek bütçe ayrıldı.
    1 hf.
    2,3b
    1
    8
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs salgını kapsamında ABD’de acil durum ilan edildi

    ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında ulusal acil durum ilan edildiğini duyurdu. Ülkedeki 50 eyaletin 46’sında görülen vakalar sonucunda verilen karara ilişkin yapılan açıklamada "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar anlamı çok önemli. Tüm hastanelerde en üst performansı göstereceğimizi biliyorum. Sağlık Bakanlığı acil durum kapsamında bazı kanunlardan muaf olacak" dedi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs yayılmaya devam ediyor! Virüs, şimdi de sınır komşumuz Gürcistan’da görüldü

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de koronavirüs vakası 5'e yükseldi: Sağlık Bakanı'ndan açıklama"

    Salgınla mücadele çalışmalarına yönelik 50 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldığını ifade eden Trump, kritik durumdaki hastalar için yatak sınırlamasının kaldırılacağını ve böylece daha fazla insana sağlık hizmeti sağlanacağını belirtti. Hastalığın teşhis edilmesi kapsamında bir ay içinde 5 milyon test kitinin hazır edileceğini de söyleyen Trump, insanların arabalarından çıkmadan örnek vererek test sonucu alabileceklerini ifade etti.

    Uçuş yasakları sorusu

    Bir gazetecinin Avrupa’ya uygulanan uçuş yasakları kapsamında sorduğu, “Sayın Başkan, Schengen bölgesi ülkelerine uyguladığınız uçuş yasağı İngiltere’yi kapsamıyor. Ancak siz de biliyorsunuz ki İngiltere’deki vakalar ve ölü sayısı yasak kapsamındaki birçok ülkeden fazla. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Trump, “Bu karar profesyonel bir ekip tarafından alındı. Önümüzdeki süreçte İngiltere’nin de uçuş yasakları kapsamına alınabileceğini söyleyebilirim.” sözlerini sarf etti.

    Son güncellemelere göre ABD’de koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı belirtiliyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bay Robot ( tunc) 1 hf. en beğenilen
    Mikroskopik bir yarı canlının dünyaya yaptığına bak...



    Ulan zombi virüsü olsa demekki harbiden filmleri aratmayacakmış.
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Sözde hazirana kadar tamamen bitecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    seamewe5 (Murat Tosbaga) 6 gün
    Acil durumu ohal diye cevirmis bloomberght :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 6 gün
    Beni daha da endişelendiren siyasetçiler malum çoğunun yaş ortalaması 60 ila 80. Çoğu yaşlı ve çoğu kalabalık bir güruh koruma ordusu, bakanlar ve basın çalışanları ile dolaşıp hareket ediyorlar. Bir çok yerde konuşma yapıyor bir çok kişi ile tanışıyor, konuşuyorlar, her yerde yanlarına yaklaşan vatandaş çok oluyor ve yorgunlar ve stresliler ve yurt dışına girip çıkan en çok onlar. Yabancı bakanlar veya yabanı ülkedeki vatandaşlar ile en çok temas edip konuşan da onlar. Ama bakıyorum toplumda panik havası olmasın diye kendilerini korumuyorlar sağlıklı gösteriyorlar, ne istirahat ediyor ne güneşleniyor ne dinleniyorlar, fingir fingir ortada dolanıyor her gün basın toplantısı yapıyorlar, evden çıkmayın deyip ayine giden mi ararsın, camiye giden mi ararsın. Nasıl olacak bu iş anlamıyorum söyledikleri ile yaptıkları birbirine uymuyor ki? Kanada Başbakanı ile eşi koronaya yakalandığından kimsenin haberi yok mu? Ki bu adam ve eşi en genç başbakanlardan. Çin'e de Asya ve Avrupaya da uzak bir kıtadalar üstelik. Varın diğerlerini siz düşünün.

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 hf.
    Allah c.c insanoğluna aciz bir kul olduğunu zaman zaman hatırlatmakta işte bugünlerdede bir virüsle bunu hatırlatıyor.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Trump Brezilya devlet başkanıyla tokalaşıp yemek yedikten sonra Brezilya devlet başkanının virüsü kapmış olduğu tespit edildikten sonra mı ilan edildi?
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub (Batuhan Korucan) 1 hf.
    Virüslerin sevdiği şeyler olması gerekenden fazla yaşam formu. Düşük kalite sağlık sistemi, düzensiz beslenme her bulduğunu yemek ve yetersiz kişisel temizlik. Çin de bunların hepsini bulmak mümkün esas 2. En büyük vaka, tehlike Hindistan olması gerekirken İtalya 2. En büyük vaka oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 1 hf. en beğenilen
    Mikroskopik bir yarı canlının dünyaya yaptığına bak...



    Ulan zombi virüsü olsa demekki harbiden filmleri aratmayacakmış.
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün SABİM'in 'Korona Danışma Hattı' Alo 184 üzerinden hizmet vermeye başladı 6 gün RTX 3080 Ti, RTX 2080 Ti’dan %40 hızlı olabilir 6 gün PlayStation 5 ve Xbox Series X'in çıkışı 2021'e ertelenebilir 6 gün Intel işlemcilerdeki yeni açığın kapatılması 19 kata kadar performans kaybına yol açabilir 6 gün Xiaomi, Mi 10 Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonunu çıkaracak 6 gün Pixel 4A rapora göre UFS 2.1 depolamayla gelecek 6 gün OnePlus 8 Pro'nun yüksek kaliteli görüntüsü yayınlandı 6 gün Google G Suite aylık 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı 6 gün Pixel 5, amiral gemisi sınıfında olmayabilir 6 gün AMD Ryzen 4000 serisi işlemcili notebook’lar listelendi: 16 Mart’ta geliyorlar 6 gün Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki tüm fiziksel mağazalarını kapatıyor 6 gün Apple'a iyi haber: Foxconn'da üretim normale döndü 6 gün Facebook, AR destekli MSQRD selfie uygulamasını kapatacak 6 gün Bill Gates, Microsoft'un yönetim kurulundan istifa etti 6 gün Netflix, koronavirüs salgını nedeniyle ABD ve Kanada’daki içerik üretim faaliyetlerini durdurdu 6 gün YouTube mobil uygulamasına 'Keşfet' sekmesi geldi! 6 gün Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition modellerinin fiyatları sızdırıldı 6 gün Koronavirüs için Google bir test sayfası hazırlıyor 6 gün Adobe CC erişimi koronavirüs nedeniyle öğrencilere ücretsiz yapılacak 1 hf. Koronavirüs nedeniyle Overwatch ve Call of Duty maçları iptal edildi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs salgını kapsamında ABD’de acil durum ilan edildi Sonraki Huawei P40 Pro Premium Edition modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Koronavirüs nedeniyle WWDC 2020 etkinliği de iptal edildi, sadece internetten yayınlanacak 1 hf. Samsung, AMOLED'in yerini alacak yeni ekran teknolojisini patentledi: Samsung PIFF 1 hf. Honor 30S'in yeni bir görüntüsü internet düştü 1 hf. Samsung, müşterilerinin cihazlarını ücretsiz dezenfekte edecek 1 hf. Xiaomi 110 milyon Redmi Note modeli sattığını açıkladı 1 hf. Samsung, Galaxy S20 modelleri için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı 1 hf. F-35 savaş uçağında 883 tasarım hatası tespit edildi 1 hf. Apple, Çin'deki mağazalarının tamamını yeniden açıyor 1 hf. Yeni Fast IPS panel işi çözmüş "Asus TUF Gaming VG279QM incelemesi" 1 hf. Türkiye'de koronavirüs vakası 5'e yükseldi: Sağlık Bakanı'ndan açıklama 1 hf. Lego ve Super Mario güçlerini birleştiriyor 1 hf. 100 milyon yıllık "kuşumsu dinozor" kafası, kehribar içinde korunmuş hâlde bulundu 1 hf. Koronavirüs nedeniyle MSI belirli şartlarda garantiyi iki ay uzatıyor 1 hf. Tesla Model Y’nin bagaj bölümüne ait detaylı fotoğraflar geldi 1 hf. Oppo Watch, Avrupa'ya geliyor 1 hf. Sennheiser Momentum True Wireless 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm fuarlara koronavirüs ertelemesi 1 hf. Bitci borsası Türkiye’de ilk blok zinciri hizmetini başlatıyor 1 hf. Acer Swift 3 ülkemizde önemli bir başarıya imza attı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    silinsin.
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim