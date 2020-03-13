Koronavirüs salgını kapsamında ABD’de acil durum ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında ulusal acil durum ilan edildiğini duyurdu. Ülkedeki 50 eyaletin 46’sında görülen vakalar sonucunda verilen karara ilişkin yapılan açıklamada "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar anlamı çok önemli. Tüm hastanelerde en üst performansı göstereceğimizi biliyorum. Sağlık Bakanlığı acil durum kapsamında bazı kanunlardan muaf olacak" dedi.

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Salgınla mücadele çalışmalarına yönelik 50 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldığını ifade eden Trump, kritik durumdaki hastalar için yatak sınırlamasının kaldırılacağını ve böylece daha fazla insana sağlık hizmeti sağlanacağını belirtti. Hastalığın teşhis edilmesi kapsamında bir ay içinde 5 milyon test kitinin hazır edileceğini de söyleyen Trump, insanların arabalarından çıkmadan örnek vererek test sonucu alabileceklerini ifade etti.

Uçuş yasakları sorusu

Bir gazetecinin Avrupa’ya uygulanan uçuş yasakları kapsamında sorduğu, “Sayın Başkan, Schengen bölgesi ülkelerine uyguladığınız uçuş yasağı İngiltere’yi kapsamıyor. Ancak siz de biliyorsunuz ki İngiltere’deki vakalar ve ölü sayısı yasak kapsamındaki birçok ülkeden fazla. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Trump, “Bu karar profesyonel bir ekip tarafından alındı. Önümüzdeki süreçte İngiltere’nin de uçuş yasakları kapsamına alınabileceğini söyleyebilirim.” sözlerini sarf etti.

Son güncellemelere göre ABD’de koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı belirtiliyor.

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