Türkiye'de koronavirüs vakası 5'e yükseldi: Sağlık Bakanı'ndan açıklama

Tam Boyutta Gör

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de doğrulanmış COVID-19 vakası sayısının 5'e yükseldiğini resmen duyurdu. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Koca, tedbir çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve tedirgin olunmaması gerektiğini söyledi

"5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı"

Yeni vakalarla ilgili bazı açıklamalar yapan Koca,"İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı." ifadelerini kullandı.

Yeni tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirten Bakan Koca,"Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi alınmayacak. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izin alabilecek. Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda ALO 184'ü arayabileceği, corona enfeksiyonuna dair bir hat kurmaya başladık. İlk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren tatil edildi, ara tatil öne çekildi. Üniversitelerin ise 3 haftalık bir arası var. Ayrıca dün bir genelge ile kamu görevlilerinin yurt dışı seyahatlerini kısıtlayan bir açıklama oldu. Yurt dışından dönen 14 gün kuralının olduğunu biliyorsunuz. Bugün yayınlanan 14 gün izinli sayılacak karar çıktı. Sağlık kurumlarına gitmelerine gerek kalmayacak." şeklinde konuştu.

9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Fahrettin Koca'nın ardından bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan geldi. Turhan,"Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak." şeklinde konuştu. Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 14'e çıkmış oldu.

https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakani-koca-vaka-sayisi-5e-yukseldi/1765294

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.