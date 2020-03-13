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    Türkiye'de koronavirüs vakası 5'e yükseldi: Sağlık Bakanı'ndan açıklama

    Türkiye'de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Koca'nın açıklamalarına göre beş vakanın hepsi doğrudan bağlantılı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Türkiye'de koronavirüs vakası 5'e yükseldi: Sağlık Bakanı'ndan açıklama
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de doğrulanmış COVID-19 vakası sayısının 5'e yükseldiğini resmen duyurdu. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Koca, tedbir çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve tedirgin olunmaması gerektiğini söyledi

    "5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı"

    Yeni vakalarla ilgili bazı açıklamalar yapan Koca,"İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı." ifadelerini kullandı.

    Yeni tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirten Bakan Koca,"Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi alınmayacak. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izin alabilecek. Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda ALO 184'ü arayabileceği, corona enfeksiyonuna dair bir hat kurmaya başladık. İlk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren tatil edildi, ara tatil öne çekildi. Üniversitelerin ise 3 haftalık bir arası var. Ayrıca dün bir genelge ile kamu görevlilerinin yurt dışı seyahatlerini kısıtlayan bir açıklama oldu. Yurt dışından dönen 14 gün kuralının olduğunu biliyorsunuz. Bugün yayınlanan 14 gün izinli sayılacak karar çıktı. Sağlık kurumlarına gitmelerine gerek kalmayacak." şeklinde konuştu.

    9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

    Fahrettin Koca'nın ardından bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan geldi. Turhan,"Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak." şeklinde konuştu. Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 14'e çıkmış oldu.



    https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakani-koca-vaka-sayisi-5e-yukseldi/1765294 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    wolferto (mehmet öz) 1 hf. en beğenilen
    illa birilerini suclamaya calisiyorlar bunlarin cidden beyni yokmu varmi anlamiyorum birilerini sucluyinca superzeka olum millete koyun diyince ne kazaniyorsunuz cidden merak ediyorum bundan hazmi aliyorsunuz
    illa birilerini suclamaya calisiyorlar bunlarin cidden beyni yokmu varmi anlamiyorum birilerini sucluyinca superzeka olum millete koyun diyince ne kazaniyorsunu...
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    Yanıtla +7
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    kuasudba 1 hf.
    İsa'ya dua edin, kalplerinizi ona teslim edin virüs size bir şey yapamasın.

    Yoksa yanacaksınız.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    (!)
    İsa'ya dua edin, kalplerinizi ona teslim edin virüs size bir şey yapamasın. Yoksa yanacaksınız. [resim]
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Black_34 (Mehmet Gökalp) 1 hf.
    Bu beş kişiden diğer beş kişiye belki daha da fazlası liste böyle uzar gider.



    Son bir buçuk aylık süreçte Samatya, Küçükçekmece Kanuni ve Sultangazi Haseki'de Corona dan yatan bi dünya hasta zaten vardı. Benim bildiklerim bunlar ve daha nice bilinmeyenleri.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 hf.
    Dilleri çözüldü. Paranın kokusu alındı tabi.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf.
    italya'yı geçeriz, yaz bunu kenara.
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    wolferto (mehmet öz) 1 hf. en beğenilen
    illa birilerini suclamaya calisiyorlar bunlarin cidden beyni yokmu varmi anlamiyorum birilerini sucluyinca superzeka olum millete koyun diyince ne kazaniyorsunuz cidden merak ediyorum bundan hazmi aliyorsunuz
    Yanıtla +7
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    kuasudba 1 hf.
    İsa'ya dua edin, kalplerinizi ona teslim edin virüs size bir şey yapamasın.

    Yoksa yanacaksınız.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    (!)
    Yanıtla +4
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    dragons4 (can ak) 1 hf.
    Daha fazla olmasından korkuyorum ama galiba tahminimce dahada fazla
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    drjacob (... ) 1 hf.
    Artmaz dedikçe artıyor 😷
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