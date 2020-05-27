Koronavirüs salgınında son durum (27 Mayıs)

Tam Boyutta Gör

Tüm dünyayı aylardır etkisi altına alan ve kesin olarak kaybolmayacağı yorumları yapılan koronavirüs salgınından ülkemizde yoğun bir şekilde etkileniyor. İlk vaka gününden bu yana yoğun çaba gösterilen ülkemizde zaman zaman sıçramalar oluyor.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgınında vaka sayıları ilk kez 1000’in altında

27 Mayıs koronavirüs tablosu

Bakanlık tarafından sağlanan verilere göre son 24 saatte ülkemizde 21043 adet koronavirüs testi yapıldı ve bunların içerisinde 1035 hastaya vaka tanısı kondu. Toplamda test sayısı 1 milyon 894 bine ulaşırken vaka sayısı da 159 797 olarak gerçekleşti.

Vakalar içerisinde vefat sayısı bugün 34’e yükseldi. Toplam vefat sayısı ise 4431 oldu. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 723’e gerilerken entübe hasta sayısı da 331’e geriledi.

İyileşen sayısı düne göre biraz azaldı ve 1286 oldu. Toplam iyileşen sayısı 122 793 olarak ölçüldü. Böylece aktif vaka sayısı 32500 civarında kaldı. Yeni iyileşen ve yeni vaka sayısı arasında büyük fark olmadığı için aktif vakaların da çok yavaş bir azalma eğilimi içerisinde olduğu görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.