Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs salgınında son durum (27 Mayıs)

    Ülkemizde son 24 saatte yapılan testlerde 1035 hastaya yeni koronavirüs tanısı konurken vefat eden sayısı da son günlere göre biraz artış gösterdi ve 34 olarak gerçekleşti.
    2 sa.
    448
    19
    3
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs salgınında son durum (27 Mayıs)
    Tam Boyutta Gör

    Tüm dünyayı aylardır etkisi altına alan ve kesin olarak kaybolmayacağı yorumları yapılan koronavirüs salgınından ülkemizde yoğun bir şekilde etkileniyor. İlk vaka gününden bu yana yoğun çaba gösterilen ülkemizde zaman zaman sıçramalar oluyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs salgınında vaka sayıları ilk kez 1000’in altında

    27 Mayıs koronavirüs tablosu

    Bakanlık tarafından sağlanan verilere göre son 24 saatte ülkemizde 21043 adet koronavirüs testi yapıldı ve bunların içerisinde 1035 hastaya vaka tanısı kondu. Toplamda test sayısı 1 milyon 894 bine ulaşırken vaka sayısı da 159 797 olarak gerçekleşti.

    Vakalar içerisinde vefat sayısı bugün 34’e yükseldi. Toplam vefat sayısı ise 4431 oldu. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 723’e gerilerken entübe hasta sayısı da 331’e geriledi.

    İyileşen sayısı düne göre biraz azaldı ve 1286 oldu. Toplam iyileşen sayısı 122 793 olarak ölçüldü. Böylece aktif vaka sayısı 32500 civarında kaldı. Yeni iyileşen ve yeni vaka sayısı arasında büyük fark olmadığı için aktif vakaların da çok yavaş bir azalma eğilimi içerisinde olduğu görülüyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sonofmana (yasar toprak) 1 sa. en beğenilen
    Hala bunlara inananlar var mı diyen aklı dengesi bozuk kesim gelir şimdi.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa.
    Hala bunların doğru söylediğini sanan, akli dengesi bozuk,trol kesim gelmiş bile
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    742617000027 1 sa.
    Hala bunlara inananlar var mı hehehehhehe
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sonofmana (yasar toprak) 1 sa. en beğenilen
    Hala bunlara inananlar var mı diyen aklı dengesi bozuk kesim gelir şimdi.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. SpaceX birazdan uzaya insan fırlatacak: Canlı yayın başladı 6 dk. Samsung fiziksel banka kartını tanıttı 36 dk. Windows 10'un "Hızlı Başlat" özelliği, güncellemelerin yüklenmesini engelliyor 1 sa. 2020 Hyundai Santa Fe'nin ön tasarımını gösteren teaser görseli paylaşıldı 1 sa. Intel’in kutulu işlemci soğutucusu LGA 1200 desteğiyle geliyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs salgınında son durum (27 Mayıs) Sonraki Masaüstü RX 5300 kartı ortaya çıktı 2 sa. Intel stok soğutucusunu güncelledi 3 sa. iPhone 11 yılın en çok satan modeli oldu 3 sa. Hyundai elektrikli otomobilleri için LG'den pil tedarik edecek 3 sa. Bomba patlıyor: PlayStation 5 etkinliği önümüzdeki hafta düzenlenecek 4 sa. Kendisi renkli, peki ya sesi? "JBL Tune T220 TWS incelemesi" 4 sa. Fortnite oyunu sadece OnePlus 8 modelinde 90fps çalışacak 4 sa. SD 8.0 standardı ile 4GB/s hızlar mümkün oluyor 5 sa. Makyajlı 2020 Kia Rio, hafif hibrit sistemiyle tanıtıldı 5 sa. OPPO Enco W31 tam kablosuz kulaklık ülkemizde satışa başladı 6 sa. 5G destekli ZTE Axon 11 SE'nin lansman tarihi açıklandı 6 sa. Türkiye'de koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç yurt dışında yasaklandı 7 sa. ABD Başkanı Trump'tan sosyal medya platformlarına tehdit: "Düzenleyeceğiz veya kapatacağız" 7 sa. Hieronymus Bosch : Dünyevi Zevkler Bahçesi 515 yaşında 7 sa. iPhone 12'de kullanılacak OLED ekranların %80'ini Samsung tedarik edecek 8 sa. 2020 BMW 5 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 8 sa. SpaceX bugün ilk kez uzaya astronot gönderecek: Tarihi uçuşu buradan canlı izleyin 9 sa. Kanser patogenezinde yer alan 2 protein keşfedildi 10 sa. YaaniMail güvenli kurumsal e-posta hizmeti sunuyor 10 sa. Bayram Kampanyası Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi