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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs’ün 28 gün süreyle bazı yüzeylerde kalabildiğini gösteren bir araştırma yayınlandı

    Avustralya Ulusal Bilim Ajansı'nın (CSRIO) yürüttüğü bir araştırma, koronavirüsün kağıt para, telefon ekranı ve paslanmaz çelik gibi ürünler üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiğini tespit etti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Koronavirüs’ün 28 gün süreyle bazı yüzeylerde kalabildiğini gösteren bir araştırma yayınlandı
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    Avustralya Ulusal Bilim Ajansı (CSRIO) tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-COV-2’nin dayanıklılığının sanılandan çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Daha önceki testlerde, koronavirüsün, para ve cam gibi nesneler üzerinde iki ya da üç gün kalabildiği belirtilmişti.

    Kağıt para ve telefon ekranı

    Yeni tip koronavirüsü karanlık ve 20 °C’lık bir ortamda gözlemleyen bilim insanları, SARS-COV-2’nin kağıt para, telefon ekranı ve paslanmaz çelik gibi ürünler üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiğini tespit etti. Araştırma, bilim insanlarının “yapay mukus” olarak adlandırdığı bir solüsyonla gerçekleştirildi.

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    Koronavirüs’ün 28 gün süreyle bazı yüzeylerde kalabildiğini gösteren bir araştırma yayınlandı
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    Araştırmayı yürüten bilim insanı Dr. Larry Marshall, “Virüsün yüzeylerde ne kadar süre kaldığını bulmak, bilim insanlarının hastalığın yayılmasını engellemek ve kamuoyunu korumak için kritik bir öneme sahip. 20 santigrat derecede virüsün çok dayanıklı olduğunu gördük. Cep telefonları ekranları gibi pürüzsüz alanlarda 28 gün kalabiliyor. Influenza A üzerinde yapılan aynı şartlardaki incelemelerde 17 gün kaldığını gördük” ifadelerini kullandı.

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    Virology Journal da yayınlanan araştırmada virüsün sıcaklık arttıkça güçsüzleştiği de tespit edildi. Virüs, 40 derecelik sıcakta 24 saat içinde bulaş özelliğini kaybediyor. Aynı araştırmada virüsün, gözeneksiz nesnelerin yüzeyinde daha uzun yaşadığı fakat kumaş gibi gözenekli yüzeylerde bulaşıcılık süresi 14 güne düştüğü ifade edildi.

    Koronavirüs’ün 28 gün süreyle bazı yüzeylerde kalabildiğini gösteren bir araştırma yayınlandı
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    Araştırma, halkta endişe yaratabilir

    Cardiff Üniversitesi'nden Profesör Ron Eccles ise virüsün 28 gün aktif kalabildiği ile ilgili araştırmayı eleştirdi. Araştırmanın toplumda gereksiz endişe yaratacağını savunan Eccles, “Virüsler, öksürük ve hapşırıktaki mukus ve kirli parmaklar aracılığıyla yüzeylere yayılıyor. Söz konusu araştırmada virüs yayacak taze insan mukusu kullanılmamış. Taze mukus, içeriğinde virüslere karşı enzim üreten bol miktarda beyaz hücre içeren bir madde. Mukus, aynı zamanda virüsleri etkisiz hale getirebilecek antikor ve diğer kimyasalları da barındırabilir” sözlerini sarf etti. Eccles, doğal ortamla laboratuvar ortamı arasında virüsün hayatta kalabilmesi noktasında büyük farklar olduğunu belirtirken SARS-COV-2’nin mukuslu yüzeylerde günlerce değil yalnızca birkaç saat aktif kalabileceğini de sözlerine ekledi.



    Kaynakça https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54504047 https://www.cnet.com/news/coronavirus-may-linger-on-surfaces-for-longer-than-expected/ https://www.bbc.com/news/health-54500673 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    oly1786 (caner nebi) 1 hf. en beğenilen
    bu işi ya aşı, ya da 5 dk teşhis kiti halleder.
    yoksa bu bitmeyecek belli oldu.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf.
    Para yüzeyin'de çok kalıyor en çok kullandığımız şeyde para iyi mi
    Yanıtla
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    _turbo_ (kemal reis) 1 hf.
    Christiano Ronaldo Coronaya yakalanmis. Simdi Corona dusunsun, Ronaldonun yakaladigi virus buyuk mutasyon gecirerek etkisiz hale gelir. Korkacak birsey kalmamistir. Reklam kokan habere benziyor ya neyse oyle habere boyle yorum.
    Yanıtla
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    Mélih_1905 (--- --------------) 1 hf.
    yok 30 yıl yüzeyde kalıyor
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    120205044 (barak tarak) 1 hf.
    marketlerden, parklardan ve toplu taşımadan yayılır o zaman.
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    YeşilOk 1 hf. 120205044
    Oralardan yayılıyor zaten. Sadece oralardan diyemeyiz ama payları hiç de az değil.
    Yanıtla +1
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    -MoDeStUs- 1 hf.
    28 günmü? Yok artık.O zaman Korona olayının Dünya üzerinde bitmesi imkansıza yakın.Gerçekten tedavi eden aşı bulunmadan aynen devam.Bu arada direk aklıma 28 gün sonra filmi geldi.
    Yanıtla +1
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    pastadanadam 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    deoks 1 hf.
    Elini yıkayacaksın işte arkadaş. En kolay çözüm bu.
    Yanıtla +1
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 hf.
    8-9 aydır sürekli aynı alt metinli açıklamalar, söylemler..
    Yahu bir değişiklik olsun bıktıh ya, bıhtıh..
    Yanıtla +3
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Altin Gumuste ise aksine :) . En ucuzu ama biraz uzunca kalan bir diger yuzey ise BAKIR :) .

    Anlayana ...
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    kuruwa (hasan uçar) 1 hf.
    Para ne zaman hedef olacak diye bekliyordum dahada hedef olup dijital paraya geçişe adım başlangıcı yapabilirler
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    nucro 1 hf. kuruwa
    Millete masal anlatıyorlar millet de koyun gibi dinliyor :)

    Dijital kimlik, dijital para geliyor. toplumları yönetmenin en kolay yolu.
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    2351 kez okundu.
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