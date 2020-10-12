Koronavirüs’ün 28 gün süreyle bazı yüzeylerde kalabildiğini gösteren bir araştırma yayınlandı

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Avustralya Ulusal Bilim Ajansı (CSRIO) tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-COV-2’nin dayanıklılığının sanılandan çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Daha önceki testlerde, koronavirüsün, para ve cam gibi nesneler üzerinde iki ya da üç gün kalabildiği belirtilmişti.

Kağıt para ve telefon ekranı

Yeni tip koronavirüsü karanlık ve 20 °C’lık bir ortamda gözlemleyen bilim insanları, SARS-COV-2’nin kağıt para, telefon ekranı ve paslanmaz çelik gibi ürünler üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiğini tespit etti. Araştırma, bilim insanlarının “yapay mukus” olarak adlandırdığı bir solüsyonla gerçekleştirildi.

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Araştırmayı yürüten bilim insanı Dr. Larry Marshall, “Virüsün yüzeylerde ne kadar süre kaldığını bulmak, bilim insanlarının hastalığın yayılmasını engellemek ve kamuoyunu korumak için kritik bir öneme sahip. 20 santigrat derecede virüsün çok dayanıklı olduğunu gördük. Cep telefonları ekranları gibi pürüzsüz alanlarda 28 gün kalabiliyor. Influenza A üzerinde yapılan aynı şartlardaki incelemelerde 17 gün kaldığını gördük” ifadelerini kullandı.

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Virology Journal da yayınlanan araştırmada virüsün sıcaklık arttıkça güçsüzleştiği de tespit edildi. Virüs, 40 derecelik sıcakta 24 saat içinde bulaş özelliğini kaybediyor. Aynı araştırmada virüsün, gözeneksiz nesnelerin yüzeyinde daha uzun yaşadığı fakat kumaş gibi gözenekli yüzeylerde bulaşıcılık süresi 14 güne düştüğü ifade edildi.

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Araştırma, halkta endişe yaratabilir

Cardiff Üniversitesi'nden Profesör Ron Eccles ise virüsün 28 gün aktif kalabildiği ile ilgili araştırmayı eleştirdi. Araştırmanın toplumda gereksiz endişe yaratacağını savunan Eccles, “Virüsler, öksürük ve hapşırıktaki mukus ve kirli parmaklar aracılığıyla yüzeylere yayılıyor. Söz konusu araştırmada virüs yayacak taze insan mukusu kullanılmamış. Taze mukus, içeriğinde virüslere karşı enzim üreten bol miktarda beyaz hücre içeren bir madde. Mukus, aynı zamanda virüsleri etkisiz hale getirebilecek antikor ve diğer kimyasalları da barındırabilir” sözlerini sarf etti. Eccles, doğal ortamla laboratuvar ortamı arasında virüsün hayatta kalabilmesi noktasında büyük farklar olduğunu belirtirken SARS-COV-2’nin mukuslu yüzeylerde günlerce değil yalnızca birkaç saat aktif kalabileceğini de sözlerine ekledi.

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