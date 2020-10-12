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    Tesla Model S’ten sökülen pil hücreleri ile bir yolcu teknesi elektrikli hale getirilecek

    İsveç'li bir ortaklık, Tesla Model S'ten sökülen pil modüllerini dizel motorlu bir tekneyi elektrikli hale getirmek için kullanacak. Piller, ikinci yaşamına bir yolcu teknesinde "merhaba" diyecek.
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla Model S’ten sökülen pil hücreleri ile bir yolcu teknesi elektrikli hale getirilecek
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    Tesla’nın ürettiği otomobillerde kullanılan pil modülleri yalında bir yolcu teknesinin kalbinde yer alacak. İsveç merkezli iki şirket, 1943 yılında üretilen dizel motorlu bir tekneyi elektrikli hale getirmeye hazırlanıyor.

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    İsveçte, elektrikli teknelerle turlar düzenleyen Eco Sightseeing ile elektrik teknolojileri üzerinde uzman olan El & Marinteknik, 1943 yılında İngiliz donanması için üretilen Sylvia isimli tekneyi iki adet Tesla Model S’ten sökülen pil modülleri ile çevreci hale getirecek. Ortaklıktan yapılan açıklamaya göre Sylvia, Tesla üretimi pillerin “ikinci kez hayat bulacağı” ilk elektrikli yolcu teknesi olacak.

    Uzun bir süredir gündemde olan ve elektrikli otomobil pillerinin geri dönüşümü veya yeniden kullanımı konusuna güzel bir örnek olacak uygulamada araçlardan sökülen 190kWh güç kapasiteli piller tekneye hayat verecek. Yapılan araştırmalar, ortalama 10 yıl süreyle yolları arşınlayan elektrikli otomobillerde kullanılan pillerin depolama kapasitesinin en az üçte ikisini koruyabildiğini gösteriyor. Uzmanlar, ideal şartlarda kullanılmış olması halinde bu pillerin en az 5 yıl daha hizmet verebileceğini söylüyor. "İkinci yaşam" olarak ifade edilen uygulamada söz konusu piller, ev ya da kurumsal enerji depolama çözümleri gibi farklı birçok alanda kullanılabiliyor.

    Eco Sightseeing ve olan El & Marinteknik’in yolcu teknesinde kullanmayı uygun gördüğü çözüm, Sylvia’ya tek bir şarjla 14 saatlik gezinti süresi sunacak.

    İsveçli aktivist Greta Thunberg’in açıklamalarından esinlenerek bu işe giriştiklerini ifade eden Eco Sightseeing’in sahibi Elias Nilsson proje ile ilgili “Fark yaratmak için illa ki çok büyük olmanız gerekmiyor.  Kara sularımızda yürütülen gemicilik faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarıma hız vermek istedim. Siyasiler, ticari tekneleri elektrikli hale getirmek kapsamında uzun süredir havanda su dövüyor. Sürekli gelen açıklamaların ardından ise hiçbir somut adım atılmıyor. Ben, artık harekete geçme zamanının geldiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

    Sylvia’nın henüz ne zaman denizlere yeniden geri döneceği ise henüz net değil. Ancak Nilsson’un kararlı olduğunu gösteren sözleri sonrası, bu sürenin çok uzun olmayacağını söyleyebiliriz.



    Kaynakça https://electrek.co/2020/10/09/tesla-batteries-power-boat/ https://cleantechnica.com/2020/06/06/the-2nd-life-of-used-ev-batteries/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf.
    Haberin resmini mangal sandım yaaa :D
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