Koronavirüs vaka sayısı 900 altında devam ediyor (3 Haziran)

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Yeni normalleşme sürecinin ilk haftası devam ederken koronavirüs salgınında da sıkı takip devam ediyor. Normalleşmenin takibi adına süreçteki en yüksek test sayılarından birisine erişilmiş durumda.

3 Haziran koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 52305 adet koronavirüs testi yapıldı ve 867 hastaya vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 2 milyon 155 bin rakamını aşarken toplam vaka sayısı da 166 422 oldu.

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Vakalar içerisinde bugün vefat sayısı 24 oldu ve toplam vefat sayısı 4609’a yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 612’ye, entube hasta sayısı da 261’e geriledi. Yoğun bakım durumu istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyor.

İyileşen hasta sayısı da artık 1000 rakamının altına indi. 931 kişinin taburcu edilmesi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 130 852 rakamına ulaştı. Aktif vaka sayısı da 30961 olarak gerçekleşti.

https://covid19.saglik.gov.tr/#

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