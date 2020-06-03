Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs vaka sayısı 900 altında devam ediyor (3 Haziran)

    3 Haziran itibariyle ülkemizde 52305 adet test yapıldı ve en yüksek sayıya erişildi. 867 yeni tanı konurken toplam vaka sayısı 166 422 oldu. Yoğun bakım durumu da iyileşmeye devam ediyor.
    18 sa.
    865
    3
    2
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs vaka sayısı 900 altında devam ediyor (3 Haziran)
    Tam Boyutta Gör

    Yeni normalleşme sürecinin ilk haftası devam ederken koronavirüs salgınında da sıkı takip devam ediyor. Normalleşmenin takibi adına süreçteki en yüksek test sayılarından birisine erişilmiş durumda.

    3 Haziran koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 52305 adet koronavirüs testi yapıldı ve 867 hastaya vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 2 milyon 155 bin rakamını aşarken toplam vaka sayısı da 166 422 oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs vaka sayısı yeniden 1000’in altında (30 Mayıs)

    Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı ZTE Axon 11 SE 5G tanıtıldı"

    Vakalar içerisinde bugün vefat sayısı 24 oldu ve toplam vefat sayısı 4609’a yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 612’ye, entube hasta sayısı da 261’e geriledi. Yoğun bakım durumu istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyor.

    İyileşen hasta sayısı da artık 1000 rakamının altına indi. 931 kişinin taburcu edilmesi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 130 852 rakamına ulaştı. Aktif vaka sayısı da 30961 olarak gerçekleşti.



    https://covid19.saglik.gov.tr/# Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 16 sa. yeni yorumcu
    2. Bir dalga gelmediği sürece bunada şükür
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hanahmet (ahmet han ayas) 23 dk. emreyy0034
    Öyle bir yazmışsın ki ikinci dalgayı dört gözle bekliyor gibisin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında uygulanacak yeni kurallar 42 dk. Denizaltılar, "soğuk sprey" yöntemiyle denizin ortasında dahi tamir edilebilecek 1 sa. Türkiye’den 40 ülkeye uçuşlar bu ay başlıyor 1 sa. TurkNet'e 13 TL zam geldi 1 sa. Makyajlı Toyota Hilux ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 sa. Samsung Hand Wash akıllı saat uygulaması el yıkamayı unutturmayacak 2 sa. Beyaz renkli Corsair Dominator Platinum RGB bellek satışa çıkıyor 3 sa. S&P 500 listesinde en çok kazanan CEO; Lisa Su oldu 4 sa. Zoom ücretsiz kullanıcılara uçtan uca şifreleme sunmayarak FBI ile ortak çalışacak 4 sa. SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 4 sa. Google, gizli modda kullanıcıları izlemekle suçlanıyor 5 sa. Sega, 60. yıl şerefine klasik Game Gear el konsolunun minyatürünü satışa çıkarıyor 17 sa. Note 20 serisinin üçüncü cihazı da onaylandı: Galaxy Note 20 Ultra 17 sa. MIUI 12'nin global beta sürümü yayınlandı 18 sa. Alfa Romeo, 2022 yılında tam elektrikli crossover modelini piyasaya sürecek 18 sa. iPhone SE 2020'i kim neden alır? iPhone SE 2020 inceleme 18 sa. Etiya Dijital Etkileşim Yönetimi kullanıma sunuldu 18 sa. GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs vaka sayısı 900 altında devam ediyor (3 Haziran) Sonraki Intel'den tavsiye: Odağımızı benchmarklardan teknolojinin faydalarına kaydırmalıyız 19 sa. iPhone 12 seri üretimi başlıyor 20 sa. Çin uygulamalarını tespit eden uygulamayı Google kaldırdı 20 sa. Makyajlı Kia Picanto, yeni motor ve teknolojileriyle sahnede 21 sa. Apple Pencil'a yeni renk seçeneği geliyor 21 sa. Xiaomi Mi Band 4'ün Avrupa'ya özel, Mastercard destekli NFC sürümü geliyor 22 sa. iPad Air sonunda Lightning'den USB-C'ye geçiş yapıyor 22 sa. Huawei'nin ekran altı kameralı telefonunun tasarımı ortaya çıktı 23 sa. LG K41s Türkiye’ye geliyor 23 sa. 2019’da fırlatılması planlanan Türksat 6A dördüncü kez ertelendi 23 sa. 24 çekirdekli Ice Lake-SP işlemcisi testte ortaya çıktı 1 gün Hublot’un yeni akıllı saati 5200 dolarlık ‘Big Bang e’ tanıtıldı 1 gün Amazfit Bip S nihayet satışa çıkıyor 1 gün AMD son 7 yılda 500 milyonun üzerinde GPU sattı 1 gün PS4 için Days of Play indirimi başladı: FIFA20 49 TL, Spider-Man 84 TL 1 gün Makyajlı Volkswagen Arteon'un çizim görseli paylaşıldı: Tanıtım 24 Haziran'da 1 gün Ateş ölçebilen Honor Play 4 Pro tanıtıldı 1 gün Android 11 Beta yanlışlıkla yayınlandı: İşte yenilikler 1 gün AMD’nin Sienna Cichlid GPU’su Linux yamalarında: Büyük Navi olabilir 1 gün iOS 14 ile birlikte Safari'ye yapay zeka destekli yerleşik çeviri özelliği eklenecek Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi