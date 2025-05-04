Apple önümüzdeki 4 yıl içinde ABD’ye 500 milyar dolar yatırım yapacak

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Tam Boyutta Gör Donald Trump'ın göreve başlamasının 100. gününü kutlamak amacıyla düzenlenen toplantıya bant kaydı ile katılan Tim Cook, firmanın gelecek planlarını paylaşırken yapılacak olan yatırımları da medya ile paylaştı.

Apple yatırımda gaza bastı

Apple patronu Tim Cook, Donald Trump'ın ABD'de yarı iletken üretimini teşvik etme çabalarını takdir ettiğini belirterek, şirketinin önümüzdeki dört yıl içinde ABD'ye 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

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Firma Michigan, Teksas, Kaliforniya, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, North Carolina ve Washington gibi eyaletlerdeki ekip ve tesislerini genişletecek. Ayrıca, Teksas'ta gelişmiş yapay zekâ sunucuları için yeni bir fabrika kurulacak ve tedarikçilerin desteklendiği gelişmiş üretim fonu iki katına çıkarılacak.

Apple'ın bu yatırımı, ABD'de 20.000 yeni iş pozisyonu yaratmayı hedefliyor ve şirketin 50 eyaletteki 9.000'den fazla tedarikçisiyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca giderek yükselen ticaret geriliminden de en az şekilde etkilenmesini sağlayacak.

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