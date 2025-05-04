Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple önümüzdeki 4 yıl içinde ABD’ye 500 milyar dolar yatırım yapacak

    Giderek artan ticaret geriliminden en az hasarla ayrılmayı isteyen Apple, ülkesine 500 milyar dolara ulaşacak devasa bir yatırım planının detaylarını paylaştı.   

    Apple Tam Boyutta Gör
    Donald Trump'ın göreve başlamasının 100. gününü kutlamak amacıyla düzenlenen toplantıya bant kaydı ile katılan Tim Cook, firmanın gelecek planlarını paylaşırken yapılacak olan yatırımları da medya ile paylaştı.

    Apple yatırımda gaza bastı

    Apple patronu Tim Cook, Donald Trump'ın ABD'de yarı iletken üretimini teşvik etme çabalarını takdir ettiğini belirterek, şirketinin önümüzdeki dört yıl içinde ABD'ye 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. 

    Firma Michigan, Teksas, Kaliforniya, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, North Carolina ve Washington gibi eyaletlerdeki ekip ve tesislerini genişletecek. Ayrıca, Teksas'ta gelişmiş yapay zekâ sunucuları için yeni bir fabrika kurulacak ve tedarikçilerin desteklendiği gelişmiş üretim fonu iki katına çıkarılacak.  

    Apple'ın bu yatırımı, ABD'de 20.000 yeni iş pozisyonu yaratmayı hedefliyor ve şirketin 50 eyaletteki 9.000'den fazla tedarikçisiyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca giderek yükselen ticaret geriliminden de en az şekilde etkilenmesini sağlayacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lpg çok yakıyor ne yapmalıyım internetsiz görüntülü konuşma komple araç boyama fiyatları taahhüt bitince ne olur sim kartsız tablete whatsapp

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Infinix Hot 50 Pro Plus
    Infinix Hot 50 Pro Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ACER AG15-51P-51XY
    ACER AG15-51P-51XY
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum