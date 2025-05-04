Servisler bölümü Apple’ın en kârlı bölümü haline geldi

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Tam Boyutta Gör Yılın ikinci çeyreğinde rekor gelir elde eden ve brüt kâr marjını da rekor seviyeye çıkaran Apple’ın bilançolarındaki en dikkat çekici kısım şüphesiz Servisler bölümü oldu. Bağımsız bir bölüm haline geldikten sonra Servisler yükseliş ivmesini hiç bozmadı.

Servisler bölümü rekora koşuyor

Toplamda 26.64 milyar dolar gelir getiren Servisler bölümünün brüt kâr marjı %75,7 ile şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Böylece donanım satışlarındaki büyüme yavaşlarken şirketin imdadına Servisler bölümü koşmuş oldu.

Apple, 2025'in ikinci çeyreğinde rekor gelir elde etti 2 gün önce eklendi

Hizmetler bölümü, App Store, Apple Music, iCloud, Apple TV+, AppleCare ve reklam gibi çeşitli dijital hizmetleri kapsıyor. Bu segment, Apple'ın toplam gelirinin yaklaşık %21'ini oluşturuyor ve yıllık 100 milyar dolarlık bir iş kolu haline geldi.

Apple finansal şefi Kevan Parekh, hizmetler bölümünün şirketin genel kâr marjını artırmada önemli bir rol oynadığını belirtti. Şirketin toplam brüt kâr marjı %46,9'a yükselerek önceki rekor olan %46,6'yı geride bıraktı.



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Apple Servisler bölümü hız kesmiyor