Koronavirüs vakalarında iyileşme devam ediyor (1 Temmuz)

Tam Boyutta Gör

Yeni normalleşme sürecinin ilk 1 ayı geride kalırken koronavirüs salgınında vakalar da hareketliliğin artması nedeniyle bir miktar yükselmişti. Temmuz ayına girdiğimizde vaka sayılarında iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz.

1 Temmuz koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre son 24 saatte 52 313 adet koronavirüs testi yapıldı ve 1192 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 3 milyon 433 bine, toplam vaka sayısı da 201 bine yükseldi.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 1000’in üzerinde, riskli iller açıklandı (8 Temmuz)

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

Vakalar içerisinde bugün 19 yeni vefat var. Biraz yükselen sayı sonrasında toplam vefat 5150 oldu. Yoğun bakım sayısı uzun süredir yükselmeye devam ediyor ve 1035 ile 18 Nisan’dan bu yana en yüksek rakama ulaştı. Entübe sayısı ise 362 ile gerilemeye devam ediyor.

İyileşen sayısı bugün 2311 ile farklı oldukça açtı. Toplam iyileşen sayısı 175 422 olurken vefat sayıları ile birlikte aktif vaka sayısı da 20526 olarak gerçekleşti.

Dünya geneline baktığımız zaman vaka sayıları toplamda 10.5 milyon seviyesini geçti. 2.63 milyon vaka ile ABD birinci sırada. Toplam ölü sayısı 512 bini geçerken yine 127 bin ile en yüksek ABD’de. Bildirilen vaka sayılarına göre Moğolistan, Vietnam, Tayvan, Gürcistan, Uruguay gibi ülkelerin halen 1000 rakamının altında kaldığını da not düşelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.