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    Koronavirüs vakalarında iyileşme devam ediyor (1 Temmuz)

    Son 24 saatte ülkemizde 1192 yeni vaka tanısı konurken 19 kişi de hayatını kaybetti. 2311 ile yüksek iyileşen sayısı aktif vaka sayısını azaltmaya devam ediyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs vakalarında iyileşme devam ediyor (1 Temmuz)
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    Yeni normalleşme sürecinin ilk 1 ayı geride kalırken koronavirüs salgınında vakalar da hareketliliğin artması nedeniyle bir miktar yükselmişti. Temmuz ayına girdiğimizde vaka sayılarında iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz.

    1 Temmuz koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre son 24 saatte 52 313 adet koronavirüs testi yapıldı ve 1192 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 3 milyon 433 bine, toplam vaka sayısı da 201 bine yükseldi.

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    Vakalar içerisinde bugün 19 yeni vefat var. Biraz yükselen sayı sonrasında toplam vefat 5150 oldu. Yoğun bakım sayısı uzun süredir yükselmeye devam ediyor ve 1035 ile 18 Nisan’dan bu yana en yüksek rakama ulaştı. Entübe sayısı ise 362 ile gerilemeye devam ediyor.

    İyileşen sayısı bugün 2311 ile farklı oldukça açtı. Toplam iyileşen sayısı 175 422 olurken vefat sayıları ile birlikte aktif vaka sayısı da 20526 olarak gerçekleşti.

    Dünya geneline baktığımız zaman vaka sayıları toplamda 10.5 milyon seviyesini geçti. 2.63 milyon vaka ile ABD birinci sırada. Toplam ölü sayısı 512 bini geçerken yine 127 bin ile en yüksek ABD’de. Bildirilen vaka sayılarına göre Moğolistan, Vietnam, Tayvan, Gürcistan, Uruguay gibi ülkelerin halen 1000 rakamının altında kaldığını da not düşelim.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 1 hf. en beğenilen hidrojennn
    Bu tür komplolara inanmak cahil işi nedenide basit.

    Yüzlerce farklı her kesimden insanın içinde olduğu bir komplo olmaz illa ki bu açığa çıkar. Bu raporlar Türkiye’nin her yerinden toplanıp geliyor. Bir sürü insan görevli olacak iş değil.
    Bu tür komplolara inanmak cahil işi nedenide basit. Yüzlerce farklı her kesimden insanın içinde olduğu bir komplo olmaz illa ki bu açığa çıkar. Bu rapor...
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    astegon (astegon CF) 1 hf. hidrojennn
    Daha da eğlencelisi "Ben bu rakamlara inanmıyorum" diyenler var.

    "Peki" diyorum, "senin rakamların ne, açıkla" ; ses yok.
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hidrojennn (gizli yok) 1 hf.
    bazı arkadaşlar 1 haziranda hükümetin turizm için vaka sayısını sıfır olarak göstereceğini söylüyordu. 1 temmuz geldi sıfırlanmadı.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. hidrojennn
    Bu tür komplolara inanmak cahil işi nedenide basit.

    Yüzlerce farklı her kesimden insanın içinde olduğu bir komplo olmaz illa ki bu açığa çıkar. Bu raporlar Türkiye’nin her yerinden toplanıp geliyor. Bir sürü insan görevli olacak iş değil.
    Yanıtla +5
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    astegon (astegon CF) 1 hf. hidrojennn
    Daha da eğlencelisi "Ben bu rakamlara inanmıyorum" diyenler var.

    "Peki" diyorum, "senin rakamların ne, açıkla" ; ses yok.
    Yanıtla +4
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