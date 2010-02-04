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Kredi kartı boyutlarında taşınabilir hoparlör: IDEA Int. Card Speaker

IDEA Int. mobil cihazlar için taşınabilir hoparlör çözümü sunuyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Kredi kartı boyutlarında taşınabilir hoparlör: IDEA Int. Card Speaker
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Zaman ilerledikçe günlük hayatta kullandığımız tüm teknolojik cihazlar, kullanıcıların mobil olma arzusundan nasibini alıyor. Yanında bulundurduğu mobil cihazının ses çıkışından memnun olmayanlar için geliştirilen ve Card Speaker olarak adlandırılan bu taşınabilir hoparlör, IDEA International tarafından tasarlandı. Yaklaşık olarak kredi kartı büyüklüğüne (54 x 8 x 85 mm) sahip olan bu taşınabilir hoparlör çözümü, 3,5 mm jack uyumluluğu ile bu jack girişini bulunduran tüm mobil cihazlar ile çalışma kabiliyetine sahip. 3.5 mm jack kablosu ile beraber gelen USB kablosu aracılığıyla şarj olan taşınabilir hoparlör, en yüksek seste 5 saate kadar çalışma süresi sunuyor. Bataryasının şarj olma süresi ise 2 saat. Bulundurduğu amfi ile 8 Ohm'luk hoparlörüne güç veren IDEA Int. Card Speaker, şık ve sade görünüşü ile cebinizde, çantanızda taşıyabileceğiniz bir ürün olarak bir çok kişinin ilgisini çekecek gibi gözüküyor. Ürün cazip özellikleriyle alışveriş sitelerinde 70 $ civarı bir fiyat etiketine sahip.

 

Kredi kartı boyutlarında taşınabilir hoparlör: IDEA Int. Card Speaker
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talh4wk 9 yıl
kullnıslı bir ürün olmuş haber için teşekkürler
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DH Misafiri 9 yıl
Hafiften gereksiz gibi. Bunu takacağın mobil cihazın muhtemelen zaten bir kulaklığı vardir.
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Mertcan. 9 yıl
Gerçekten çok kullanışlı bir ürün , biraz daha ucuzlasa hatta ucuzlamasa bile alırım.
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Passenger 9 yıl
Haber için teşekkürler.

Gerçekten de teknolojinin hayatımıza ne zaman, ne getireceği belirsizleşti iyice
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TELESCOPE 9 yıl
sunulmuş bir yenilik bu, alan olur, veya olmaz paylaşım için teşekkürler
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