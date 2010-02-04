Kredi kartı boyutlarında taşınabilir hoparlör: IDEA Int. Card Speaker

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Zaman ilerledikçe günlük hayatta kullandığımız tüm teknolojik cihazlar, kullanıcıların mobil olma arzusundan nasibini alıyor. Yanında bulundurduğu mobil cihazının ses çıkışından memnun olmayanlar için geliştirilen ve Card Speaker olarak adlandırılan bu taşınabilir hoparlör, IDEA International tarafından tasarlandı. Yaklaşık olarak kredi kartı büyüklüğüne (54 x 8 x 85 mm) sahip olan bu taşınabilir hoparlör çözümü, 3,5 mm jack uyumluluğu ile bu jack girişini bulunduran tüm mobil cihazlar ile çalışma kabiliyetine sahip. 3.5 mm jack kablosu ile beraber gelen USB kablosu aracılığıyla şarj olan taşınabilir hoparlör, en yüksek seste 5 saate kadar çalışma süresi sunuyor. Bataryasının şarj olma süresi ise 2 saat. Bulundurduğu amfi ile 8 Ohm'luk hoparlörüne güç veren IDEA Int. Card Speaker, şık ve sade görünüşü ile cebinizde, çantanızda taşıyabileceğiniz bir ürün olarak bir çok kişinin ilgisini çekecek gibi gözüküyor. Ürün cazip özellikleriyle alışveriş sitelerinde 70 $ civarı bir fiyat etiketine sahip.

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