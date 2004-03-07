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Kredi kartı boyutunda USB Card

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
2,9b
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Boyutları tamı tamına 3,9 x 85,5 x 54 mm ve tüm cüzdanların kredi kartı sistemlerine uyuyor ağırlığı ise sadece 28 gram kısaca hissetmeyeceksiniz bile. Ekstra kablo kullanmadan Usb protunu çevirerek takabiliyorsunuz. Diğer bir çok Usb depolamadaki gibi şifreleme sayesinde verileriniz cüzdanınızı kaybetseniz bile güvende. Ayrıca kendisi USB 2.0 destekli olduğundan 5 Mb/sn okuma ve yazma hızlarına çıkabiliyor buda Mp3 dinlemekten çoğu video formatına kadar bir çok şey için canlı olmasında yeterli ve doğal olarak hızlı olduğundan tamamını doldurmak zamanı 256 Mb versiyonu için 1 dakidan az.

Şu anda yurt dışında satışta olan modeller 128Mb, 256Mb ve 512Mb. Yakında 1 Gb kapasiteye kadar genişleyecek. İlginç olan aslında üründen birkaç tane satın alıp hepsini cüzdanınızın boş kredi kartı yuvalarında saklayabilecek olmanız ki zaten bir çoğumuzun bir çok boş kredi kartı yuvası yok değil. Firmanın ilginç hizmetlerinden biriside ürünü aldıktan sonra eğer kaybedenler ve bulanların ortak bir noktada buluşmalarını sağlayan bir internet hizmeti vermesi. Fiyatlandırması Usa en ucuz fiyatları 128 Mb, 256 Mb ve 512 Mb için sırasıyla şöyle 83$, 117$ ve 194$. Normal anahtarlık sistemlerine göre biraz pahalı ama taşıması ve güvenliği garanti.


http://www.usbcard.com Yorum Yaz
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