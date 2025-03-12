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    Yerli elektrikli araçlarda kredi tutarları değişti: İşte detaylar

    Elektrikli araçlarda taşıt kredilerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay olarak belirlendi.
    Elektrikli araçlarda kredi tutarları değişti: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde düzenlemeye gitti. Yapılan yeni düzenlemele birlikte nihai fatura değeri 1,6 milyon liraya kadar olan araçlara 48 ay kredi verilirken bu tutar 2,5 milyon liraya çıkarıldı. BDDK’nın taşıt kredisi düzenlemesi sadece Türkiye’de üretilen elektrikli araçları kapsıyor. Diğer araçlar ve elektrikliler bu kapsama girmiyor. Togg, bu düzenlemelerden faydalanabiliyor. 

    Elektrikli araç kredilerinde 48 aya kadar vade

    Fatura değeri 2.5 milyon TL ve altındaki araçlar için yeni düzenlemeye göre 48 ay vade uygulanacak. Kredi tutarının taşıtın değerine oranı ise yüzde 70’i aşamayacak. Değişiklik aynı zamanda kredi yapılandırmalarını da etkileyecek.

    BDDK kararına göre fiyat aralıklarına göre vade süreleri şu şekilde olacak:

    • 2.5 milyon TL - 5 milyon TL: 36 ay vade
    • 5 milyon TL - 6.5 milyon TL: 24 ay vade
    • 6.5 milyon TL - 7.5 milyon TL: 12 ay vade

    Öte yandan 7.5 milyon TL ve üzerindeki araçlara taşıt kredisi imkanı bulunmayacak.

    Kredi oranları değişti

    Benzer şekilde fiyat aralıklarına göre kredi kullanım oranlarında da değişikliğe gidildi.

    • 2.5 milyon TL ve altı: Kredi oranı yüzde 70
    • 2.5 milyon TL - 5 milyon TL: Kredi oranı yüzde 50
    • 5 milyon TL - 6.5 milyon TL: Kredi oranı yüzde 30
    • 6.5 milyon TL - 7.5 milyon TL: Kredi oranı yüzde 20

    Nihai fatura değeri 7.5 milyon TL’nin üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır oran uygulanacak. Karar kapsamında kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanacak.

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