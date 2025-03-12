Yerli elektrikli araçlarda kredi tutarları değişti: İşte detaylar

Elektrikli araç kredilerinde 48 aya kadar vade
Fatura değeri 2.5 milyon TL ve altındaki araçlar için yeni düzenlemeye göre 48 ay vade uygulanacak. Kredi tutarının taşıtın değerine oranı ise yüzde 70’i aşamayacak. Değişiklik aynı zamanda kredi yapılandırmalarını da etkileyecek.
BDDK kararına göre fiyat aralıklarına göre vade süreleri şu şekilde olacak:
- 2.5 milyon TL - 5 milyon TL: 36 ay vade
- 5 milyon TL - 6.5 milyon TL: 24 ay vade
- 6.5 milyon TL - 7.5 milyon TL: 12 ay vade
Öte yandan 7.5 milyon TL ve üzerindeki araçlara taşıt kredisi imkanı bulunmayacak.
Kredi oranları değişti
Benzer şekilde fiyat aralıklarına göre kredi kullanım oranlarında da değişikliğe gidildi.
- 2.5 milyon TL ve altı: Kredi oranı yüzde 70
- 2.5 milyon TL - 5 milyon TL: Kredi oranı yüzde 50
- 5 milyon TL - 6.5 milyon TL: Kredi oranı yüzde 30
- 6.5 milyon TL - 7.5 milyon TL: Kredi oranı yüzde 20
Nihai fatura değeri 7.5 milyon TL’nin üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır oran uygulanacak. Karar kapsamında kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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