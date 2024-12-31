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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile konut kredileri dijitalleşti. Artık bankaların mobil uygulamaları ve internet şubelerinden konut kredisi çekilebilecek.

Önceki yönetmeliğe göre vatandaşların konut kredi çekebilmesi için şubeye giderek yazılı beyan vermesi ve ıslak imza atması gerekiyordu. Bu zorunluluk kaldırılarak bankaların dijital kanallarından kredi çekilmesine imkan tanındı. Yeni konut kredisi başvurularının yanı sıra daha önce şubeye giderek başvuru yapılan konut ve ihtiyaç kredileriyle ilgili işlemler de dijital kanallardan yapılabilecek.

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Tüketicilerin uyuşmazlıklar konusunda daha detaylı bilgilendirilmesi sağlanacak

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı haline getirilmesi dikkate alınarak, hem bireysel ihtiyaç ve konut kredilerinde hem de elektronik ortamda tüketicilerce satın alınan sigorta, bireysel emeklilik, ödeme ve diğer bankacılık hizmetlerine ilişkin sözleşmelerde, tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetine veya dava açmadan önce ara bulucuya başvurulması şartı ile tüketici mahkemesine yapabileceklerine dair bilgiye sözleşme içeriğinde yer verilmesi zorunlu tutuldu. Böylelikle tüketicilerin daha doğru bilgilendirilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

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Konut kredilerinde yeni dönem: Online başvuru yapılabilecek!