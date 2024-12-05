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    BDDK’dan sıfır ve yenilenmiş telefonlara taksit düzenlemesi

    BDDK yenilenmiş telefonlara taksit sınırlaması getirdi. Fiyatı 25 bin TL ve üzerindeki telefonlara maksimum 3 taksit yapıalbilecek. Sıfır telefonlarda tüketici kredilerine yönelik düzenleme yapıldı. 
    BDDK’dan sıfır ve yenilenmiş telefonlara taksit düzenlemesi Tam Boyutta Gör
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), taksitli telefon satışına yönelik yeni düzenleme yayınladı. Sıfır telefonlarda kredi limitleri artırıldı, yenilenmiştelefonlarda iste orta-üst seviye modellerin kredi kartına 12 taksit imkanı kaldırıldı.

    Sıfır telefonlarda tüketici kredilerine yönelik sınır yükseltildi

    Sıfır telefonlarda bireysel kredi kartlarına taksit yapılamıyor. Bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Tüketiciler alışveriş kredisi ile taksit yapabiliyor. Daha önce 12 bin TL’ye kadar olan telefonların kredilerinde 12 taksit, 12 bin TL üstünde ise 3 taksit yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle 12 bin TL’lik sınır 20 bin TL’ye yükseldi. 20 bin TL’ye kadar olan telefonlar 12 aylık alışveriş kredisi ile alınabilecek. 20 bin TL'nin üstündeki modellerin kredilerinde 3 taksit sınrıı uygulanacak.

    Yenilenmiş telefonlara taksit sınırlaması!

    Yenilenmiş telefon satışını desteklemek amacıyla tüm yenilenmiş telefonlara bireysel kredi kartları ile 12 taksit yapılabiliyordu. BDDK, 12 taksite vade sınırı getirdi. Bundan sonra fiyatı 25 bin TL’nin üzerindeki yenilenmiş telefonlara maksimum 3 taksit yapılabilecek. 25 bin TL ve altındaki telefonlarda 12 taksit imkanı devam edecek.

    Telefonlarda taksit sınırı 2024

    • Fiyatı 20.000 TL ve altında olan sıfır cep telefonlarının tüketici kredilerinde vade vade sınırı 12 ay, fiyatı 20.000 TL üzerinde olan cep telefonlarının kredileri içinise vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.
    • Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında fiyatı 25.000 TL ve altında olanlar için kredi kartına vade sınırı 12 ay, fiyatı 25.000 TL üzerinde olanlar için ise 3 ay olarak düzenlendi.
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    Türkiye Haberleri, kredi ve
    6 etiket daha bddk taksit yenilenmiş telefon sıfır telefon Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
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