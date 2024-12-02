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Tam Boyutta Gör Togg T10X satışlarındaki en önemli kriterlerden biri olan faizsiz kredi kampanyası devam ediyor. T10X'in tüm renk seçeneklerinde geçerli olan finansman desteği yıl sonuna kadar sürecek.

Aralık ayı boyunca T10X V2 versiyonunda 800 bin TL kredi için 12 vade ile yüzde 0 faiz, 30 vade ile yüzde 2,29 faizli kredi imkanı sunuluyor. T10X V1 versiyonu için de aynı şartlarda 600 bin TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor.

Togg T10X fiyatları V1 RWD Standart Menzil versiyonuyla birlikte 1.432.600 TL seviyesinden başlıyor. Fiyat listesi şu şekilde:

Togg T10X fiyat listesi💸(Aralık 2024) Versiyon Fiyat V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL

Tam Boyutta Gör Togg, Ocak-Ekim 2024 döneminde 20.140 adet satış gerçekleştirdi. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, ocak ayında yaptığı açıklamada bu yıla ilişkin satış hedeflerinin 47 bin civarında olduğunu söylemişti. Kasım ve Aralık ayındaki satışlarla markanın bu hedefi yakalaması zor görünüyor.

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Bir yandan Togg T10X'in satışları sürerken diğer yandan T10F'i bekleyen önemli bir müşteri kitlesi de var. Elektrikli sedan olarak T10X'e göre daha uygun fiyatlı olması beklenen modelin 2025'in ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. T10F modelinde de benzer kampanyalar uygulanırsa güzel rakamlar elde edilebilir.

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Togg'un sıfır faizli kredi kampanyası Aralık ayında da sürüyor