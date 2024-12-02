Aralık ayı boyunca T10X V2 versiyonunda 800 bin TL kredi için 12 vade ile yüzde 0 faiz, 30 vade ile yüzde 2,29 faizli kredi imkanı sunuluyor. T10X V1 versiyonu için de aynı şartlarda 600 bin TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor.
Togg T10X fiyatları V1 RWD Standart Menzil versiyonuyla birlikte 1.432.600 TL seviyesinden başlıyor. Fiyat listesi şu şekilde:
|Versiyon
|Fiyat
|V1 RWD Standart Menzil
|1.432.600 TL
|V1 RWD Uzun Menzil
|1.673.000 TL
|V2 RWD Uzun Menzil
|1.823.000 TL
Bir yandan Togg T10X'in satışları sürerken diğer yandan T10F'i bekleyen önemli bir müşteri kitlesi de var. Elektrikli sedan olarak T10X'e göre daha uygun fiyatlı olması beklenen modelin 2025'in ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. T10F modelinde de benzer kampanyalar uygulanırsa güzel rakamlar elde edilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.