Kripto Dünyası 13 Eylül Depremine Hazırlanıyor: Solana Bu Hafta Sıfır Mı Olacak?

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Çöküşü öncesinde en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in iflasının etkileri kripto dünyasında hissedilmeye devam ediyor. Kasım 2022’de iflas ederek arkasında sayısız mağdur bırakan ve yeniden yapılandırma sürecine giren FTX’in mahkemeye yaptığı varlıkların tasfiyesi başvurusunun, 13 Eylül’de neticelenmesi bekleniyor. FTX’in mahkemeden onay alması halinde borsanın elindeki varlıkların fiyatının olumsuz etkileneceği düşünülüyor.

FTX borsasının elinde 3 milyar 400 milyon dolar değerinde kripto coin bulunuyor ve tasfiye planında her hafta 200 milyon dolarlık satış yapılması öngörülüyor.

Mahkemenin FTX’in likidasyonu için onay vereceği tahmin edilirken borsanın kripto varlıkları tasfiye etme planının en çok Solana’yı etkilemesi bekleniyor. Borsanın varlıklarının en büyük bölümünü 685 milyon dolar değerinde Solana (SOL) oluşturuyor.

Batık FTX borsasının elinde 529 milyon dolarlık FTX token (FTT), 268 milyon dolarlık Bitcoin (BTC), 90 milyon dolarlık Ethereum (ETH) ve 67 milyon dolarlık Aptos bulunuyor. Borsanın ayrıca ufak miktarlarda Dogecoi (DOGE), Polygon (MATIC), Bit (BIT), XRP (XRP) ve Toncoin (TON) sahibi olduğu da biliniyor.

13 Eylül depremine hazırlanan kripto topluluğu, Solana’nın sıfırlanacağı yönündeki spekülasyonlar sebebiyle gergin günler geçiriyor. Geçtiğimiz senelerde yaşanan Terra Luna ve FTX borsalarının çöküşü ile ayı piyasası daha derin bir boyuta ulaşırken kripto meraklıları, geleceği nispeten belirsiz olan kripto para birimleri yerine kısa vadede gelir getirme ihtimali yüksek olan coin’lere yöneliyor.

Yatırımcıların ilgi gösterdiği kripto coin projeleri arasında düşük fiyatlardan yatırım yapma imkanı sunan ön satış coin’leri dikkat çekiyor. Kripto meraklılarının radarına takılan Wall Street Memes ve Bitcoin BSC tokenler, ilgi gören ön satış coin’leri arasında üst sıralarda yer alıyor.

25 Milyon Dolar Toplayan Wall Street Memes Listelenmeyi Bekliyor

1 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen ve ünlü milyarder Elon Musk’ın yakın markaja aldığı Wall Street Memes projesi, önde gelen merkezi kripto borsalarında listeleneceği günü bekliyor.

27 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan borsa listelemelerine az bir süre kala Wall Street Memes token satın almak isteyen kullanıcılar, ön satış etkinliğine katılabiliyor.

25 Mayıs’ta başlayan ön satış etkinliğinde 25 milyon doların üzerinde fon toplamayı başaran Wall Street Memes, topluluk odaklı bir kripto coin projesi olarak konumlanıyor.

WSM token sahiplerinin viral meme’ler yaratarak popülerlik elde etmesi ve zengin olması amacını taşıyan proje, 2021 tarihli GameStop olayının da tokenize edilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor.

Kripto para projelerinde topluluğun önemini bilen yatırımcılar, hem 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan hem de ünlü milyarder Elon Musk’ın ilgi gösterdiği projeye yatırım yapmak için sıraya giriyor.

Musk’ın iki farklı tarihte Wall Street Memes Twitter hesabından yapılan paylaşımlara yanıt vermesi, kripto topluluğu arasında güven emaresi olarak yorumlanıyor.

Devreye alınan staking mekanizması ile pasif gelir elde etme imkanı da sunan projeye yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, ETH, USDT, BNB veya kart işlemleri ile WSM token satın alabiliyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/1636924379086077954

BTC Alternatifi Coin Projesi: Bitcoin BSC Token

Kripto dünyasının amiral gemisi Bitcoin, CoinGecko verilerine göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 25 bin 704 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kasım 2021’deki 69 bin dolar seviyesinin yüzde 62 oranında altında olmasına rağmen Bitcoin fiyatı, çoğu yatırımcı tarafından oldukça yüksek bulunuyor.

Kripto arenasına yeni giriş yapan Bitcoin BSC token, tam da böyle düşünen yatırımcıları hedefliyor. Proje, Bitcoin’in Nisan 2011’deki fiyatı olan 0,99 dolardan Bitcoin BSC token satın alma imkanı sunuyor.

Bitcoin BSC projesi, Bitcoin’in yaşam döngüsünü tekrarlamayı ve Bitcoin meraklısı yatırımcıların gücüne göre yatırım yapabileceği alternatif bir coin piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Stake Et ve Kazan özelliği ile dikkatleri çeken proje, borsa listelemeleri sonrasında yaşanması olası bir değer artışına ek olarak pasif gelir elde etme imkanı da sağlıyor.

Bitcoin BSC projesinin Bitcoin ile benzerliklerinin yanı sıra bir takım farklılıkları bulunuyor. Bitcoin’in eksik olduğu yönleri yakından inceleyen proje ekibi, BTCBSC’yi Proof of Stake yani Hisse Kanıtı mekanizmasını kullanacak şekilde tasarlıyor. Bu sayede Bitcoin BSC tokenin daha hızlı ve verimli olması amaçlanıyor. Bir BEP-20 tokeni olan Bitcoin BSC’de yüksek gaz ücretlerinin bulunmaması da yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Bitcoin alternatifi olarak konumlanan Bitcoin BSC tokenin, henüz başlayan ön satış etkinliğinde 1 milyon dolara yaklaştığı görülüyor. Ön satışta total BTCBSC token arzının yüzde 29’una tekabül eden 6 milyon 125 bin adet coin yatırımcılara tahsis ediliyor. Toplamda 21 milyon token arzı bulunan projedeki kalan 14 milyon 455 bin adet BTCBSC tokenin ise staking ödülleri için ayrıldığı ifade ediliyor.

Erkenden devreye alınan staking özelliğinde proje ekibi, her 10 dakikada bir yatırımcıları ödüllendirmeyi planlıyor. Ön satıştaki Bitcoin BSC token, BNB, USDT veya ETH ile satın alınabiliyor.

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