Yine bir Bitcoin borsası saldırıya uğradı, bu kez 235 milyon dolar çalındı

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Tam Boyutta Gör Geçmiş yıllarda Binance tarafından da yatırım alan ve Hindistan’ın en büyük borsaları arasında gösterilen WazirX bu yılın ikinci en büyük siber saldırısına maruz kaldı. Borsadan 235 milyon dolar çalındı.

Kripto para dünyasında dev vurgun

Cüzdan takip hesaplarının uyarı vermesiyle ortaya çıkan saldırıda, borsanın Ethereum üzerinde bulunan çok anahtarlı cüzdanından 235 milyon dolar değerinde kripto varlığın çalındığı ve Tornado Cash üzerinde de izinin kaybettirildiği belirtiliyor. Saldırganların tam 6 gün boyunca saldırı planı yaptığı belirtiliyor.

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Saldırganlar 130 milyon dolarlık kripto varlığı hızlı bir şekilde satarak dolara çevirdi. Şu sıralarda kalan 105 milyon dolarlık varlığı eritmekle meşgul. Borsa para yatırma ve çekme işlemlerini askıya aldı. Ne var ki çalınan varlıkların geri dönmesi zor görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda bir Japon borsası da 305 milyon dolar kaptırmıştı. Böylece ilk 7 ayda 540 milyon dolar çalınmış oldu.

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