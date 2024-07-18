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    Anlık Bildirim

    Yine bir Bitcoin borsası saldırıya uğradı, bu kez 235 milyon dolar çalındı

    Kripto para dünyasında bu yıl ikinci büyük siber saldırı haberi geldi. Hindistan’ın en büyük borsalarından WazirX saldırganlara tam 235 milyon dolar kaptırdı.   
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Geçmiş yıllarda Binance tarafından da yatırım alan ve Hindistan’ın en büyük borsaları arasında gösterilen WazirX bu yılın ikinci en büyük siber saldırısına maruz kaldı. Borsadan 235 milyon dolar çalındı.

    Kripto para dünyasında dev vurgun

    Cüzdan takip hesaplarının uyarı vermesiyle ortaya çıkan saldırıda, borsanın Ethereum üzerinde bulunan çok anahtarlı cüzdanından 235 milyon dolar değerinde kripto varlığın çalındığı ve Tornado Cash üzerinde de izinin kaybettirildiği belirtiliyor. Saldırganların tam 6 gün boyunca saldırı planı yaptığı belirtiliyor.

    Saldırganlar 130 milyon dolarlık kripto varlığı hızlı bir şekilde satarak dolara çevirdi. Şu sıralarda kalan 105 milyon dolarlık varlığı eritmekle meşgul. Borsa para yatırma ve çekme işlemlerini askıya aldı. Ne var ki çalınan varlıkların geri dönmesi zor görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda bir Japon borsası da 305 milyon dolar kaptırmıştı. Böylece ilk 7 ayda 540 milyon dolar çalınmış oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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