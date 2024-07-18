Yine bir Bitcoin borsası saldırıya uğradı, bu kez 235 milyon dolar çalındı

Kripto para dünyasında dev vurgun
Cüzdan takip hesaplarının uyarı vermesiyle ortaya çıkan saldırıda, borsanın Ethereum üzerinde bulunan çok anahtarlı cüzdanından 235 milyon dolar değerinde kripto varlığın çalındığı ve Tornado Cash üzerinde de izinin kaybettirildiği belirtiliyor. Saldırganların tam 6 gün boyunca saldırı planı yaptığı belirtiliyor.
Saldırganlar 130 milyon dolarlık kripto varlığı hızlı bir şekilde satarak dolara çevirdi. Şu sıralarda kalan 105 milyon dolarlık varlığı eritmekle meşgul. Borsa para yatırma ve çekme işlemlerini askıya aldı. Ne var ki çalınan varlıkların geri dönmesi zor görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda bir Japon borsası da 305 milyon dolar kaptırmıştı. Böylece ilk 7 ayda 540 milyon dolar çalınmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.