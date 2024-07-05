Bitfinex Securities ve Mikro Kapital’den yeni bir tokenize tahvil ihracı

- İhraç, Liquid Network üzerinden gerçekleşecek
- “Mikro Kapital ile devam eden iş birliğimizi sürdürmekten heyecan duyuyoruz”
- Yorumlar
Bu ihraç, aylık olarak başlatılacak olan ve devam eden bir programın ilki olacak olup, programın diğer süreler ve bonoları da içerecek şekilde genişletilme seçeneği de bulunuyor. İhraçlarda en az 500 bin dolar, en yüksek 10 milyon dolar tutarında artış hedeflenirken, minimum yatırım büyüklüğü ise 125 bin USDt olarak belirlendi.
İhraç, Liquid Network üzerinden gerçekleşecek
Tahvil programı, Mikro Kapital'in önceki programlarında olduğu gibi Bitcoin blok zincirinin bir yan zinciri olan Liquid Network üzerinde ihraç edilecek. Liquid Network, ihraççıların transfer kısıtlamalarını uygulamasına ve beyaz listeler oluşturmasına olanak tanıyarak düzenleyici yükümlülüklere uyumu sağlarken yatırımcıların menkul kıymetleri kendi kendine saklamasına, çekmesine ve eşler arası trade yapmasına olanak tanıyor.
Mikro Kapital'in ilk tokenize tahvili Ekim 2023'te tamamlandı ve piyasanın mikrokredi için ilk tokenize edilmiş tahvili olarak 5,2 milyon doların üzerinde USDt'yi başarıyla topladı. Son ihraçtan elde edilen gelir ise küçük işletmeleri ve girişimcileri desteklemek için mikrofinans ve paylaşım ekonomisi projelerine yatırım yapmak amacıyla kullanılacak. Bitfinex Securities ve Mikro Kapital arasındaki bu iş birliği, her iki şirketin de yenilikçi finansman yoluyla mikrofinans sektörüne desteğinin önemli bir parçası.
“Mikro Kapital ile devam eden iş birliğimizi sürdürmekten heyecan duyuyoruz”
Bitfinex Securities Operasyon Müdürü Jesse Knutson ihraca ilişkin yaptığı açıklamada “Liquid Network'ten yararlanarak geleneksel ve kripto yatırımlarının güçlü yönlerini birleştiren yenilikçi finansal çözümler sunuyoruz. Mikro Kapital ile devam eden iş birliğimizi sürdürmekten ve bu son tokenize tahvil ihracıyla mikrofinans sektörüne yeni finansman biçimleri getirmelerinde onları desteklemekten heyecan duyuyoruz.” dedi.
Mikro Kapital'in menkul kıymetleştirme fonu olan ALTERNATIVE, şu anda 10 ülkede 180 bin nihai borçluyu destekleyen, toplamda yaklaşık 300 milyon euro tutarında güçlü ve çeşitlendirilmiş bir kredi portföyüne sahip. Fondan yararlananların yaklaşık yüzde 35'i de yerel ve kırsal bölgelerdeki kadın girişimcilerden oluşuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.