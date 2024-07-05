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    Bitfinex Securities ve Mikro Kapital’den yeni bir tokenize tahvil ihracı

    Mikro Kapital'in menkul kıymetleştirme fonu ALTERNATIVE'in devam eden token’laştırılmış tahvil ihraç programı kapsamında iki yeni token’laştırılmış tahvil ihracının başlatıldığını duyurdu.
    Bitfinex Securities ve Mikro Kapital’den tokenize tahvil ihracı Tam Boyutta Gör
    Gerçekleştirilecek olan sermaye artırımı, Bitfinex Securities Ltd ve Mikro Kapital'in geçen yıl Ekim ayında bir Mutabakat Anlaşması imzalamasından bu yana imza atacağı ikinci token’laştırılmış tahvil ihracını olacak. Yatırımcılara avantajlı bono ödemeleri sunan iki farklı süreden oluşacak tahvil programı, 11 ay vadeli yüzde 10 bono faizli ve 36 ay vadeli yüzde 13,5 bono faizli tahvilden oluşacak. 3 Temmuz 2024'te başlayan sermaye artırımı, 31 Temmuz 2024'te de sona erecek.

    Bu ihraç, aylık olarak başlatılacak olan ve devam eden bir programın ilki olacak olup, programın diğer süreler ve bonoları da içerecek şekilde genişletilme seçeneği de bulunuyor. İhraçlarda en az 500 bin dolar, en yüksek 10 milyon dolar tutarında artış hedeflenirken, minimum yatırım büyüklüğü ise 125 bin USDt olarak belirlendi. 

    İhraç, Liquid Network üzerinden gerçekleşecek

    Tahvil programı, Mikro Kapital'in önceki programlarında olduğu gibi Bitcoin blok zincirinin bir yan zinciri olan Liquid Network üzerinde ihraç edilecek. Liquid Network, ihraççıların transfer kısıtlamalarını uygulamasına ve beyaz listeler oluşturmasına olanak tanıyarak düzenleyici yükümlülüklere uyumu sağlarken yatırımcıların menkul kıymetleri kendi kendine saklamasına, çekmesine ve eşler arası trade yapmasına olanak tanıyor.

    Mikro Kapital'in ilk tokenize tahvili Ekim 2023'te tamamlandı ve piyasanın mikrokredi için ilk tokenize edilmiş tahvili olarak 5,2 milyon doların üzerinde USDt'yi başarıyla topladı. Son ihraçtan elde edilen gelir ise küçük işletmeleri ve girişimcileri desteklemek için mikrofinans ve paylaşım ekonomisi projelerine yatırım yapmak amacıyla kullanılacak. Bitfinex Securities ve Mikro Kapital arasındaki bu iş birliği, her iki şirketin de yenilikçi finansman yoluyla mikrofinans sektörüne desteğinin önemli bir parçası.

    “Mikro Kapital ile devam eden iş birliğimizi sürdürmekten heyecan duyuyoruz”

    Bitfinex Securities Operasyon Müdürü Jesse Knutson ihraca ilişkin yaptığı açıklamada “Liquid Network'ten yararlanarak geleneksel ve kripto yatırımlarının güçlü yönlerini birleştiren yenilikçi finansal çözümler sunuyoruz. Mikro Kapital ile devam eden iş birliğimizi sürdürmekten ve bu son tokenize tahvil ihracıyla mikrofinans sektörüne yeni finansman biçimleri getirmelerinde onları desteklemekten heyecan duyuyoruz.” dedi.

    Mikro Kapital'in menkul kıymetleştirme fonu olan ALTERNATIVE, şu anda 10 ülkede 180 bin nihai borçluyu destekleyen, toplamda yaklaşık 300 milyon euro tutarında güçlü ve çeşitlendirilmiş bir kredi portföyüne sahip. Fondan yararlananların yaklaşık yüzde 35'i de yerel ve kırsal bölgelerdeki kadın girişimcilerden oluşuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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