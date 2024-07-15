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    Anlık Bildirim

    Trump suikastten kurtuldu, Bitcoin yükselişe geçti

    Başkan adayı Trump’a yapılan suikast girişimi yürekleri ağızlara getirirken kripto para piyasasının seçimlerde ne tarafta olacağı da net bir şekilde ortaya çıkmış oldu.
     
     
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Son haftalarda Alman hükümetinin suç örgütlerinden elde ettiği milyar dolarlık Bitcoin varlıklarını satmaya başlaması ve Mt. Gox borsasının mağdurlara 8 milyar dolar değerinde Bitcoin varlığını iade etme süreci kripto para piyasasının kâbusu oldu.

    Trump ve Bitcoin ilişkisi

    Geçen hafta bu gelişmelerle tamamlanırken 13 Temmuz’u 14 Temmuz’a bağlayan gece Başkan adayı Trump’a yapılan suikast tüm dünyayı sarstı. Trump suikasti hafif sıyrıklarla atlatırken kripto para piyasasına etkisi büyük oldu.

    Donald Trump’ın Bitcoin yanlısı açıklamaları ve önümüzdeki haftalarda bir konferansa katılacak olması, kripto para dünyasını ümitlendiriyordu. Suikast girişimi ise anketlere göre Trump’ın Başkan seçilme ihtimalini bir hayli arttırdı.

    Bu gelişme haliyle Bitcoin fiyatına olumlu yansıdı. Saldırıdan önce 56000$-57000$ aralığında seyreden Bitcoin saldırı sonrasında yükselişe geçti ve önce 60 bin dolar sonrasında da 63 bin dolar seviyelerini kırdı. Hali hazırda 62700$ seviyelerinde gezinen Bitcoin’in bu hareketi altcoinlerde büyük bir etki oluşturmadı.

    Diğer taraftan Trump’ın saldırı sonrası direniş hareketi ve yara aldığı kulağı ile ilgili sayısız kripto para projesi piyasaya çıktı ve bir gecede bir milyar dolara yakın hacim üretti. Bazı projeler yatırımcısına iyi paralar kazandırdı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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