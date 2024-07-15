Trump suikastten kurtuldu, Bitcoin yükselişe geçti

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son haftalarda Alman hükümetinin suç örgütlerinden elde ettiği milyar dolarlık Bitcoin varlıklarını satmaya başlaması ve Mt. Gox borsasının mağdurlara 8 milyar dolar değerinde Bitcoin varlığını iade etme süreci kripto para piyasasının kâbusu oldu.

Trump ve Bitcoin ilişkisi

Geçen hafta bu gelişmelerle tamamlanırken 13 Temmuz’u 14 Temmuz’a bağlayan gece Başkan adayı Trump’a yapılan suikast tüm dünyayı sarstı. Trump suikasti hafif sıyrıklarla atlatırken kripto para piyasasına etkisi büyük oldu.

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Donald Trump’ın Bitcoin yanlısı açıklamaları ve önümüzdeki haftalarda bir konferansa katılacak olması, kripto para dünyasını ümitlendiriyordu. Suikast girişimi ise anketlere göre Trump’ın Başkan seçilme ihtimalini bir hayli arttırdı.

Bu gelişme haliyle Bitcoin fiyatına olumlu yansıdı. Saldırıdan önce 56000$-57000$ aralığında seyreden Bitcoin saldırı sonrasında yükselişe geçti ve önce 60 bin dolar sonrasında da 63 bin dolar seviyelerini kırdı. Hali hazırda 62700$ seviyelerinde gezinen Bitcoin’in bu hareketi altcoinlerde büyük bir etki oluşturmadı.

Diğer taraftan Trump’ın saldırı sonrası direniş hareketi ve yara aldığı kulağı ile ilgili sayısız kripto para projesi piyasaya çıktı ve bir gecede bir milyar dolara yakın hacim üretti. Bazı projeler yatırımcısına iyi paralar kazandırdı.

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