Trump suikastten kurtuldu, Bitcoin yükselişe geçti

Trump ve Bitcoin ilişkisi
Geçen hafta bu gelişmelerle tamamlanırken 13 Temmuz’u 14 Temmuz’a bağlayan gece Başkan adayı Trump’a yapılan suikast tüm dünyayı sarstı. Trump suikasti hafif sıyrıklarla atlatırken kripto para piyasasına etkisi büyük oldu.
Donald Trump’ın Bitcoin yanlısı açıklamaları ve önümüzdeki haftalarda bir konferansa katılacak olması, kripto para dünyasını ümitlendiriyordu. Suikast girişimi ise anketlere göre Trump’ın Başkan seçilme ihtimalini bir hayli arttırdı.
Bu gelişme haliyle Bitcoin fiyatına olumlu yansıdı. Saldırıdan önce 56000$-57000$ aralığında seyreden Bitcoin saldırı sonrasında yükselişe geçti ve önce 60 bin dolar sonrasında da 63 bin dolar seviyelerini kırdı. Hali hazırda 62700$ seviyelerinde gezinen Bitcoin’in bu hareketi altcoinlerde büyük bir etki oluşturmadı.
Diğer taraftan Trump’ın saldırı sonrası direniş hareketi ve yara aldığı kulağı ile ilgili sayısız kripto para projesi piyasaya çıktı ve bir gecede bir milyar dolara yakın hacim üretti. Bazı projeler yatırımcısına iyi paralar kazandırdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.