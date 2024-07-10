Messi’nin paylaştığı kripto para uçtu, tepkiler gecikmedi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Zaman zaman kripto para dünyasında ünlü isimlerin projelere reklam yüzü olduğunu görüyoruz. ABD bu konuda sert tedbirler alsa da pek çok ülkede kripto para reklamları serbest bir şekilde yapılıyor. Arjantin bunlardan birisi.

Messi de kriptocu oldu

Bu hafta Dünya Kupası sahibi Arjantin’in efsane oyuncusu Messi’nin paylaştığı bir hikâye gündeme oturdu. Messi hikâyesinde Solana ağında çıkmış olan Water adlı bir projenin reklamını yaptı. İşin ilginç tarafı dibe doğru sürüklenen kripto para bir anda 6-7 kat arttı.

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Messi’nin paylaşımı öncesinde kripto parada önemli satışlar ve akabinde alımların gelmesi dikkat çekti. Bu kişiler reklamın verileceğini haber alanlar mıydı belirsiz. Water kripto parası daha sonra diğer bir efsane Ronaldinho tarafından da paylaşıldı.

Sosyal medyada dibe vurmuş bir paranın futbolcular tarafından pazarlanarak yüksek fiyattan yatırımcılara satılması büyük tepki aldı. Water bu reklamlara rağmen en tepeden yüzde 30-40 civarında düşüş yaşadı ve tepeden alanları zararda bıraktı.

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Messi kripto para reklamı yaptı