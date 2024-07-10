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    Anlık Bildirim

    Messi’nin paylaştığı kripto para uçtu, tepkiler gecikmedi

    Arjantinli yıldız oyuncu Messi kripto para reklamlarına çıkmaya başladı. Dibe vurmakta olan bir kripto paranın reklamını yapınca sosyal medyada eleştiri odağı oldu.
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman kripto para dünyasında ünlü isimlerin projelere reklam yüzü olduğunu görüyoruz. ABD bu konuda sert tedbirler alsa da pek çok ülkede kripto para reklamları serbest bir şekilde yapılıyor. Arjantin bunlardan birisi.

    Messi de kriptocu oldu

    Bu hafta Dünya Kupası sahibi Arjantin’in efsane oyuncusu Messi’nin paylaştığı bir hikâye gündeme oturdu. Messi hikâyesinde Solana ağında çıkmış olan Water adlı bir projenin reklamını yaptı. İşin ilginç tarafı dibe doğru sürüklenen kripto para bir anda 6-7 kat arttı.

    Messi’nin paylaşımı öncesinde kripto parada önemli satışlar ve akabinde alımların gelmesi dikkat çekti. Bu kişiler reklamın verileceğini haber alanlar mıydı belirsiz. Water kripto parası daha sonra diğer bir efsane Ronaldinho tarafından da paylaşıldı.

    Sosyal medyada dibe vurmuş bir paranın futbolcular tarafından pazarlanarak yüksek fiyattan yatırımcılara satılması büyük tepki aldı. Water bu reklamlara rağmen en tepeden yüzde 30-40 civarında düşüş yaşadı ve tepeden alanları zararda bıraktı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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