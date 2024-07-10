Messi’nin paylaştığı kripto para uçtu, tepkiler gecikmedi

Messi de kriptocu oldu
Bu hafta Dünya Kupası sahibi Arjantin’in efsane oyuncusu Messi’nin paylaştığı bir hikâye gündeme oturdu. Messi hikâyesinde Solana ağında çıkmış olan Water adlı bir projenin reklamını yaptı. İşin ilginç tarafı dibe doğru sürüklenen kripto para bir anda 6-7 kat arttı.
Messi’nin paylaşımı öncesinde kripto parada önemli satışlar ve akabinde alımların gelmesi dikkat çekti. Bu kişiler reklamın verileceğini haber alanlar mıydı belirsiz. Water kripto parası daha sonra diğer bir efsane Ronaldinho tarafından da paylaşıldı.
Sosyal medyada dibe vurmuş bir paranın futbolcular tarafından pazarlanarak yüksek fiyattan yatırımcılara satılması büyük tepki aldı. Water bu reklamlara rağmen en tepeden yüzde 30-40 civarında düşüş yaşadı ve tepeden alanları zararda bıraktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.