Bilgisayar korsanlarının 2024 yılında ne kadar kripto para çaldığı belli oldu

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Tam Boyutta Gör Blok zinciri analizinde uzmanlaşmış bir şirket olan TRM'den uzmanlar, bu yılın ilk altı ayında bilgisayar korsanları tarafından ne kadar kripto para çalındığını bildirdi.

Bitcoin çakıldı 23 sa. önce eklendi

Yüzde yetmişi, 5 büyük siber saldırıdan geldi

2023'ün ilk yarısıyla karşılaştırıldığında, çalınan kripto para miktarı iki katına çıkarak 1,38 milyar dolara ulaştı. Şirket, çalınan tüm kripto para birimlerinin %70'inin en büyük beş siber saldırıdan geldiğini söyledi. Oldukça etkileyici bir miktar olmasına rağmen bu, siber suçluların 2022'nin ilk yarısında çaldığı 2 milyar dolarlık rekor miktardan daha az.

Tam Boyutta Gör Kripto para çalmanın en yaygın yolu, bir kripto para cüzdanına erişmek için kullanılan özel anahtarlara ve anımsatıcı tohum (Mnemonic Seed) ifadelerine yetkisiz erişim olarak açıklandı. 2024'teki en büyük hacker saldırısı, saldırganların toplam 300 milyon dolar değerinde 4.500 token çalmayı başardığı DMM Bitcoin borsasına yapılan saldırıydı.

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2024 yılında ne kadar kripto para çalındığı belli oldu