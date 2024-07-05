Bitcoin fiyatında kara gece, düşüş yüzde 20’yi geçti

Bitcoin düşüşü derinleşti
Bitcoin fiyatı bahar aylarında 74 bin dolar seviyesine yaklaşarak yeni bir rekor kırarken, piyasalar ETF onaylarının da etkisiyle yükselişin sürmesini bekliyordu. 2014 yılında saldırıya uğrayarak 800 bin Bitcoin çaldıran Mt. Gox borsasının yıllardır yılan hikâyesine dönen iadesi başlayınca her şey alt üst oldu.
Ay başından bu yana Mt. Gox ile bağlantılı cüzdanlarda 3 milyar dolarlık Bitcoin hareket etmeye başladı. Bunların mağdurlara dağıtılacağı beklentisi ile Bitcoin sert düşüşler yaşamaya başladı. 70 bin dolar seviyesini zorladığı yerden 53500 dolar seviyesine kadar düştü. Düşüş oranı yüzde 20’yi geçti.
Altcoin piyasası da buldozer altında gibi ezilirken milyarlarca dolar piyasadan buhar oldu. Özellikle kaldıraçlı tarafta bir milyar dolardan fazla varlık tasfiye edildi. Mt. Gox dağıtımı bitene kadar Bitcoin fiyatında sallantıların devam etmesi bekleniyor. Mt. Gox toplamda 8.5 milyar dolarlık varlığı iade edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.