Bitcoin fiyatında kara gece, düşüş yüzde 20’yi geçti

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Tam Boyutta Gör 2024 yılının özellikle global enflasyonda iyileşme ve faizlerde düşüş ile birlikte kripto para piyasasında bayram havası estirmesi bekleniyordu. Ne var ki Mt. Gox borsasının mağdurlara çalınan Bitcoin varlıklarını iade edeceği haberi ile yaz ayları hiç de iyi geçmiyor.

Bitcoin düşüşü derinleşti

Bitcoin fiyatı bahar aylarında 74 bin dolar seviyesine yaklaşarak yeni bir rekor kırarken, piyasalar ETF onaylarının da etkisiyle yükselişin sürmesini bekliyordu. 2014 yılında saldırıya uğrayarak 800 bin Bitcoin çaldıran Mt. Gox borsasının yıllardır yılan hikâyesine dönen iadesi başlayınca her şey alt üst oldu.

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Ay başından bu yana Mt. Gox ile bağlantılı cüzdanlarda 3 milyar dolarlık Bitcoin hareket etmeye başladı. Bunların mağdurlara dağıtılacağı beklentisi ile Bitcoin sert düşüşler yaşamaya başladı. 70 bin dolar seviyesini zorladığı yerden 53500 dolar seviyesine kadar düştü. Düşüş oranı yüzde 20’yi geçti.

Altcoin piyasası da buldozer altında gibi ezilirken milyarlarca dolar piyasadan buhar oldu. Özellikle kaldıraçlı tarafta bir milyar dolardan fazla varlık tasfiye edildi. Mt. Gox dağıtımı bitene kadar Bitcoin fiyatında sallantıların devam etmesi bekleniyor. Mt. Gox toplamda 8.5 milyar dolarlık varlığı iade edecek.

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