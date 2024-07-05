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    Anlık Bildirim

    Bitcoin fiyatında kara gece, düşüş yüzde 20’yi geçti

    Mt. Gox borsasının çalınan Bitcoin varlıklarını mağdurlara iade etmeye başlaması ile birlikte Bitcoin fiyatı sadece bir gecede 7000 dolardan fazla düşüş yaşadı. 
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    2024 yılının özellikle global enflasyonda iyileşme ve faizlerde düşüş ile birlikte kripto para piyasasında bayram havası estirmesi bekleniyordu. Ne var ki Mt. Gox borsasının mağdurlara çalınan Bitcoin varlıklarını iade edeceği haberi ile yaz ayları hiç de iyi geçmiyor.

    Bitcoin düşüşü derinleşti

    Bitcoin fiyatı bahar aylarında 74 bin dolar seviyesine yaklaşarak yeni bir rekor kırarken, piyasalar ETF onaylarının da etkisiyle yükselişin sürmesini bekliyordu. 2014 yılında saldırıya uğrayarak 800 bin Bitcoin çaldıran Mt. Gox borsasının yıllardır yılan hikâyesine dönen iadesi başlayınca her şey alt üst oldu.

    Ay başından bu yana Mt. Gox ile bağlantılı cüzdanlarda 3 milyar dolarlık Bitcoin hareket etmeye başladı. Bunların mağdurlara dağıtılacağı beklentisi ile Bitcoin sert düşüşler yaşamaya başladı. 70 bin dolar seviyesini zorladığı yerden 53500 dolar seviyesine kadar düştü. Düşüş oranı yüzde 20’yi geçti.

    Altcoin piyasası da buldozer altında gibi ezilirken milyarlarca dolar piyasadan buhar oldu. Özellikle kaldıraçlı tarafta bir milyar dolardan fazla varlık tasfiye edildi. Mt. Gox dağıtımı bitene kadar Bitcoin fiyatında sallantıların devam etmesi bekleniyor. Mt. Gox toplamda 8.5 milyar dolarlık varlığı iade edecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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