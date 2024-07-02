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    SPK, kripto borsaları için başvuru şartlarını açıkladı!

    Kripto para borsalarının hizmet sunabilmesi için bir ay içinde SPK'dan faaliyet izni alması gerekiyor. SPK, faaliyet izni için gerekli şartları açıkladı.        
    SPK, kripto borsaları için başvuru şartlarını açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile kripto para borsaları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimine alındı. Kripto para borsalarının faaliyet göstermesi için SPK’dan lisans alma zorunluluğu bulunuyor. Faaliyetini sürdürmek isteyen borsaların bir ay içerisinde faaliyet izni başvurusu yapması gerekiyor. SPK, lisans başvurusu için gerekli belgeleri açıkladı.

    Hangi kripto para borsaları lisans başvurusu yaptı?

    SPK’nın hazırladığı web sayfasında (https://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar) faaliyet izni alan, faaliyet başvuru yapan ve faaliyetini sonlandırma kararı alan borsalar ilan ediliyor. Şu an için herhangi bir başvuru yapan şirket yok. Borsaların 02.08.2024 tarihine kadar beyan için başvuru süresi mevcut.

    Şirketlerin mali durumu hakkında detaylı bilgiler isteniyor

    SPK şirk,etlerin mali durumu hakkında detaylı bilgileri talep ediyor. Şirketlerin net kar/zarar, faiz hariç gelirleri, kullandığı kredi tutarları, gerçek ve tüzel kişilere olan borçları, hizmet alınan şirketlerle ilgili ve hizmetlerle ilgili detaylar, saklanan kripto paraların miktarı gibi bilgiler isteniyor.

    Faaliyet izni için kripto para borsalarından istenen belgeler

    Kripto varlık hizmet sağlayıcının Türkiye'de faaliyette bulunması veya faaliyetine devam edebilmesi için şu belgeleri temin etmesi gerekecek:

    1) Kanunun Geçici 11 inci Maddesi uyarınca kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunmaya devam edileceğine dair beyana ilişkin yetkili organ kararı,
    2) Ortaklar ile yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin;
    a. Son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi,
    b. Nüfus cüzdanı örneği (TC vatandaşları)/pasaport örneği (Yabancı kişiler),
    c. Diploma örneği ve özgeçmiş,
    3) Şirketin;
    a. Kullandığı bilgi sistemleri altyapısına,
    b. Müşteri varlıklarının korunmasına ilişkin süreç ve araçlarına,
    c. Yapılan işlemlerin blokzinciri sistemine işlenmesine ilişkin süreçlere,
    d. Diğer iç ve dış sistemlerle yapılmış entegrasyonlarına (AML/CFT sistemleri, kamu otoritelerine raporlama vb.),
    e. Operasyon ve raporlama süreçlerine ve
    f. Risk yönetim süreçlerinin işleyişine
    yönelik açıklamalar ile ilgili belgeler,
    4) Şirketin saklama altyapısına ilişkin olarak aşağıda yer alan hususları içeren;
    a. Kripto varlıkların ve müşterilerin nakit varlıklarına ilişkin saklama sisteminin işleyişine,
    b. Kripto varlıkların saklaması için Şirket dışından hizmet alınıp alınmadığına,
    c. Kripto varlıkların saklamasının hangi cüzdan teknolojileri kullanılarak yapıldığına
    yönelik açıklamalar ile ilgili belgeler,
    5) Organizasyon şeması.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 7 saat önce

    https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451

    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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