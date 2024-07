SPK, kripto borsaları için başvuru şartlarını açıkladı!

Tam Boyutta Gör Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile kripto para borsaları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimine alındı. Kripto para borsalarının faaliyet göstermesi için SPK’dan lisans alma zorunluluğu bulunuyor. Faaliyetini sürdürmek isteyen borsaların bir ay içerisinde faaliyet izni başvurusu yapması gerekiyor. SPK, lisans başvurusu için gerekli belgeleri açıkladı.

Hangi kripto para borsaları lisans başvurusu yaptı?

SPK’nın hazırladığı web sayfasında (https://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar) faaliyet izni alan, faaliyet başvuru yapan ve faaliyetini sonlandırma kararı alan borsalar ilan ediliyor. Şu an için herhangi bir başvuru yapan şirket yok. Borsaların 02.08.2024 tarihine kadar beyan için başvuru süresi mevcut.

Şirketlerin mali durumu hakkında detaylı bilgiler isteniyor

SPK şirk,etlerin mali durumu hakkında detaylı bilgileri talep ediyor. Şirketlerin net kar/zarar, faiz hariç gelirleri, kullandığı kredi tutarları, gerçek ve tüzel kişilere olan borçları, hizmet alınan şirketlerle ilgili ve hizmetlerle ilgili detaylar, saklanan kripto paraların miktarı gibi bilgiler isteniyor.

Faaliyet izni için kripto para borsalarından istenen belgeler

Kripto varlık hizmet sağlayıcının Türkiye'de faaliyette bulunması veya faaliyetine devam edebilmesi için şu belgeleri temin etmesi gerekecek:

1) Kanunun Geçici 11 inci Maddesi uyarınca kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunmaya devam edileceğine dair beyana ilişkin yetkili organ kararı,

2) Ortaklar ile yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin;

a. Son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi,

b. Nüfus cüzdanı örneği (TC vatandaşları)/pasaport örneği (Yabancı kişiler),

c. Diploma örneği ve özgeçmiş,

3) Şirketin;

a. Kullandığı bilgi sistemleri altyapısına,

b. Müşteri varlıklarının korunmasına ilişkin süreç ve araçlarına,

c. Yapılan işlemlerin blokzinciri sistemine işlenmesine ilişkin süreçlere,

d. Diğer iç ve dış sistemlerle yapılmış entegrasyonlarına (AML/CFT sistemleri, kamu otoritelerine raporlama vb.),

e. Operasyon ve raporlama süreçlerine ve

f. Risk yönetim süreçlerinin işleyişine

yönelik açıklamalar ile ilgili belgeler,

4) Şirketin saklama altyapısına ilişkin olarak aşağıda yer alan hususları içeren;

a. Kripto varlıkların ve müşterilerin nakit varlıklarına ilişkin saklama sisteminin işleyişine,

b. Kripto varlıkların saklaması için Şirket dışından hizmet alınıp alınmadığına,

c. Kripto varlıkların saklamasının hangi cüzdan teknolojileri kullanılarak yapıldığına

yönelik açıklamalar ile ilgili belgeler,

5) Organizasyon şeması.

