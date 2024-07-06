ARKM coin Galatasaray’a sponsor oldu

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Tam Boyutta Gör Piyasaya çıktığında yaptığı airdrop ile adından söz ettiren blok zinciri analiz platformu Arkham Intelligence, önemli bir sponsorluğa imza atıyor. Girişim Galatasaray’ın forma sponsoru olduğunu duyurdu.

Galatasaray’da kripto günleri devam ediyor

Daha önce GAL kripto parası ile piyasaya adım atan Galatasaray, Arkham Intelligence ile ilişkilerini geliştiriyor. Galatasaray futbol A takımının forma sol kol reklamında iki sezon Arkham markası kullanılacak.

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ARKM kripto parasının da sahibi olan Arkham Intelligence girişimi, 2 sezonluk sponsorluk anlaşması karşılığında Galatasaray’a 3.7 milyon Euro+KDV ödeyecek. Bu anlaşma girişimin de en büyük sponsorluklarından birisi oldu.

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