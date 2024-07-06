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    Anlık Bildirim

    ARKM coin Galatasaray’a sponsor oldu

    Blok zinciri analizlerini kullanıcı dostu ara yüz ile birleştirerek dikkat çeken Arkham Intelligence, Galatasaray ile forma kol sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.
    Galatasaray Tam Boyutta Gör
    Piyasaya çıktığında yaptığı airdrop ile adından söz ettiren blok zinciri analiz platformu Arkham Intelligence, önemli bir sponsorluğa imza atıyor. Girişim Galatasaray’ın forma sponsoru olduğunu duyurdu.

    Galatasaray’da kripto günleri devam ediyor

    Daha önce GAL kripto parası ile piyasaya adım atan Galatasaray, Arkham Intelligence ile ilişkilerini geliştiriyor. Galatasaray futbol A takımının forma sol kol reklamında iki sezon Arkham markası kullanılacak.

    ARKM kripto parasının da sahibi olan Arkham Intelligence girişimi, 2 sezonluk sponsorluk anlaşması karşılığında Galatasaray’a 3.7 milyon Euro+KDV ödeyecek. Bu anlaşma girişimin de en büyük sponsorluklarından birisi oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

    https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451

    H
    Halilcv 6 gün önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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