Ferrari, kripto para ile ödeme yöntemini Avrupa'ya genişletiyor

Ferrari Avrupa'da kripto ödemelerini kabul etmeye başlıyor
Ferrari, kripto para ödeme sistemini sadece Avrupa ile sınırlı tutmayarak yıl sonuna kadar uluslararası ödemeleri de bu kapsama dahil etmeyi planlıyor. Şirket, 2024 yılının sonuna kadar küresel çapta kripto para ile ödeme sisteminin tümüyle hazır olmasını hedefliyor.
Avrupa çapındaki operasyonları için Ferrari, çok sayıda firma ile birlikte çalışacak ve böylece ödemelerin güvenliğini sağlayacak. Ödeme kaynaklarının doğrulanması sayesinde yapılan ödemeler, kripto fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmeyecek.
İtalyan devinin Avrupa'daki operasyonlarında Bitcoin, Ethereum ve USDC ile ödeme kabul edeceği tahmin ediliyor. Ferrari'nin bu kararı, lüks otomobil sektöründe kripto paraların kabul edilmesi konusunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu adım, diğer otomobil üreticilerini de benzer uygulamalara yöneltebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.