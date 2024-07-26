Tam Boyutta Gör İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari, ay sonuna kadar Avrupalı ​​müşterilerinden otomobilleri için kripto paralarla ödeme kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Otomobil üreticisi, ABD'de bir seçenek olarak ekledikten bir yıldan kısa bir süre sonra bu planı Avrupada uygulamaya koyuyor.

Ferrari Avrupa'da kripto ödemelerini kabul etmeye başlıyor

Ferrari, kripto para ödeme sistemini sadece Avrupa ile sınırlı tutmayarak yıl sonuna kadar uluslararası ödemeleri de bu kapsama dahil etmeyi planlıyor. Şirket, 2024 yılının sonuna kadar küresel çapta kripto para ile ödeme sisteminin tümüyle hazır olmasını hedefliyor.

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Avrupa çapındaki operasyonları için Ferrari, çok sayıda firma ile birlikte çalışacak ve böylece ödemelerin güvenliğini sağlayacak. Ödeme kaynaklarının doğrulanması sayesinde yapılan ödemeler, kripto fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmeyecek.

İtalyan devinin Avrupa'daki operasyonlarında Bitcoin, Ethereum ve USDC ile ödeme kabul edeceği tahmin ediliyor. Ferrari'nin bu kararı, lüks otomobil sektöründe kripto paraların kabul edilmesi konusunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu adım, diğer otomobil üreticilerini de benzer uygulamalara yöneltebilir.

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Ferrari, kripto para ile ödeme yöntemini Avrupa'ya genişletiyor