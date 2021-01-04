Kronik ağrı tedavisinde sanal gerçeklik kullanılabilir

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Journal Pain dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre sanal gerçeklik, kronik ağrı tedavisinde etkili olabilir.

Yeni araştırma için VR olarak adlandırılan sanal gerçeklik yönteminden yararlanan araştırmacılar, spinal kord stimülasyonu ( SCS ) adı verdikleri ve omuriliğe çeşitli uyarılar göndererek ağrı iletimini azaltmayı hedefleyen cerrahi implantla bahsi geçen yöntemi birleştirdi. Yapılan çalışmalara 15 adet kronik bacak ağrısı olan hasta dahil edildi.

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Yapılan deneylerde katılımcılara sanal gerçeklik ile kendi vücutlarının sanal yansıması izletildi ve SCS adı verilen implantın uyarı gönderdiği zaman olan iletimin sanal ifadesi hastalara gösterildi.

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Yapılan sanal gerçeklik çalışmaları 3 ana kategoriye ayrılmakla birlikte VR çalışmalarının katılımcıların ağrılarını subjektif ( öznel ) ağrı ölçeklerine göre %23 ila %44 arasında azalttığı tespit edildi yani diğer bir deyişle VR ile destekli sinir stimülasyonu ( uyarısı-SCS ) klinik olarak anlamlı sonuçların alınmasına destek oldu ancak şu an için bahsi geçen yöntemin mekanizmalarının aydınlatılması açısından daha fazla çalışma gerekiyor.

Yeni çalışma Pain adlı dergide yayımlandı.

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