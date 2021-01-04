Kronik ağrı tedavisinde sanal gerçeklik kullanılabilir

Journal Pain dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre sanal gerçeklik, kronik ağrı tedavisinde etkili olabilir.
Yeni araştırma için VR olarak adlandırılan sanal gerçeklik yönteminden yararlanan araştırmacılar, spinal kord stimülasyonu ( SCS ) adı verdikleri ve omuriliğe çeşitli uyarılar göndererek ağrı iletimini azaltmayı hedefleyen cerrahi implantla bahsi geçen yöntemi birleştirdi. Yapılan çalışmalara 15 adet kronik bacak ağrısı olan hasta dahil edildi.İlginizi Çekebilir Parkinson'da hatalı katlanmış protein yayılımını azaltabilecek yapay enzim üretildi
Kronik ağrı sendromu
Yapılan deneylerde katılımcılara sanal gerçeklik ile kendi vücutlarının sanal yansıması izletildi ve SCS adı verilen implantın uyarı gönderdiği zaman olan iletimin sanal ifadesi hastalara gösterildi.
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Yapılan sanal gerçeklik çalışmaları 3 ana kategoriye ayrılmakla birlikte VR çalışmalarının katılımcıların ağrılarını subjektif ( öznel ) ağrı ölçeklerine göre %23 ila %44 arasında azalttığı tespit edildi yani diğer bir deyişle VR ile destekli sinir stimülasyonu ( uyarısı-SCS ) klinik olarak anlamlı sonuçların alınmasına destek oldu ancak şu an için bahsi geçen yöntemin mekanizmalarının aydınlatılması açısından daha fazla çalışma gerekiyor.
Yeni çalışma Pain adlı dergide yayımlandı.
Kaynakça https://www.wolterskluwer.com/en/news/immersive-virtual-reality-boosts-the-effectiveness-of-spinal-cord-stimulation-for-chronic-pain https://journals.lww.com/pain/Abstract/9000/Enhancing_analgesic_spinal_cord_stimulation_for.98187.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.