Kombi tavsiyesi isteyenler için en iyi kombiler (2023)

- En iyi kombiler 2023 👍🏻
- 1️⃣ Alarko Super Fit SUF 24 Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi
- 2️⃣ Baymak Lambert LPY Compact 24 Yoğuşmalı Kombi
- 3️⃣ Demirdöküm Ademix 18/24 kW 16.000 Kcal/h Tam Yoğuşmalı Kombi
- 4️⃣ Termoteknik Logic 26/35 20.000 Kcal/h Yoğuşmalı Hermetik Kombi
- 5️⃣ Alarko Super Fit SUF 35 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi
- 6️⃣ Termodinamik Dek 36 Kw Trifaze Elektrikli Kombi
- 7️⃣ Eca Proteus Premix 24 kw Yoğuşmalı Kombi
- 8️⃣ Warmhaus Ewa 24 kW Tam Yoğuşmalı ERP'li Kombi
- 9️⃣ Alarko Super Fit SUF 28 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi
- 🔟 Baymak Lambert LPY 45 Fİ Premix Yoğuşmalı Kombi
- Kombi çeşitleri ve farkları nelerdir 🧐
- Yoğuşmalı kombi nedir?
- Hermetik kombi nedir?
- Elektrikli kombi nedir?
- Kombi temizleme nasıl yapılır 🔧
- Kombi alırken nelere dikkat edilmeli ⚠️
- Yorumlar
Kombi, hem odaları ısıtma hem de mutfak/banyo suyunu ısıtma görevi görerek yerden ve çoğu durumda paradan tasarruf etmenizi sağlayan cihazlardır. Elektrikli soba ve klimaya göre daha uygun olmasıyla tercih edilen doğalgaz kombiler piyasada çeşit çeşit bulunuyor. Yoğuşmalı ve tam yoğuşmalı kombi, bacalı & hermetik kombi, elektrik kombi, piyasadaki kombi çeşitleri arasında. Peki, en çok satılan kombi hangisi? 2023’te hangi marka kombi alınır? İşte en iyi en tasarruflu kombi modelleri:
|Marka/Model 🔥
|Fiyat 🏷️
|Alarko Super Fit SUF 24 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi
|21.819 TL
|Baymak Lambert LPY Compact 24 Yoğuşmalı Kombi
|18.500 TL
|Demirdöküm Ademix 18/24 kW 16.000 Kcal/h Tam Yoğuşmalı Kombi
|19.200 TL
|Termoteknik Logic 26/35 20.000 Kcal/h Yoğuşmalı Hermetik Kombi
|22.798 TL
|Alarko Super Fit SUF 35 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi
|24.818 TL
|Termodinamik Dek 36 Kw Trifaze Elektrikli Kombi
|29.000 TL
|Eca Proteus Premix 24 kw Yoğuşmalı Kombi
|23.278 TL
|Warmhaus Ewa 24 kW Tam Yoğuşmalı ERP'li Kombi
|15.817 TL
|Alarko Super Fit SUF 28 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi
|24.008 TL
|Baymak Lambert LPY 45 FI 35.260 kcal/h Premix Yoğuşmalı Kombi
|24.000 TL
Doğalgaz kombi yorumları dikkate alınarak, en iyi kombi markaları sıralamasında Demirdöküm, Vaillant, Eca ve Baymak geliyor. 2023’te alınabilecek en iyi yoğuşmalı & tam yoğuşmalı kombi modelleri olarak Baymak Lambert LPY Compact 24 Yoğuşmalı Kombi, Alarko Super Fit SUF 24 Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Demirdöküm Ademix 18/24 Tam Yoğuşmalı Kombi modellerisessiz, enerji tasarruflu ekonomik olmalarıyla öne çıkıyor.
1️⃣ Alarko Super Fit SUF 24 Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi
Tam yoğuşmalı kombi, çok dar derinliğiyle mutfak dolaplarına rahatça sığıyor. Alarko Super Fit, düşük enerji tüketimi ile de bütçe dostu; %97.9’a ulaşan verimi ve EN 15502 normu uygunluğuyla çok yüksek performansa sahip. Isıtma ve kullanım suyu için sürekli ve tam modülasyon, donma koruması, pompa ve üç yollu vana sıkışma önleme emniyetleri, otomatik hava atma programı, yerden ısıtmaya uygunluk, güneş enerji sistemine pratik bağlantı, analog manometre kolaylığı sunma gibi diğer kombilerden ayrılan özelliklere sahip. Kombinin ön yüzünde modern ve işlevsel bir kontrol paneli bulunuyor. Kalorifer sıcaklığını 30 - 85 derece arası, kullanım suyu sıcaklığını 35 - 60 derece arasını ayarlayabiliyorsunuz. Kombide bir sorun yaşamanız durumunda hızlıca çözmenize yardımcı olan resetleme tuşu da mevcut.
- Tip: Tam yoğuşmalı
- Temel fonksiyon: Isıtma + sıcak su
- Enerji sınıfı: A
- Enerji verimliliği (Isıtma): %92
- Enerji verimliliği (Su Isıtma): %86
- Isıtma kapasitesi: 24.30 kW
- Boyutlar: 437 x 640 x 256 mm
Alarko Super Fit SUF 24 Premiks Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Alarko kaliteli ürünler çıkartıyor. Tereddüt etmeden her yönüyle alabileceğiniz bir kombi. Bir dönem kullandım. Sessizliği, performansı, ekonomikliği gayet iyi. Tasarımıyla ince, estetik ve kullanışlı, sizi yormaz. Ben klimasını da almıştım. O da mükemmel. İnternetten almaktan da korkmayın. Her şey tıkır tıkır işliyor. Uygulamadan garantisini de takip edebiliyorsunuz. Mantıklı bir alışveriş oldu. Düşünenlere öneririm.
✍🏻 Kombiyi aldıktan 1 yıl sonra taktırdım. Eski kombi Demirdöküm idi; 18 yıla yakın kullandık. Bu kombi çok güzel, sessiz sakin çalışıyor.
2️⃣ Baymak Lambert LPY Compact 24 Yoğuşmalı Kombi
- Tip: Yoğuşmalı
- Mevsimsel ısıtma verimliliği: %92
- Sıcak su verimliliği: %85.2
- Enerji verimlilik sınıfı: A
- Nominal ısı gücü: 22 kW
- Boyutlar: 700 x 395 x 275 mm
Baymak Lambert LPY Compact 24 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kombi gayet kaliteli. Sessiz. Tüketimi gayet normal. Kesinlikle tavsiye ederim.
✍🏻 Süper. Tavsiye ederim. İki aydır kullanıyorum. Hem ekonomik hem rahat kullanımlı.
3️⃣ Demirdöküm Ademix 18/24 kW 16.000 Kcal/h Tam Yoğuşmalı Kombi
- Tipi: Tam yoğuşmalı
- Baca tipi: Hermetik
- Maksimum nominal ısıl güç: 20 kW
- Verim yüzdesi: %92
- Verim sınıfı: A
- Boyutlar: 456 x 765 x 322 mm
Demirdöküm Ademix 18/24 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok iyi kombi. 100 m² ev yerden ısıtmalı gayet iyi ısıtıyor.
✍🏻 Kiracım için alıp kurdurdum, baba evin çok daha iyi ısındığını ve yakıt faturasının düşük geldiğini söyledi.
4️⃣ Termoteknik Logic 26/35 20.000 Kcal/h Yoğuşmalı Hermetik Kombi
- Tipi: Yoğuşmalı
- Baca tipi: Hermetik
- Enerji verimlilik sınıfı: A
- Sıcak su kapasitesi: 35 kW
- Maksimum nominal ısıl güç: 26 kW
- Boyutlar: 395 x 700 x 278 mm
Termoteknik Logic 26/35 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün bugün elime geldi; çok sessiz ve içerisi çok güzel ısınıyor.
✍🏻 Kombi çok güzel ısıtıyor, küçük ve kibar. Kombi servisi çok hızlı, hemen 45 derecede geldi. Dubleks evi gayet iyi ısıtıyor; tavsiye ederim.
5️⃣ Alarko Super Fit SUF 35 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi
- Tipi: Yoğuşmalı kombi
- Temel fonksiyon: Isıtma ve Sıcak su
- Enerji sınıfı: A
- Enerji verimliliği: %91 (ısıtma)
- Enerji verimliliği: %85 (su ısıtma)
- Isıtma kapasitesi: 34.90 kW
- Boyutlar: 437 x 640 x 256 mm
Alarko Super Fit SUF 35 Premiks Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kendi evim için almıştım, yazlık için de bir tane aldım. Yakın çevreme tavsiye ediyorum. Alarko güvencesiyle, uygun fiyatla, kaliteli bir ürüne sahip oldum.
✍🏻 Amerikan mutfağımda mutfak dolabına girebilen bir kombi olması beni çok mutlu etti. Ürün performansı olarak özellikle bir kaç ay yorum yapmadım. Pratik kullanımı ve sessiz olması ayrıca tercih edilme sebebi olmalı.
6️⃣ Termodinamik Dek 36 Kw Trifaze Elektrikli Kombi
- Tipi: Elektrikli kombi
- Çalışma voltajı: 380 Volt
- Sigorta gücü: 63 amper (trifaze)
- Kapasite: 36 kW
- Boyutlar: 723 x 425 x 321 mm
Termodinamik Dek 36 Kw Trifaze Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gerçekten harika bir kombi. Düşündüğümden çok daha iyi çıktı.
✍🏻 Satıcıya özellikle teşekkür ederim. Hızlı kargo ile işimi çözdü. Ürün zaten kendini kanıtlamış bir marka.
7️⃣ Eca Proteus Premix 24 kw Yoğuşmalı Kombi
- Tipi: Yoğuşmalı kombi
- Enerji verimlilik sınıfı: A
- Maksimum ısıl güç: 24 kW
- Sessiz çalışma
- Doğalgaz ve LPG ile kullanabilme
- 16 farklı emniyet sistemi
- Akıllı oda termostatı aracılığıyla iOS Android uygulamasıyla kontrol etme
- Donmaya karşı koruma
- Boyutlar: 678 x 410 x 288 mm
Eca Proteus Premix 24 kw Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kombi mükemmel, petekleri çok iyi ısıtıyor. Comfort ayarını öneririm ama biz genellikle Eco ayarda kullanıyoruz. Eco ve Comfort ayarın farkı ise; Eco ayarda mesela petek 40 derecede 49 dereceye kadar çıkıyor, sonra 31 dereceye düşüyor ardından yeniden ateşleme yapıyor, yani petekler daha çok ısınıyor ama daha uzun süre soğuk kalıyor. Comfort ayarda ise yine misal petek 40 derecede 43 dereceye kadar çıkıyor, 37 dereceye düşüyor sonra yeniden ateşleme yapıyor; yani petekler hep ılık oluyor. F37 arızasında ise 0.0 vs yazabilir altındaki mavi vanayı sola döndürürseniz tazyikli su sesi gelir şu yükselmeye başlar ve ekranda AP yazar. Reset atın R tuşuna basıp sonra köşede o şu yükselecek 1'in bir üstüne çıkınca mavi vanayı sağa çevirin, tazyikli su sesi kesilir ve ideal ayar olan 1 buçuk bar su olur. Biz çok memmunuz.
✍🏻 170 m² evi, toplamda 12 mt peteği çok rahat ısıtıyor. Isı hep sabit; çok iyi. Sıcak su anında sıcak geliyor ve dalgalanma yok hep sıcak su. Eski kombiden sonra uzaya çıkmışız gibi oldu. 5 yıl garanti süper, kurulumu da uygun fiyata yaptırdım. ECA'ya teşekkürler.
8️⃣ Warmhaus Ewa 24 kW Tam Yoğuşmalı ERP'li Kombi
- Isıtma enerji sınıfı: A
- Verimlilik: %97.5’e varan yüksek verim
- Tasarruf oranı: 1/7 modülasyon ile yüksek tasarruf
- Premix paslanmaz çelik eşanjör ile yüksek verimlilik ve dayanıklılık
- Yalıtımlı gövde ile sessiz çalışma ve düşük ısı kaybı
- Doğalgaz ve LPG ile uyumluluk
- Erp uyumlu frekans kontrollü pompa
- Boyutlar: 725 x 420 x 288 mm
Warmhaus Ewa 24 kW Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kombiyi alırken çok araştırdım. Piyasadaki markalı kombilere göre 3.500 - 4.000 lira civarında daha hesaplıydı.Tereddütlerime rağmen sipariş verdim. Üç gün içinde sağlam bir şekilde elime ulaştı. Servisi de gayet hızlı.İki gündür kullanıyoruz.Çok sessiz ve sıcak su anında geliyor. Şimdilik herşey yolunda. Alacak arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim.
✍🏻 Kesinlikle tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. 125 m² evim için yeterli oldu. Fiyat performans açısından son derece iyi.
9️⃣ Alarko Super Fit SUF 28 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi
- Tipi: Yoğuşmalı kombi
- Enerji sınıfı: A
- Enerji verimliliği: %92 (ısıtmada)
- Enerji verimliliği: %86 (su ısıtırken)
- Isıtma kapasitesi: 27.90 kW
- Enerji sınıfı (su ısıtma): A
- Paslanmaz çelik eşanjör
- Boyutlar: 437 x 640 x 256 mm
🔟 Baymak Lambert LPY 45 Fİ Premix Yoğuşmalı Kombi
- Tipi: Yoğuşmalı kombi
- Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı: A
- Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı: A
- Nominal ısı gücü: 41 kW
- Sıcak su verimliliği: %81.44
- Boyutları: 802 x 450 x 340
2023 en iyi kombi markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimini içeren yorumlar dikkate alınarak en iyi yoğuşmalı, tam yoğuşmalı ve elektrikli kombilere yer verilmiştir. Listemizde yer verdiğimiz kombileri Black Friday indirimleri kapsamında uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Kombi çeşitleri ve farkları nelerdir 🧐
- Tam yoğuşmalı kombi
- Yoğuşmalı kombi
- Hermetik kombi
- Elektrikli kombi
Yoğuşmalı kombi nedir?
Yarı yoğuşmalı kombilerde mevcut yapının içerisine bir eşanjör ilave edilerek %101 verimle yoğuşma sağlanır. Tam yoğuşmalı kombilerde ise özel bir yapı içerisinde yoğuşma sağlandığı, bunun için de özel bir yanma odası tasarlandığı için verim %109’a kadar çıkabilmektedir. Tam yoğuşmalı kombiler, premix eşanjörlüdür; yakıt ve havayı önce karıştırarak yanmayı verimli şekilde gerçekleştirir. Bu sayede yüksek tasarruf sağlarsınız. Yoğuşmalı kombiler ise üç eşanjörlüdür. Bacadaki üçüncü eşanjör sayesinde baca gazının ısısını kullanarak tesisatın ısınmasını sağlarlar. Yoğuşmalı kombiler de tasarrufludur. Her iki kombi çeşidinde de hermetik olarak bacı çıkışı vardır ve yoğuşma suyu akıtırlar.
Hermetik kombi nedir?
Hermetik kombiler, bacalı kombilerde farklıdır; ortam havasını kullanmazlar. Bacalı kombinin bulunduğu ortam sürekli havalandırılmalıdır. Aksi halde kombi çalışmaz. Hermetik kombilerde hava akışı fan ile sağlanırken, bacalı kombilere baca ile sağlanır.
Elektrikli kombi nedir?
Elektrikli kombiler, kalorifer peteklerine ve borulara iletilen olan suyu ısıtmak için kullanılır. Çalışırken gaz harcamadıkları için kurulumunda baca bağlantısı yapılmaz. Elektrikli kombi modelleri gaz zehirlenmesi durumunu da ortadan kaldırır.
Kombi temizleme nasıl yapılır 🔧
Kombi alırken nelere dikkat edilmeli ⚠️
- Güvenilir bir marka olmalı
- Az yakan, enerji tasarruflu kombi seçilmeli
- Bölgede yetkili servisleri olan kombi markaları seçilmeli
- TSE, CE, ISO 900 standartlarına uyumlu olmalı
- Kontrol paneli kolay kullanılabilir olmalı
- Yetkili servisin kombi bakım ücreti öğrenilmeli
- Kombi binanın durumuna göre seçilmeli
- Kombi seçimi de önemli; Tam yoğuşmalı mı, yoğuşmalı mı?
- Kombi fiyatları iyi araştırılmalı
En İyi Kombiler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 22328
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.