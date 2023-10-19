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    Kombi tavsiyesi isteyenler için en iyi kombiler (2023)

    Dünyanın en iyi kombi markası hangisi? Uygun fiyatlı kombi modelleri bakanlar için en iyi yoğuşmalı & tam yoğuşmalı kombi önerileri:                             

    Kombi, hem odaları ısıtma hem de mutfak/banyo suyunu ısıtma görevi görerek yerden ve çoğu durumda paradan tasarruf etmenizi sağlayan cihazlardır. Elektrikli soba ve klimaya göre daha uygun olmasıyla tercih edilen doğalgaz kombiler piyasada çeşit çeşit bulunuyor. Yoğuşmalı ve tam yoğuşmalı kombi, bacalı & hermetik kombi, elektrik kombi, piyasadaki kombi çeşitleri arasında. Peki, en çok satılan kombi hangisi? 2023’te hangi marka kombi alınır? İşte en iyi en tasarruflu kombi modelleri:

    En iyi kombiler 2023 👍🏻
    Marka/Model 🔥 Fiyat 🏷️
    Alarko Super Fit SUF 24 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi 21.819 TL
    Baymak Lambert LPY Compact 24 Yoğuşmalı Kombi 18.500 TL
    Demirdöküm Ademix 18/24 kW 16.000 Kcal/h Tam Yoğuşmalı Kombi 19.200 TL
    Termoteknik Logic 26/35 20.000 Kcal/h Yoğuşmalı Hermetik Kombi 22.798 TL
    Alarko Super Fit SUF 35 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi 24.818 TL
    Termodinamik Dek 36 Kw Trifaze Elektrikli Kombi 29.000 TL
    Eca Proteus Premix 24 kw Yoğuşmalı Kombi 23.278 TL
    Warmhaus Ewa 24 kW Tam Yoğuşmalı ERP'li Kombi 15.817 TL
    Alarko Super Fit SUF 28 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi 24.008 TL
    Baymak Lambert LPY 45 FI 35.260 kcal/h Premix Yoğuşmalı Kombi 24.000 TL

    Doğalgaz kombi yorumları dikkate alınarak, en iyi kombi markaları sıralamasında Demirdöküm, Vaillant, Eca ve Baymak geliyor. 2023’te alınabilecek en iyi yoğuşmalı & tam yoğuşmalı kombi modelleri olarak Baymak Lambert LPY Compact 24 Yoğuşmalı Kombi, Alarko Super Fit SUF 24 Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Demirdöküm Ademix 18/24 Tam Yoğuşmalı Kombi modellerisessiz, enerji tasarruflu ekonomik olmalarıyla öne çıkıyor.

    1️⃣ Alarko Super Fit SUF 24 Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi

    en iyi kombi markası Alarko
    Alarko, en iyi kombi markası denildiğinde akla ilk gelen isimlerden. Kompakt, üstün teknoloji ve yüksek performans sunan kombiler üreten Alarko’nun Super Fit SUF 24 Premiks modeli tavsiyemizdir.

    Tam yoğuşmalı kombi, çok dar derinliğiyle mutfak dolaplarına rahatça sığıyor. Alarko Super Fit, düşük enerji tüketimi ile de bütçe dostu; %97.9’a ulaşan verimi ve EN 15502 normu uygunluğuyla çok yüksek performansa sahip. Isıtma ve kullanım suyu için sürekli ve tam modülasyon, donma koruması, pompa ve üç yollu vana sıkışma önleme emniyetleri, otomatik hava atma programı, yerden ısıtmaya uygunluk, güneş enerji sistemine pratik bağlantı, analog manometre kolaylığı sunma gibi diğer kombilerden ayrılan özelliklere sahip. Kombinin ön yüzünde modern ve işlevsel bir kontrol paneli bulunuyor. Kalorifer sıcaklığını 30 - 85 derece arası, kullanım suyu sıcaklığını 35 - 60 derece arasını ayarlayabiliyorsunuz. Kombide bir sorun yaşamanız durumunda hızlıca çözmenize yardımcı olan resetleme tuşu da mevcut.

    • Tip: Tam yoğuşmalı
    • Temel fonksiyon: Isıtma + sıcak su
    • Enerji sınıfı: A
    • Enerji verimliliği (Isıtma): %92
    • Enerji verimliliği (Su Isıtma): %86
    • Isıtma kapasitesi: 24.30 kW
    • Boyutlar: 437 x 640 x 256 mm

    Alarko Super Fit SUF 24 Premiks Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Alarko kaliteli ürünler çıkartıyor. Tereddüt etmeden her yönüyle alabileceğiniz bir kombi. Bir dönem kullandım. Sessizliği, performansı, ekonomikliği gayet iyi. Tasarımıyla ince, estetik ve kullanışlı, sizi yormaz. Ben klimasını da almıştım. O da mükemmel. İnternetten almaktan da korkmayın. Her şey tıkır tıkır işliyor. Uygulamadan garantisini de takip edebiliyorsunuz. Mantıklı bir alışveriş oldu. Düşünenlere öneririm. 

    ✍🏻 Kombiyi aldıktan 1 yıl sonra taktırdım. Eski kombi Demirdöküm idi; 18 yıla yakın kullandık. Bu kombi çok güzel, sessiz sakin çalışıyor.

    2️⃣ Baymak Lambert LPY Compact 24 Yoğuşmalı Kombi

    en iyi kombi markaları 2023 Baymak Tam Boyutta Gör
    Baymak, en iyi kombi markaları arasında. Yoğuşmalı kombi tavsiyesi isteyenlere Lambert LPY Compact 24 modelini öneririz. A sınıfı enerji verimliliği, Premix yanma teknolojisiyle yüksek tasarruf, Cold Burner Door teknolojisiyle düşük yakıt sarfiyatı, kompakt boyutuyla yerden tasarruf sağlaması gibi Baymak yoğuşmalı kombi modeli 2023’te değerlendirilebilecek en iyi seçeneklerden biri.
    • Tip: Yoğuşmalı
    • Mevsimsel ısıtma verimliliği: %92
    • Sıcak su verimliliği: %85.2
    • Enerji verimlilik sınıfı: A
    • Nominal ısı gücü: 22 kW
    • Boyutlar: 700 x 395 x 275 mm

    Baymak Lambert LPY Compact 24 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kombi gayet kaliteli. Sessiz. Tüketimi gayet normal. Kesinlikle tavsiye ederim. 

    ✍🏻 Süper. Tavsiye ederim. İki aydır kullanıyorum. Hem ekonomik hem rahat kullanımlı.

    3️⃣ Demirdöküm Ademix 18/24 kW 16.000 Kcal/h Tam Yoğuşmalı Kombi

    en iyi tam yoğuşmalı kombi Demirdöküm Ademix 18/24 kW Tam Boyutta Gör
    Kombinin en iyisi hangisi? diye soranlara tavsiye edeceğimiz bir başka model de Demirdöküm Ademix 18/24 kW Tam Yoğuşmalı Kombi. Demirdöküm Ademix yoğuşmalı kombi modelleri, A sınıfı yüksek ısıtma verimi, akıllı ısıtma sistemi, ödüllü şık tasarım, kolay anlaşılır kontrol paneli sunmasıyla öne çıkıyor. Frekans kontrollü pompa ile elektrik tasarrufu, paslanma çelik aşanjör, yüksek sıcak su konforu, düşük ses seviyesi, üstün güvenlik donanım ve tabii ki Demirdöküm kalitesi… En iyi tam yoğuşmalı kombi modelleri bakanlara Demirdöküm Ademix 18/24 kW tavsiyemizdir.
    • Tipi: Tam yoğuşmalı
    • Baca tipi: Hermetik
    • Maksimum nominal ısıl güç: 20 kW
    • Verim yüzdesi: %92
    • Verim sınıfı: A
    • Boyutlar: 456 x 765 x 322 mm

    Demirdöküm Ademix 18/24 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok iyi kombi. 100 m² ev yerden ısıtmalı gayet iyi ısıtıyor.

    ✍🏻 Kiracım için alıp kurdurdum, baba evin çok daha iyi ısındığını ve yakıt faturasının düşük geldiğini söyledi.

    4️⃣ Termoteknik Logic 26/35 20.000 Kcal/h Yoğuşmalı Hermetik Kombi

    en iyi hermetik yoğuşmalı kombi modeli Tam Boyutta Gör
    Termoteknik Logic Premix Yoğuşmalı Kombi modelleri, çevreci tasarım, don koruma, %98’e varan yüksek verim, 6 sigma kalitesi, 10 emniyet sistemi ve kompakt tasarımla öne çıkıyor. Farklı ısı kapasitesi ihtiyaçlarına en ekonomik çözümü sunan LOGIC Premix yoğuşmalı kombi, hem mutfakta hem de iki ayrı banyoda aynı anda sıcak su ihtiyacınızı karşılayacak güçte. Termoteknik kombiler, 5 yıl garantili ve enerji tasarruflu.
    • Tipi: Yoğuşmalı
    • Baca tipi: Hermetik
    • Enerji verimlilik sınıfı: A
    • Sıcak su kapasitesi: 35 kW
    • Maksimum nominal ısıl güç: 26 kW
    • Boyutlar: 395 x 700 x 278 mm

    Termoteknik Logic 26/35 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün bugün elime geldi; çok sessiz ve içerisi çok güzel ısınıyor.

    ✍🏻 Kombi çok güzel ısıtıyor, küçük ve kibar. Kombi servisi çok hızlı, hemen 45 derecede geldi. Dubleks evi gayet iyi ısıtıyor; tavsiye ederim.

    5️⃣ Alarko Super Fit SUF 35 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi

    en güvenli kombi markası 2023
    Alarko Super Fit SUF 35 Premiks, tam yoğuşmalı hermetik kombi tavsiyesi isteyenler için önereceğimiz bir model. Alarko kombiler, kompakt boyutlarda süper performans sağlıyor ve hem alırken hem de kullanırken kazandırıyor. Kolay okunan beyaz LCD ekran üzerinden kalorifer sistemi sıcaklığını ve kullanım suyu sıcaklığını ayarlamak son derece kolay.
    • Tipi: Yoğuşmalı kombi
    • Temel fonksiyon: Isıtma ve Sıcak su
    • Enerji sınıfı: A
    • Enerji verimliliği: %91 (ısıtma)
    • Enerji verimliliği: %85 (su ısıtma)
    • Isıtma kapasitesi: 34.90 kW
    • Boyutlar: 437 x 640 x 256 mm

    Alarko Super Fit SUF 35 Premiks Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kendi evim için almıştım, yazlık için de bir tane aldım. Yakın çevreme tavsiye ediyorum. Alarko güvencesiyle, uygun fiyatla, kaliteli bir ürüne sahip oldum.

    ✍🏻 Amerikan mutfağımda mutfak dolabına girebilen bir kombi olması beni çok mutlu etti. Ürün performansı olarak özellikle bir kaç ay yorum yapmadım. Pratik kullanımı ve sessiz olması ayrıca tercih edilme sebebi olmalı.

    6️⃣ Termodinamik Dek 36 Kw Trifaze Elektrikli Kombi

    elektrikli kombi en iyi Termodinamik Dek 36 Tam Boyutta Gör
    En iyi elektrikli kombi modellerine bakıyorsanız, DEK Serisi Trifaze elektrikli kombileri tavsiye ederiz. Dokunmatik ekranlı ve sınıfının en tasarruflu kombileri. Tamamen elektrikle çalışan Dek 36 Kw Trifaze kombi, issiz, kokusuz, bacasız temiz enerji sağlıyor. Elektronik ısı ayar termostatı sayesinde ortamı dilediğiniz sıcaklıkta tutuyor, plaka eşanjörü sayesinde de sıcak su anında geliyor. Çift eşanjör sayesinde de hem ısınma hem de sıcak kullanım suyu sağlıyor. Kombinin istediğiniz an devreye girmesini ve kapanması sağlayan zamanlama özelliği de mevcut. Kombinin bakımı kolay, yedek parça sorunu yok ve yaygın servis ağına sahip.
    • Tipi: Elektrikli kombi
    • Çalışma voltajı: 380 Volt
    • Sigorta gücü: 63 amper (trifaze)
    • Kapasite: 36 kW
    • Boyutlar: 723 x 425 x 321 mm

    Termodinamik Dek 36 Kw Trifaze Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Gerçekten harika bir kombi. Düşündüğümden çok daha iyi çıktı.

    ✍🏻 Satıcıya özellikle teşekkür ederim. Hızlı kargo ile işimi çözdü. Ürün zaten kendini kanıtlamış bir marka.

    7️⃣ Eca Proteus Premix 24 kw Yoğuşmalı Kombi

    dünyanın en iyi kombi markası Eca Tam Boyutta Gör
    Hangi kombiyi almalıyım? diyenler için Eca Proteus Premix kombiler de en iyi seçenekler arasında. Eca, Dünyanın en iyi kombi markası sıralamasında önde gelen isimlerden biri. Proteus Premix yoğuşmalı kombi, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlarken, ufak boyutu, şık görünümü, ergonomik tasarımlı paneliyle dikkat çekiyor. Ekonomik (ECO) ve konfor (comfort) modları mevcut olduğundan ısınırken hem konforunuzdan ödün vermeden tasarruf sağlıyorsunuz. Kullanım suyunda feed forward ve türbin sistemiyle sabit sıcaklıkta su alıyorsunuz.
    • Tipi: Yoğuşmalı kombi
    • Enerji verimlilik sınıfı: A
    • Maksimum ısıl güç: 24 kW
    • Sessiz çalışma
    • Doğalgaz ve LPG ile kullanabilme
    • 16 farklı emniyet sistemi
    • Akıllı oda termostatı aracılığıyla iOS Android uygulamasıyla kontrol etme
    • Donmaya karşı koruma
    • Boyutlar: 678 x 410 x 288 mm

    Eca Proteus Premix 24 kw Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kombi mükemmel, petekleri çok iyi ısıtıyor. Comfort ayarını öneririm ama biz genellikle Eco ayarda kullanıyoruz. Eco ve Comfort ayarın farkı ise; Eco ayarda mesela petek 40 derecede 49 dereceye kadar çıkıyor, sonra 31 dereceye düşüyor ardından yeniden ateşleme yapıyor, yani petekler daha çok ısınıyor ama daha uzun süre soğuk kalıyor. Comfort ayarda ise yine misal petek 40 derecede 43 dereceye kadar çıkıyor, 37 dereceye düşüyor sonra yeniden ateşleme yapıyor; yani petekler hep ılık oluyor. F37 arızasında ise 0.0 vs yazabilir altındaki mavi vanayı sola döndürürseniz tazyikli su sesi gelir şu yükselmeye başlar ve ekranda AP yazar. Reset atın R tuşuna basıp sonra köşede o şu yükselecek 1'in bir üstüne çıkınca mavi vanayı sağa çevirin, tazyikli su sesi kesilir ve ideal ayar olan 1 buçuk bar su olur. Biz çok memmunuz.

    ✍🏻 170 m² evi, toplamda 12 mt peteği çok rahat ısıtıyor. Isı hep sabit; çok iyi. Sıcak su anında sıcak geliyor ve dalgalanma yok hep sıcak su. Eski kombiden sonra uzaya çıkmışız gibi oldu. 5 yıl garanti süper, kurulumu da uygun fiyata yaptırdım. ECA'ya teşekkürler.

    8️⃣ Warmhaus Ewa 24 kW Tam Yoğuşmalı ERP'li Kombi

    yoğuşmalı doğalgaz kombi Warmhaus Ewa 24 kW Tam Yoğuşmalı ERP'li Kombi Tam Boyutta Gör
    Yoğuşmalı doğalgaz kombi yorumları dikkate alındığında, Warmhaus Ewa en iyi seçeneklerden biri. Kompakt ve şık görünümüyle yeni teknoloji olan gaz adaptif sistem teknolojisiyle mükemmel yanma sağlıyor. En güvenilir ve tasarruflu kombi markası Warmhaus’un kombileri, dayanıklılık, kompakt boyut, uzun ömür, akıllı dijital ekran, sessiz çalışma gibi birçok dikkat çekici özelliğe sahip.
    • Isıtma enerji sınıfı: A
    • Verimlilik: %97.5’e varan yüksek verim
    • Tasarruf oranı: 1/7 modülasyon ile yüksek tasarruf
    • Premix paslanmaz çelik eşanjör ile yüksek verimlilik ve dayanıklılık
    • Yalıtımlı gövde ile sessiz çalışma ve düşük ısı kaybı
    • Doğalgaz ve LPG ile uyumluluk
    • Erp uyumlu frekans kontrollü pompa
    • Boyutlar: 725 x 420 x 288 mm

    Warmhaus Ewa 24 kW Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kombiyi alırken çok araştırdım. Piyasadaki markalı kombilere göre 3.500 - 4.000 lira civarında daha hesaplıydı.Tereddütlerime rağmen sipariş verdim. Üç gün içinde sağlam bir şekilde elime ulaştı. Servisi de gayet hızlı.İki gündür kullanıyoruz.Çok sessiz ve sıcak su anında geliyor. Şimdilik herşey yolunda. Alacak arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim. 

    ✍🏻 Kesinlikle tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. 125 m² evim için yeterli oldu. Fiyat performans açısından son derece iyi.

    9️⃣ Alarko Super Fit SUF 28 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi

    tam yoğuşmalı hermetik kombi Tam Boyutta Gör
    En kaliteli kombi hangisi? diyenler için önereceğimiz bir başka model de Alarko Super Fit SUF 28 Premiks. Tam yoğuşmalı kombi yorumları en iyi modellerden biri de bu. Hafif ve kompakt boyutlarıyla kolayca montajı sağlanıyor. Mutfak dolaplarına kolayca sığacak derinlikte. Düşük enerji tüketimi ile de fatura dostu. Kaloriferlerin sıcaklığını ve mutfak/banyo sıcaklığını ayarlamak beyaz LED ekran üzerinden oldukça basit. Peteklerin ısınmaması, suyun aniden soğuması, peteklerden su akıtma vb. durumlarda sorunu hızlıca çözmek için kombi sıfırlama tuşu mevcut.
    • Tipi: Yoğuşmalı kombi
    • Enerji sınıfı: A
    • Enerji verimliliği: %92 (ısıtmada)
    • Enerji verimliliği: %86 (su ısıtırken)
    • Isıtma kapasitesi: 27.90 kW
    • Enerji sınıfı (su ısıtma): A
    • Paslanmaz çelik eşanjör
    • Boyutlar: 437 x 640 x 256 mm

    🔟 Baymak Lambert LPY 45 Fİ Premix Yoğuşmalı Kombi

    en iyi kombiler Baymak Lambert LPY 45 Fİ Premix Yoğuşmalı Kombi Tam Boyutta Gör
    Kaliteli kombi markaları arasında olan Baymak’ın Lambert LPY tam yoğuşmalı kombi modelleri de öne çıkıyor. Baymak kombiler, enerji verimliliğinde en iyisi ve yüksek tasarruflu. Isıtma ve kullanım suyu devresinin donmasını önleyen sistem, paslanmaz çelik plakalı kullanım suyu eşanjörü, pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması, arıza kodu gösterimi, sessiz çalışma, 3 bar emniyet ventili gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
    • Tipi: Yoğuşmalı kombi
    • Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı: A
    • Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı: A
    • Nominal ısı gücü: 41 kW
    • Sıcak su verimliliği: %81.44
    • Boyutları: 802 x 450 x 340

    2023 en iyi kombi markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimini içeren yorumlar dikkate alınarak en iyi yoğuşmalı, tam yoğuşmalı ve elektrikli kombilere yer verilmiştir. Listemizde yer verdiğimiz kombileri Black Friday indirimleri kapsamında uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

    Kombi çeşitleri ve farkları nelerdir 🧐

    kombi çeşitleri Tam Boyutta Gör
    En iyi kombi modellerine bakmadan önce kaç çeşit kombi vardır? sorusunun yanıtını bilmek önemli. Genelde tam yoğuşmalı ve yoğuşmalı kombiler bilinir ancak başka çeşitler de vardır.
    • Tam yoğuşmalı kombi
    • Yoğuşmalı kombi
    • Hermetik kombi
    • Elektrikli kombi

    Yoğuşmalı kombi nedir?

    Yarı yoğuşmalı kombilerde mevcut yapının içerisine bir eşanjör ilave edilerek %101 verimle yoğuşma sağlanır. Tam yoğuşmalı kombilerde ise özel bir yapı içerisinde yoğuşma sağlandığı, bunun için de özel bir yanma odası tasarlandığı için verim %109’a kadar çıkabilmektedir. Tam yoğuşmalı kombiler, premix eşanjörlüdür; yakıt ve havayı önce karıştırarak yanmayı verimli şekilde gerçekleştirir. Bu sayede yüksek tasarruf sağlarsınız. Yoğuşmalı kombiler ise üç eşanjörlüdür. Bacadaki üçüncü eşanjör sayesinde baca gazının ısısını kullanarak tesisatın ısınmasını sağlarlar. Yoğuşmalı kombiler de tasarrufludur. Her iki kombi çeşidinde de hermetik olarak bacı çıkışı vardır ve yoğuşma suyu akıtırlar.

    Hermetik kombi nedir?

    Hermetik kombiler, bacalı kombilerde farklıdır; ortam havasını kullanmazlar. Bacalı kombinin bulunduğu ortam sürekli havalandırılmalıdır. Aksi halde kombi çalışmaz. Hermetik kombilerde hava akışı fan ile sağlanırken, bacalı kombilere baca ile sağlanır.

    Elektrikli kombi nedir?

    Elektrikli kombiler, kalorifer peteklerine ve borulara iletilen olan suyu ısıtmak için kullanılır. Çalışırken gaz harcamadıkları için kurulumunda baca bağlantısı yapılmaz. Elektrikli kombi modelleri gaz zehirlenmesi durumunu da ortadan kaldırır.

    Kombi temizleme nasıl yapılır 🔧

    kombi bakımı & temizliği nasıl yapılır Tam Boyutta Gör
    Kombi bakımı ve temizliği yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Eğer kombi temizlemeye ilişkin herhangi bir uzmanlığınız yoksa kesinlikle kombi bakım işine tek başınıza girmeyin. Kombi yıllık bakımı için üreticiden randevu almanız gerekmektedir. Vaillant ve diğer birçok üretici, WhatsApp üzerinden veya online olarak servis randevusu oluşturma seçeneği sunmaktadır.

    Kombi alırken nelere dikkat edilmeli ⚠️

    kombi alırken dikkat edilmesi gereken husus Tam Boyutta Gör

    1. Güvenilir bir marka olmalı
    2. Az yakan, enerji tasarruflu kombi seçilmeli
    3. Bölgede yetkili servisleri olan kombi markaları seçilmeli
    4. TSE, CE, ISO 900 standartlarına uyumlu olmalı
    5. Kontrol paneli kolay kullanılabilir olmalı
    6. Yetkili servisin kombi bakım ücreti öğrenilmeli
    7. Kombi binanın durumuna göre seçilmeli
    8. Kombi seçimi de önemli; Tam yoğuşmalı mı, yoğuşmalı mı?
    9. Kombi fiyatları iyi araştırılmalı

    En İyi Kombiler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 22328

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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